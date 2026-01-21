Описание тура
Культовый маршрут по национальному парку Сагарматха к базовому лагерю Эвереста. Именно здесь начинают свой путь альпинисты, решившие покорить самую высокую гору на планете. Помимо Эвереста вы увидите красивейшие гималайские вершины - Ама Даблам, Лхоцзе, Тамсерку и другие. В программе - восхождения на вершины Кала-Патар (отличная обзорная точка на Эверест) и Нангартсанг, буддийские монастыри, караваны горных яков и переход через реки по подвесным мостам. Побываем на высокогорных озёрах Гокио и поднимемся на Гокио Ри, 5360м, откуда открывается невероятная панорама ледника Нгозумба, Чо-Ойю, Эвереста. После путешествия по Непалу невозможно вернуться прежним, будьте готовы, что Ваша жизнь изменится к лучшему.
Этот маршрут для людей с хорошей физической подготовкой, желателен опыт пребывания на высоте. Если вы пока не готовы отправиться в такой серьезный треккинг, посмотрите другие наши маршруты по Непалу. Например: Базовый лагерь Аннапурны или Вокруг Аннапурны или наймите в помощь портера.
Программа тура по дням
Встреча в Катманду
Гид встречает нас в аэропорту Катманду. Прибыть нужно до полудня или накануне. Заселяемся в гестхаус, обедаем, обсуждаем предстоящую программу и проверяем снаряжение. Если экипировки не хватает, можно докупить её здесь же, на одном из рынков туристического района Тамель. Магазинов много - есть как недорогие реплики, так и оригинальные товары. Ложимся спать пораньше, нас ждёт ночной подъём.
Ночёвка в гестхаусе
Есть связь и интернет
Можно докупить снаряжение
Катманду - Лукла - Пандинг
Ночью, примерно в 3.30, выезжаем на микроавтобусе в аэропорт Рамечеапа, ехать около 5 ч. В аэропорту будьте готовы к долгому ожиданию, если что, можно перекусить в кафе неподалёку. Из Рамечеапа летим в Луклу (2840 м) на маленьком самолете. Аэропорт Луклы - один из самых необычных в мире. Длина взлетной полосы - всего 527 метров, а уклон 12 градусов, чтобы самолёт успел затормозить у подножия горного хребта. После получения багажа встречаемся с портерами и обедаем в лодже. Идти сегодня совсем немного, в основном, вниз, по пути наслаждаемся живописными пейзажами. Ночуем в деревне Пандинг (2610 м).
Ночёвка в лодже
перелёт в Луклу + 7,5 км
2840 м
Пандинг - Намче-Базар
Идём по тропе сквозь тропические джунгли вдоль реки Дудх-Коси. По дороге пройдём знаменитый мост Хиллари, останавливаемся у ярких молитвенных камней, крутим молитвенные барабаны, пьём чай с видом на горы. Уже сегодня впервые увидим Эверест. Намче-Базар - крупное по непальским меркам поселение. Здесь полно кафе, пекарен и магазинов. Можно во всю наслаждаться благами цивилизации. Пообедаем и сходим в красивую радиалочку. Нужно помнить первое правило восходителей: Ходи высоко, спи низко.
Ночёвка в лодже
11 км
3440 м
Акклиматизация в Намче-Базар
День заложен в программу для лучшей акклиматизации. Сегодня мы совершим радиальные выходы по окрестностям Намче-Базара, сходим на смотровую площадку с прекрасными видами на Гималаи. Если небо будет ясное, увидим сам Эверест (8848 м), Ама-Даблам (6814 м), Лхотце (8517 м), Нуптце (7861 м) и другие пики в районе Кхумбу. Заглянем в деревню шерпов - Кумджунг (3780 м), где в монастыре хранится скальп Йети. К вечеру возвращаемся в Намче-Базар к горячему ужину и тёплой печке.
Ночёвка в лодже
7 км
3780 м
Намче Базар - Долэ
Сегодня нам предстоит перейти в деревню Долэ через перевал Монг-Ла. В первой половине дня, при хорошей погоде, будет видна панорама Эвереста, Нупцзе, Лхоцзе и Ама-Даблам. На перевале обедаем в лодже и идём дальше сквозь рододендронововый лес. По пути фотографируемся, на привалах делимся впечатлениями и радуемся, что всё равно лучше, чем на работе! Перед ужином сходим в радиалку на ближайший холм, где ловит интернет:)
Ночёвка в лодже
11 км
4110 м
Долэ - Мачермо
Сегодня будет один из самых лёгких дней похода. Нам предстоит пройти небольшое расстояние с очень плавным набором высоты. Сегодня мы увидим новый восьмитысячник - Чо Ойю (8201 м). В посёлке Мачермо обедаем и отправляемся в радиальный выход любоваться горами вокруг. Радиальные выходы обязательны при подготовке к высотным ночевкам. Наши старания будут вознаграждены на высоте.
