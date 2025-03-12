Отправимся в страну, 40% территории которой расположено выше 3000 метров. Здесь не только впечатляют панорамы Аннапурны, но и хранятся святыни буддизма и индуизма. Посетим храмы, увидим ступы и погрузимся в

культуру в аутентичных горных деревнях. Понаблюдаем за бытом местных жителей и окажемся на танцевальном представлении. А ещё насладимся тишиной и пейзажами и встретим первые лучи солнца с видом на хребет. Побываем в городе озёр, прокатимся на каноэ в поисках крокодилов и поднимемся к пещере Шивы. Желающие смогут принимать участие в ежедневных практиках — медитациях, суставной и дыхательной гимнастике.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что вы выбрали активное путешествие с пешими прогулками и треккингом на 6 часов. Важно взять с собой удобную обувь (лучше 2-3 пары), одежду по погоде с дополнительным утеплением. Рекомендуем оформить медицинскую страховку.

Виза оформляется по прилёте в аэропорту Непала (для граждан РФ). Для въезда в Непал необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев. Виза платная.