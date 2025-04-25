Организационные детали

Особенности трека вокруг Аннапурны:

В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. В хорошую погоду можно пройти весь маршрут в одной футболке, а при ухудшении погоды — в пуховике. И такие перемены могут быть по несколько раз в течение дня.

На данный маршрут не нужно специальное снаряжение.

Продукты и палатки на трекинг не несём. Поэтому рюкзаки будут не тяжёлые.

Вы можете нанять портера (15-20 $/день) или нести рюкзак сами. Если не набирать ненужных вещей, то проблем с весом рюкзака не будет.

Жить на треке будем в лоджах. Простые комнаты с кроватями, одеяла и подушки есть везде, но желательно иметь свой спальник, т. к. лоджи не имеют отопления, а в самые холодные ночи температура может достигать -15 градусов. Также спальник стоит взять из гигиенических соображений.

При каждом лодже есть кафе, еду заказываем там. Кормят хорошо, порции большие. В среднем 1 приём пищи обходится в $5-10. Для экономии можно взять продукты с собой.

Мыться можно почти каждый день. Холодный душ есть везде. Наличие горячего душа зависит от конкретного лоджа (за горячий душ может взыматься дополнительная плата).

Почти в каждом лодже можно бесплатно зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.

В зависимости от погоды, состояния группы инструктора могут внести изменения в маршрут.