Ночёвка в лодже
5 км
4400 м
Мачермо - Гокио
Утром выходим к одному из самых красивых мест в мире - озёрам Гокио. Преодолеем плавный подъём и посмотрим целых 3 озера. Около первых двух мы сделаем привал, а на берегу третьего озера находится наш лодж и посёлок Гокио. Вы будете приятно удивлены комфортом и уютом этого места, а меню в ресторане покорит ваши сердечки. Не верите? Пойдёмте проверять!
Ночёвка в лодже
7 км
4790 м
Восхождение на Гокио Ри
Ранним утром выходим на штурм вершины Гокио Ри (5483 м). По пути мы будем делать остановки, чтобы перевести дыхание от красивых видов и сделать лучшие фото. Медленно, но верно достигаем вершины, откуда видны Эверест, Лхоцзе, Нупце, Макалу, Чо-Ойю и другие семи- и восьмитысячники. Спускаемся вниз по очень живописной тропе с видом на горы, изумрудное озеро и возвращаемся в наш уютный лодж.
Ночёвка в лодже
16 км
5483 м
Гокио - Драгнак
Важный и очень ответственный день. Нам предстоит перейти через ледник Нгозумпа в поселок Драгнак до того, как горное солнце начнёт нагревать склоны. Переход небольшой, но спуск на ледник и подъём с него будут непростыми. Мы встанем раньше обычного и перейдём ледник утром, пока мороз держит камни на склоне. Нужно быть очень внимательным и смотреть по сторонам!
Ночёвка в лодже
3,5 км
4700 м
Драгнак - Дзонгла
Встаём в 4 утра, завтракаем и выходим на перевал Чо Ла (5420 м). Ранний выход нужен, чтобы пройти крутую часть подъёма до того, как по ней начнут спускаться нам навстречу. На вершине перевала устраиваем привал, перекусываем, пьём чай и отдыхаем. Дальше надеваем кошки и выходим на ледник. Нас ждёт небольшой переход по леднику, фоточки и спуск вниз к деревне Дзонгла (4850 м).
Ночёвка в лодже
8,5 км
5420 м
Дзонгла - Лобуче
Несложный переход в посёлок Лобуче. Отнеситесь внимательно к своему состоянию сегодня, высота может сказываться на самочувствии. Если чувствуете первые признаки горняшки - сразу сообщайте об этом гиду. После обеда отдыхаем и немного прогуляемся, чтобы разогнать кровь по организму.
Ночёвка в лодже
6,5 км
4950 м
Лобуче - Горак Шеп - Б.Л. Эвереста
Один из самых сложных дней нашего путешествия. Ранний выход в посёлок Горак Шеп. По пути нам предстоит преодолеть морену ледника, несколько подъёмов и спусков. Посёлок находится на берегу засохшего озера, источников воды тут нет, только бутилированная. Обедаем и сразу выдвигаемся к базовому лагерю Эвереста. Именно отсюда начинаются восхождения на высочайшую вершину мира. У нас будет немного времени погулять по леднику, на котором стоит палаточный лагерь (осенью его там нет). Фотографируемся и возвращаемся назад в Горак Шеп.
Ночёвка в лодже
4,5 км
5140 м
Горак-Шеп - Кала Паттар - Дингбоче
Ночной подъём примерно в 3 часа ночи, лёгкий перекус. В 4 утра выходим на Кала Паттар (5645 м - выше, чем Эльбрус!). Ночью холодно, поэтому с собой берём пуховики и верхонки. К восходу солнца мы уже на вершине смотрим на Эверест и Пумори, пьем чай и фотографируемся. Затем спускаемся, полноценно завтракаем и переходим в деревню Дингбоче (4450 м), там мы будем ночевать.
Ночёвка в лодже
12 км
5645 м
Дингбоче - Тенгбоче
Несложный и живописный переход в деревню Тенгбоче (3870 м), где находится главный монастырь в районе Кхумбу. Чем ниже мы спускаемся, тем больше растительности вокруг. Идём сквозь лес из сосен и рододендронов вдоль реки. Ощущение такое, будто мы возвращаемся из космической экспедиции на Землю!
Ночёвка в лодже
11 км
3870 м
Тенгбоче - Намче-Базар
Возвращаемся в уже знакомый Намче-Базар, тут замыкается кольцо нашего маршрута. Наслаждаемся теплом и лучами солнца, отдыхаем и ходим по магазинчикам. Можно закупиться сувенирами или провести вечер с книжкой и кофе на фоне заката.
Ночёвка в лодже
9 км
3440 м
Намче-Базар - Лукла
Последний переход в Луклу - самый длинный за всю поездку. Нам предстоит спуститься до реки Дудх Коси и подняться в Луклу. Финиш всё ближе, а значит идти будет всё легче. По пути из Намче можно взять измельчённый мусор, тем самым помочь региону уменьшить мусорную нагрузку от большого количества туристов. Вечером отметим окончание пешей части нашего путешествия вкусным ужином. Здесь же прощаемся с портерами и благодарим их за помощь.
