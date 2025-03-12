Мои заказы

Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира

Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Отправимся в страну, 40% территории которой расположено выше 3000 метров. Здесь не только впечатляют панорамы Аннапурны, но и хранятся святыни буддизма и индуизма. Посетим храмы, увидим ступы и погрузимся в
культуру в аутентичных горных деревнях. Понаблюдаем за бытом местных жителей и окажемся на танцевальном представлении. А ещё насладимся тишиной и пейзажами и встретим первые лучи солнца с видом на хребет. Побываем в городе озёр, прокатимся на каноэ в поисках крокодилов и поднимемся к пещере Шивы.

Желающие смогут принимать участие в ежедневных практиках — медитациях, суставной и дыхательной гимнастике.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
14
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Обратите внимание, что вы выбрали активное путешествие с пешими прогулками и треккингом на 6 часов. Важно взять с собой удобную обувь (лучше 2-3 пары), одежду по погоде с дополнительным утеплением. Рекомендуем оформить медицинскую страховку.

Виза оформляется по прилёте в аэропорту Непала (для граждан РФ). Для въезда в Непал необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев. Виза платная.

Питание. Включены 7 завтраков. Вы попробуете местные блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Между городами передвижения на микроавтобусе с кондиционером.

Возраст участников. С 14 лет.

Виза. Необходима. Оформляется в аэропорту Непала.

Уровень сложности. Тур активный с длительными пешими прогулками и треккингом на 6 часов без существенного перепада высот. С собой важно взять удобную обувь и одежду. Также в туре ежедневно вы сможете заниматься йогой. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 15 лет.

Тур можно провести только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт

Наш представитель встретит вас в аэропорту и отвезёт в отель, где вы отдохнёте после перелёта.

ПрилётПрилёт
2 день

Святыни долины Катманду

После завтрака вас ждёт насыщенная программа со множеством культурных, религиозных, архитектурных и исторических памятников.

Первым делом отправимся в буддийский храм Сваямбунатх, он же Обезьяний.

Затем посетим площадь Патан Дурбар, на территории которой находится средневековый королевский дворец и огромное количество других построек, возведённых с 12 по 18 века. Известно, что здесь происходили коронации, а сейчас живёт маленькая девочка — богиня Кумари.

Следующая остановка — индуистский храм Пашупатинатх на берегу реки Багмати. Точнее, это целый комплекс из 500 сооружений, посвящённый Шиве и другим богам. Здесь местные жители проводят ритуалы прощания с умершими.

Далее увидим ступу Боднатх, вокруг которой располагаются тибетские монастыри и молитвенные барабаны. Святыня датируется 6 веком и представляет собой пространственную мандалу. Место считается основным центром тибетского буддизма в Непале.

Святыни долины КатмандуСвятыни долины КатмандуСвятыни долины КатмандуСвятыни долины КатмандуСвятыни долины КатмандуСвятыни долины Катманду
3 день

Горный Бандипур

После завтрака вы отправитесь в древний горный город Бандипур — дорога займёт около 5–6 часов. По пути состоится остановка на обед, а также посещение храма Шивы, одного из священных мест региона, где вы прикоснётесь к местным традициям и истории.

Прибыв в Бандипур,разместимся в гостинице и проведём остаток дня в неспешном ритме. Вас ждут прогулки по улочкам, знакомство с атмосферой старинного городка и цветочные пейзажи, окружающие его со всех сторон. Вечером соберёмся за чашкой непальского чая под звёздным небом, чтобы отдохнуть и насладиться горной тишиной.

Горный БандипурГорный Бандипур
4 день

Рассвет, храмы и путь к пещере

Ранним утром встретим восход солнца на одной из горных вершин Бандипура — с видами, которые останутся в памяти надолго. После этого вас ждёт посещение храма Дурги, где царит умиротворённая атмосфера, и традиционное чаепитие с ароматным непальским чаем.

