В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала

Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Этот маршрут — больше, чем просто путешествие.

Это испытание и вдохновение, величие природы и гостеприимство горных народов, духовные традиции и вкус яблочных пирогов на высоте 3500 метров. Мы начнём с шумного
Катманду, где экзотика и древняя культура переплетаются в лабиринтах улиц.

Затем отправимся в Гималаи — по древним караванным тропам, вдоль сверкающих ледников и бирюзовых озёр, через буддийские деревни, где молитвенные флаги трепещут на ветру.

Нас ждут захватывающие панорамные виды Аннапурны, Тиличо и Манаслу, ночёвки в уютных лоджах и ароматный масала-чай у костра. Кульминация — перевал Торонг-Ла, где воздух разрежен, но эмоции зашкаливают. А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Особенности трека вокруг Аннапурны:

В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. В хорошую погоду можно пройти весь маршрут в одной футболке, а при ухудшении погоды — в пуховике. И такие перемены могут быть по несколько раз в течение дня.
На данный маршрут не нужно специальное снаряжение.
Продукты и палатки на трекинг не несём. Поэтому рюкзаки будут не тяжёлые.
Вы можете нанять портера (15-20 $/день) или нести рюкзак сами. Если не набирать ненужных вещей, то проблем с весом рюкзака не будет.
Жить на треке будем в лоджах. Простые комнаты с кроватями, одеяла и подушки есть везде, но желательно иметь свой спальник, т. к. лоджи не имеют отопления, а в самые холодные ночи температура может достигать -15 градусов. Также спальник стоит взять из гигиенических соображений.
При каждом лодже есть кафе, еду заказываем там. Кормят хорошо, порции большие. В среднем 1 приём пищи обходится в $5-10. Для экономии можно взять продукты с собой.
Мыться можно почти каждый день. Холодный душ есть везде. Наличие горячего душа зависит от конкретного лоджа (за горячий душ может взыматься дополнительная плата).
Почти в каждом лодже можно бесплатно зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.
В зависимости от погоды, состояния группы инструктора могут внести изменения в маршрут.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Катманду

В аэропорту вас встретит гид или помощник группы, и мы отправимся в уютный отель в центре Тамеля — туристического района Катманду.

В 14:00 заселяемся в традиционный непальский отель и знакомимся с первыми вкусами Непала — чашечка ароматного масала-чая сразу погрузит нас в атмосферу этой удивительной страны. Вечером отправимся на прогулку по Тамелю, известному своими сувенирными лавочками, рынками тканей, пряностей и треккингового снаряжения. Катманду предстанет перед нами таким, какой он есть — шумным, многогранным и самобытным.

Закончим этот насыщенный день за ужином, наслаждаясь блюдами традиционной непальской кухни и знакомясь друг с другом.

2 день

Катманду - Багарчап

Ранний подъём, плотный завтрак и вперед — навстречу приключениям! Наш путь начнётся с поездки на местном автобусе, где мы сможем ощутить настоящий колорит Непала.

В Бесисахаре пересаживаемся на джипы и отправляемся по горным серпантинам. Дорога проходит через густые тропические леса, водопады и подвесные мосты. По пути будем останавливаться, чтобы сделать потрясающие снимки и насладиться пейзажами.

К вечеру добираемся до деревушки Багарчап, где заселяемся в лодж и отдыхаем в окружении гималайских джунглей. Высота ночёвки — 2160 м.

3 день

Начало треккинга

Сегодня начинается наша пешая часть маршрута. Впервые мы увидим настоящие гималайские великаны — вершины Ламджунг (6983 м) и Манаслу (8157 м).

По пути нас ждёт знакомство с буддийской культурой: пройдём через ритуальные врата в деревню Чаме, покрутим молитвенные барабаны и загадаем желание — легко преодолеть перевал Торонг-Ла.

Ночуем в деревушке Тхалеку на высоте 2720 м. Сегодня мы пройдём 18 км.

4 день

Переход от Тхалеку к Верхнему Писангу

Высота набирается стремительно, и природа вокруг меняется. Сегодня увидим Врата Рая — гигантский гранитный амфитеатр, созданный ледником Аннапурны.

В Верхнем Писанге заселяемся в лодж и отправляемся на прогулку к буддийскому монастырю. С панорамной площадки монастыря открывается захватывающий вид на массив Аннапурны и пик Тиличо (7134 м).

Если повезёт, попадём на буддийскую службу и услышим древние мантры в исполнении монахов.

Высота ночёвки — 3300 м, переход — 18 км.

5 день

Верхний Писанг - Брака

Один из самых живописных участков трека. Нас ждут старинные деревни, в которых, кажется, остановилось время.

По пути обязательно попробуем знаменитые яблочные пироги, а вечером соберёмся у печи в лодже. Атмосфера уюта и общения согреет нас после долгого перехода.

Высота ночёвки — 3500 м, переход — 20 км.

6 день

Восхождение к Ледяному озеру / прогулка в Мананг

Сегодня у каждого будет выбор: подняться к Ледяному озеру (4624 м) или отправиться в Мананг. Ледяное озеро — отличная акклиматизация перед перевалом Торонг-Ла. Подъём налегке, но с существенным набором высоты. Захватывающие виды и чувство достижения гарантированы. Мананг — самая крупная деревня на треке. Здесь можно посетить кинотеатр, попробовать традиционное тибетское пиво и сдать вещи в прачечную.