Ночёвка в лодже
18 км
2840 м
Лукла - Рамечеап - Катманду
Ранний завтрак, перелёт в аэропорт Рамечеап и дорога в Катманду на микроавтобусе (примерно 5 часов). В Катманду заселяемся в гестхаус, отдыхаем, покупаем сувениры, вкусно кушаем и снова отдыхаем!
Ночёвка в гестхаусе
Перелёт + переезд 5 ч
Есть связь и интернет
Резервный день
Запасной день на случай нелетной погоды либо отмены рейсов Катманду-Лукла-Катманду по иным обстоятельствам. При возвращении по расписанию проводим время в Катманду. Можно посетить местные достопримечательности или съездить в Покхару - местный курортный городок, Национальный парк Читван, заняться рафтингом или парапланингом. Гид поможет организовать досуг по интересам.
Программа зависит от ситуации на маршруте
Окончание программы
Наше путешествие закончилось, можно вылетать по домам. До новой встречи, Непал!
Можно лететь домой
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа русскоязычных инструкторов на маршруте
- Работа непальского гида (при необходимости)
- Встреча в аэропорту в день старта программы и в день накануне
- Проживание в Катманду в отеле, на маршруте в лоджах (в даты тура)
- Пермиты в национальный парк Сагарматха и карточки треккера
- Групповая медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт до Катманду и обратно
- Внутренний авиаперелёт Рамечап-Лукла-Рамечап (360-370$)
- Виза в Непал, в аэропорту Катманду (50$)
- Обязательная личная медицинская страховка (около 160$)
- Питание на маршруте (25-40$ в день)
- Работа портеров 20$ в день, (портер несет 20кг, можно брать 1 портера на двоих)
- Личные траты, не указанные в программе или форс-мажор
Пожелания к путешественнику
В горах нужно быть готовым ко всем 4 сезонам погоды, она может меняться кардинально в считанные минуты. В хорошую погоду можно пройти весь маршрут в одной футболке, а при ухудшении - в пуховике! И такие перемены могут быть по несколько раз в течении дня. Посмотрите видео Как одеваться в горном походе. На данный маршрут не нужно спец. снаряжение как на Эльбрус, но схема по слоям примерно такая же. Если вы хотите, то можно взять портера-носильщика на весь срок похода и отдать ему часть своих вещей.
Рекомендует взять с собой химические грелки для комфортного сна. А так же чистые носки на каждый ночной выход, так как чистые носки лучше греют и вам будет немного теплее.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров)
Накидка на рюкзак
Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5 С)
Очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3)
Фонарик налобный светодиодный
Треккинговые палки
Ледоходы
Рюкзак или баул (100литров)
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Термобельё
Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
Носки или термоноски
Термоноски теплые
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Пуховка (теплая куртка)
Перчатки
Шапка теплая
Балаклава
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Шлёпки/кроксы/сандалии
Рукавицы-Верхонки
Пуховый свитер (легкая пуховка)
Личные вещи
Страховка
Деньги
Термос
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Лёгкое полотенце
Заграничный паспорт
Рекомендуем добавить
Шерстяные носки
Балаклава
Фонарик налобный светодиодный
Термос
Фотоаппарат
Визы
Для въезда в Непал нам понадобится только загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев от даты выезда из страны. На момент написания статьи сертификаты и прививки от Ковид не нужны.
На данный момент есть два способа получить визу:
Первый и самый простой - получить визу по прилёту в аэропорту Катманду. Для экономии времени можно заполнить анкету онлайн и распечатать бланк. С этим документом можно сразу пройти на оплату и не стоять в очереди на заполнение. Далее проходите к офицеру на паспортный контроль с оплаченной квитанцией. Отдаете квитанцию и паспорт, улыбаетесь и всё, поздравляем - вы в Непале!
Второй способ - получение визы в Непал заранее в посольстве. Для этого нужно обратиться в посольство Непала в России. Контакты посольства Непала в Москве: 2й Неопалимовский пер. 14/7, Москва, 119121 Телефон: +7 499 2528215 Факс: +7 499 2528000 Email: eonmoscowmofa. gov. np
Стоимость визы: 15 дней - 30$, 30 дней - 50$, 90 дней - 125$
Обязательно оформляйте страховой полис при планировании трекинга или восхождения в Гималаях. При развитии острой горной болезни или высокогорного отёка легких есть только один действенный способ сохранить здоровье немедленный спуск вниз. Из-за отсутствия дорог эвакуировать пострадавшего без вертолёта невозможно.
При выборе страховой компании и программы страхования обязательно уточняйте покрытие вертолётной эвакуации. Ещё один ключевой параметр полиса - вид активности трекинг выше 5000м. Минимальная страховая сумма - 50.000$, из них на эвакуацию вертолетом должно быть заложено минимум 10.000$.
Сейчас из-за санкций россиянам можно застраховаться только в российских страховых компаниях. На момент написания статьи самые подходящие варианты - это: Согласие, Ингосстрах, а также cервис по страховкам, хорошо зарекомендовавший себя в высокогорье.