После отдыха автобус доставит вас к подножию дороги, откуда начнётся пеший подъём к пещере Шивы. Исследуем природные образования и ощутим силу этого уединённого места.

После спуска вы отдохнёте в аутентичном местном кафе.

Рассвет, храмы и путь к пещереРассвет, храмы и путь к пещере
5 день

Путь в город озёр

Позавтракаем и выезжаем в Покхару, живописнейший край. В пути около 7 часов. По дороге полюбуемся зелёными холмами, долинами, реками и горами. К вечеру заселимся в отель.

Путь в город озёрПуть в город озёрПуть в город озёрПуть в город озёрПуть в город озёр
6 день

Восход солнца в горах, пешая прогулка и Покхара

Проснёмся пораньше, чтобы увидеть восход солнца в горах. В гостевом доме для нас подадут завтрак, после чего отправимся на прогулку до Канде (1,5 часа). Далее нас заберёт водитель и отвезёт обратно в Покхару.

Во второй половине дня осмотрим основные достопримечательности Покхары: белоснежную буддийскую ступу, горную станцию Пумдикот, водопад Деви, пещеру Гуптешвор и другие локации.

Ночь в отеле.

Восход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и ПокхараВосход солнца в горах, пешая прогулка и Покхара
7 день

Возвращение в Катманду и свободное время

Сегодня вернёмся в Катманду. В дороге около 7-8 часов с остановками. Остальное время вы сможете провести так, как захотите. Рекомендуем посетить аюрведический центр, отправиться на шопинг или самостоятельно прогуляться.

Возвращение в Катманду и свободное времяВозвращение в Катманду и свободное времяВозвращение в Катманду и свободное времяВозвращение в Катманду и свободное время
8 день

До новых встреч

После завтрака проводим всех в аэропорт.

Есть расширенная версия данного путешествия на 13 дней с посещением Бутана.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (кроме 1 ночи)
  • 7 завтраков
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех объектов по программе, входные билеты
  • Катание на каноэ по реке
  • Ежедневные практики, утром и вечером (медитации, суставная и дыхательная гимнастика по желанию)
  • Работа местных гидов
  • Работа русскоязычного сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Непала и обратно в ваш город
  • 1 ночь в горах (комнаты с удобствами)
  • Остальное питание
  • Виза и страховка
  • 1-местное размещение и повышение категории отеля
  • Аюрведические программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсов
Завершение: Катманду, аэропорт, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Катманду
Я профессиональный преподаватель по йоге, имею диплом йогатерапевта, занимаюсь йогой более 15 лет. Вся жизнь связана со спортом — бег на длинные дистанции. Также имею диплом Академии Народного хозяйства (экономист). Мы
(это я и мои коллеги по всему миру), одни из первых, кто начал вести йога-туры и практиковать йогу в узловых точках Земли и местах силы. Йога + горы — это наше направление. Мы проводим туры и ретриты в Армении (знаем места, которые не знают даже местные), Грузии, Сочи, Испании (Путь Сантьяго), Хакассии, Урале, Алтае, Осетии, Ингушетии, Московской области, Индии (блестящее погружение в практику в стране Солнца), Керале, Бутане, Непале (знаем нехоженые треки). С нами вы не только отдыхаете и расслабляетесь, вы работаете со своим телом, с Духом и с ментальным Разумом. Чувствуя Доверие Вселенной, хочу помочь как можно большему числу людей — наполняться, открываться Светлому и Доброму, любить безусловно, и ещё понимать, что мы есть Свет и Тьма, и это нормально.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
12 мар 2025
Оглядываясь на наше путешествие, такое оно прикольное, каждый такой особенный, каждый дополняет что-то. Прямо у нас такое эдвенча, приключение на максималках, все было абсолютно все - все, что только можно
придумать, и радость, и страхи, и преодоления, и бубнение между нами друг другом, и воссоединение, и расставание, ой, вообще кайф, конечно! Всех обнимаю, с теплом вспоминаю. Все, пока, пока! До новых Встреч!))

Тур входит в следующие категории Катманду

