Это испытание и вдохновение, величие природы и гостеприимство горных народов, духовные традиции и вкус яблочных пирогов на высоте 3500 метров. Мы начнём с шумного
Описание тура
Организационные детали
Особенности трека вокруг Аннапурны:
Программа тура по дням
Прибытие в Катманду
В аэропорту вас встретит гид или помощник группы, и мы отправимся в уютный отель в центре Тамеля — туристического района Катманду.
В 14:00 заселяемся в традиционный непальский отель и знакомимся с первыми вкусами Непала — чашечка ароматного масала-чая сразу погрузит нас в атмосферу этой удивительной страны. Вечером отправимся на прогулку по Тамелю, известному своими сувенирными лавочками, рынками тканей, пряностей и треккингового снаряжения. Катманду предстанет перед нами таким, какой он есть — шумным, многогранным и самобытным.
Закончим этот насыщенный день за ужином, наслаждаясь блюдами традиционной непальской кухни и знакомясь друг с другом.
Катманду - Багарчап
Ранний подъём, плотный завтрак и вперед — навстречу приключениям! Наш путь начнётся с поездки на местном автобусе, где мы сможем ощутить настоящий колорит Непала.
В Бесисахаре пересаживаемся на джипы и отправляемся по горным серпантинам. Дорога проходит через густые тропические леса, водопады и подвесные мосты. По пути будем останавливаться, чтобы сделать потрясающие снимки и насладиться пейзажами.
К вечеру добираемся до деревушки Багарчап, где заселяемся в лодж и отдыхаем в окружении гималайских джунглей. Высота ночёвки — 2160 м.
Начало треккинга
Сегодня начинается наша пешая часть маршрута. Впервые мы увидим настоящие гималайские великаны — вершины Ламджунг (6983 м) и Манаслу (8157 м).
По пути нас ждёт знакомство с буддийской культурой: пройдём через ритуальные врата в деревню Чаме, покрутим молитвенные барабаны и загадаем желание — легко преодолеть перевал Торонг-Ла.
Ночуем в деревушке Тхалеку на высоте 2720 м. Сегодня мы пройдём 18 км.
Переход от Тхалеку к Верхнему Писангу
Высота набирается стремительно, и природа вокруг меняется. Сегодня увидим Врата Рая — гигантский гранитный амфитеатр, созданный ледником Аннапурны.
В Верхнем Писанге заселяемся в лодж и отправляемся на прогулку к буддийскому монастырю. С панорамной площадки монастыря открывается захватывающий вид на массив Аннапурны и пик Тиличо (7134 м).
Если повезёт, попадём на буддийскую службу и услышим древние мантры в исполнении монахов.
Высота ночёвки — 3300 м, переход — 18 км.
Верхний Писанг - Брака
Один из самых живописных участков трека. Нас ждут старинные деревни, в которых, кажется, остановилось время.
По пути обязательно попробуем знаменитые яблочные пироги, а вечером соберёмся у печи в лодже. Атмосфера уюта и общения согреет нас после долгого перехода.
Высота ночёвки — 3500 м, переход — 20 км.
Восхождение к Ледяному озеру / прогулка в Мананг
Сегодня у каждого будет выбор: подняться к Ледяному озеру (4624 м) или отправиться в Мананг. Ледяное озеро — отличная акклиматизация перед перевалом Торонг-Ла. Подъём налегке, но с существенным набором высоты. Захватывающие виды и чувство достижения гарантированы. Мананг — самая крупная деревня на треке. Здесь можно посетить кинотеатр, попробовать традиционное тибетское пиво и сдать вещи в прачечную.
Высота ночёвки — 3500 м.
Брака - Шрикхарка
Начнём день с завтрака в лучшей булочной на маршруте, где можно попробовать капучино и свежую выпечку.
Затем отправимся вглубь Гималаев. Пейзажи становятся всё более захватывающими, а горные склоны — всё круче. Сегодня мы увидим деревни, куда не добираются машины, а продукты доставляют на лошадях.
Закат встретим на прогулке по одной из самых красивых троп маршрута.
Высота ночёвки — 4200 м.
Шрикхарка - Чури Ледар: встреча с яками
Сегодня на пути нас ждут стада пушистых яков и заброшенные горные деревушки.
В поселении Як Кхарка остановимся на обед и попробуем бургер из яка. Здесь заканчивается зона интернета, и мы остаёмся наедине с природой.
Ночуем в Чури Ледар на высоте 4240 м, переход — 18 км.
Продолжение пути
Сегодняшний день — ключевой в подготовке к перевалу.
После обеда в Пхеди (4500 м) поднимемся на 4990 м и проведём ночь в базовом лагере. Важно хорошо отдохнуть, ведь завтра нас ждёт самое трудное, но и самое яркое испытание.
Высота — 4990 м. Переход — 6 км. Набор высоты — 750 м.
Перевал Торонг-Ла
Ранний подъём и выход ещё до рассвета. Ветер, ледяные участки и высота — всё это делает переход сложным, но награда того стоит.
Около 10 утра мы достигнем вершины перевала — 5416 м! Фото на память, эмоции, гордость и спуск в священный Муктинатх.
Ночуем в легендарном лодже «Боб Марли», где устроим праздничный ужин.
Высота — 3500 м. Переход — 13 км, набор высоты — 426 м.
Путь в Покхару
Прощаемся с горами и садимся в автобус до Покхары — города, пропитанного атмосферой свободы.
Вечером отправимся на прогулку по озеру Фева и насладимся закатом.
Высота — 822 м.
Возвращение в Катманду
После завтрака отправляемся в Катманду. Вечером у нас будет время для покупок и отдыха.
Прогулка по столице Непала
Посетим главные достопримечательности столицы: площадь Дурбар — королевскую резиденцию и храм богини Кумари, ступу Сваямбунатх с её священными обезьянами и Пашупатинатх — индуистский храмовый комплекс, где проводят церемонии кремации.
Окончание тура
Свободное утро, прощание с Катманду и возвращение домой. Гималаи останутся в вашем сердце навсегда! До новых встреч в горах!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в Катманду и Покхаре, обед в 1-й день и праздничный ужин в последний
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги инструктора
- Экскурсии и входные билеты
- Необходимые разрешения
- Аренда лодок
- Групповая аптечка
- Групповое снаряжение
Что не входит в цену
- Перелёт до Катманду и обратно
- Остальное питание ($15-30 в сутки)
- Виза - $30
- Медицинская страховка
- Услуги носильщика - $20 в сутки
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