Высота ночёвки — 3500 м.

7 день

Брака - Шрикхарка

Начнём день с завтрака в лучшей булочной на маршруте, где можно попробовать капучино и свежую выпечку.

Затем отправимся вглубь Гималаев. Пейзажи становятся всё более захватывающими, а горные склоны — всё круче. Сегодня мы увидим деревни, куда не добираются машины, а продукты доставляют на лошадях.

Закат встретим на прогулке по одной из самых красивых троп маршрута.

Высота ночёвки — 4200 м.

8 день

Шрикхарка - Чури Ледар: встреча с яками

Сегодня на пути нас ждут стада пушистых яков и заброшенные горные деревушки.

В поселении Як Кхарка остановимся на обед и попробуем бургер из яка. Здесь заканчивается зона интернета, и мы остаёмся наедине с природой.

Ночуем в Чури Ледар на высоте 4240 м, переход — 18 км.

9 день

Продолжение пути

Сегодняшний день — ключевой в подготовке к перевалу.

После обеда в Пхеди (4500 м) поднимемся на 4990 м и проведём ночь в базовом лагере. Важно хорошо отдохнуть, ведь завтра нас ждёт самое трудное, но и самое яркое испытание.

Высота — 4990 м. Переход — 6 км. Набор высоты — 750 м.

10 день

Перевал Торонг-Ла

Ранний подъём и выход ещё до рассвета. Ветер, ледяные участки и высота — всё это делает переход сложным, но награда того стоит.

Около 10 утра мы достигнем вершины перевала — 5416 м! Фото на память, эмоции, гордость и спуск в священный Муктинатх.

Ночуем в легендарном лодже «Боб Марли», где устроим праздничный ужин.

Высота — 3500 м. Переход — 13 км, набор высоты — 426 м.

11 день

Путь в Покхару

Прощаемся с горами и садимся в автобус до Покхары — города, пропитанного атмосферой свободы.

Вечером отправимся на прогулку по озеру Фева и насладимся закатом.

Высота — 822 м.

12 день

Возвращение в Катманду

После завтрака отправляемся в Катманду. Вечером у нас будет время для покупок и отдыха.

13 день

Прогулка по столице Непала

Посетим главные достопримечательности столицы: площадь Дурбар — королевскую резиденцию и храм богини Кумари, ступу Сваямбунатх с её священными обезьянами и Пашупатинатх — индуистский храмовый комплекс, где проводят церемонии кремации.

14 день

Окончание тура

Свободное утро, прощание с Катманду и возвращение домой. Гималаи останутся в вашем сердце навсегда! До новых встреч в горах!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в Катманду и Покхаре, обед в 1-й день и праздничный ужин в последний
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги инструктора
  • Экскурсии и входные билеты
  • Необходимые разрешения
  • Аренда лодок
  • Групповая аптечка
  • Групповое снаряжение
Что не входит в цену
  • Перелёт до Катманду и обратно
  • Остальное питание ($15-30 в сутки)
  • Виза - $30
  • Медицинская страховка
  • Услуги носильщика - $20 в сутки
Место начала и завершения?
Аэропорт Катманду, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Катманду
Посетила около 40 стран мира. Была в самых интересных точках России: Чукотка, Курилы, Камчатка, Алтай, Приморский край и т. д. Последние 10 месяцев провела в заграничных путешествиях нон-стоп. Отлично ориентируюсь в
Азии. Дипломированный инструктор-проводник по пешеходному туризму. Профессионально занимаюсь спортивным туризмом (имею разряд). Окончила школы горного и пешеходного туризма при ФСТР. Пять лет организовываю авторские туры и лично провожу все программы: от экскурсий до походов. Моя цель — дарить людям яркие впечатления, переворачивающие «с ног на голову» представления о странах и о способах путешествий. Я приоткрыла эту завесу многим путешественникам, теперь хочу поделиться и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Михаил
25 апр 2025
С Татьяной было надежно, безопасно и очень красиво.
В туре было множество приятных сюрпризов.
Про Непал могу сказать, что это невероятная страна, в которую я точно вернусь вновь, пройдя с Татьяной очередной трекинг
М
Мила
18 мар 2025
Это путешествие открыло двери в новый мир, мне раннее неизвестный, непонятный и совершенно непостижимый)

Такой вид отдыха раньше в моих мыслях был невозможен: с каждым годом мозг начинал требовать всё больше
комфорта и удобства.

Но оказалось, что всё может быть по-другому. В Непале я научилась искренне радоваться самым простым вещам, обращать внимание на то, что раньше ускользало из поля зрения.

Мир вокруг меня стал объемнее, ярче, интереснее.

Тотально выйти из зоны комфорта, попробовать, то что не свойственно твоим потребностям здесь и сейчас- это словно попробовать себя в новой роли, переродиться и стать другим человеком.

Стать Богаче. Богаче на одну новую маленькую жизнь, которую нигде и никак нельзя прожить, кроме как в горах.

Спасибо Тане за этот чудесный опыт.

