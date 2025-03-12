мар
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Обратите внимание, что вы выбрали активное путешествие с пешими прогулками и треккингом на 6 часов. Важно взять с собой удобную обувь (лучше 2-3 пары), одежду по погоде с дополнительным утеплением. Рекомендуем оформить медицинскую страховку.
Виза оформляется по прилёте в аэропорту Непала (для граждан РФ). Для въезда в Непал необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев. Виза платная.
Питание. Включены 7 завтраков. Вы попробуете местные блюда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Между городами передвижения на микроавтобусе с кондиционером.
Возраст участников. С 14 лет.
Виза. Необходима. Оформляется в аэропорту Непала.
Уровень сложности. Тур активный с длительными пешими прогулками и треккингом на 6 часов без существенного перепада высот. С собой важно взять удобную обувь и одежду. Также в туре ежедневно вы сможете заниматься йогой. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 15 лет.
Тур можно провести только для вашей компании.
Программа тура по дням
Прилёт
Наш представитель встретит вас в аэропорту и отвезёт в отель, где вы отдохнёте после перелёта.
Святыни долины Катманду
После завтрака вас ждёт насыщенная программа со множеством культурных, религиозных, архитектурных и исторических памятников.
Первым делом отправимся в буддийский храм Сваямбунатх, он же Обезьяний.
Затем посетим площадь Патан Дурбар, на территории которой находится средневековый королевский дворец и огромное количество других построек, возведённых с 12 по 18 века. Известно, что здесь происходили коронации, а сейчас живёт маленькая девочка — богиня Кумари.
Следующая остановка — индуистский храм Пашупатинатх на берегу реки Багмати. Точнее, это целый комплекс из 500 сооружений, посвящённый Шиве и другим богам. Здесь местные жители проводят ритуалы прощания с умершими.
Далее увидим ступу Боднатх, вокруг которой располагаются тибетские монастыри и молитвенные барабаны. Святыня датируется 6 веком и представляет собой пространственную мандалу. Место считается основным центром тибетского буддизма в Непале.
Горный Бандипур
После завтрака вы отправитесь в древний горный город Бандипур — дорога займёт около 5–6 часов. По пути состоится остановка на обед, а также посещение храма Шивы, одного из священных мест региона, где вы прикоснётесь к местным традициям и истории.
Прибыв в Бандипур,разместимся в гостинице и проведём остаток дня в неспешном ритме. Вас ждут прогулки по улочкам, знакомство с атмосферой старинного городка и цветочные пейзажи, окружающие его со всех сторон. Вечером соберёмся за чашкой непальского чая под звёздным небом, чтобы отдохнуть и насладиться горной тишиной.
Рассвет, храмы и путь к пещере
Ранним утром встретим восход солнца на одной из горных вершин Бандипура — с видами, которые останутся в памяти надолго. После этого вас ждёт посещение храма Дурги, где царит умиротворённая атмосфера, и традиционное чаепитие с ароматным непальским чаем.
После отдыха автобус доставит вас к подножию дороги, откуда начнётся пеший подъём к пещере Шивы. Исследуем природные образования и ощутим силу этого уединённого места.
После спуска вы отдохнёте в аутентичном местном кафе.
Путь в город озёр
Позавтракаем и выезжаем в Покхару, живописнейший край. В пути около 7 часов. По дороге полюбуемся зелёными холмами, долинами, реками и горами. К вечеру заселимся в отель.
Восход солнца в горах, пешая прогулка и Покхара
Проснёмся пораньше, чтобы увидеть восход солнца в горах. В гостевом доме для нас подадут завтрак, после чего отправимся на прогулку до Канде (1,5 часа). Далее нас заберёт водитель и отвезёт обратно в Покхару.
Во второй половине дня осмотрим основные достопримечательности Покхары: белоснежную буддийскую ступу, горную станцию Пумдикот, водопад Деви, пещеру Гуптешвор и другие локации.
Ночь в отеле.
Возвращение в Катманду и свободное время
Сегодня вернёмся в Катманду. В дороге около 7-8 часов с остановками. Остальное время вы сможете провести так, как захотите. Рекомендуем посетить аюрведический центр, отправиться на шопинг или самостоятельно прогуляться.
До новых встреч
После завтрака проводим всех в аэропорт.
Есть расширенная версия данного путешествия на 13 дней с посещением Бутана.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (кроме 1 ночи)
- 7 завтраков
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Посещение всех объектов по программе, входные билеты
- Катание на каноэ по реке
- Ежедневные практики, утром и вечером (медитации, суставная и дыхательная гимнастика по желанию)
- Работа местных гидов
- Работа русскоязычного сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Непала и обратно в ваш город
- 1 ночь в горах (комнаты с удобствами)
- Остальное питание
- Виза и страховка
- 1-местное размещение и повышение категории отеля
- Аюрведические программы