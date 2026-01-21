Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Культовый маршрут по национальному парку Сагарматха к базовому лагерю Эвереста. Именно здесь начинают свой путь альпинисты, решившие покорить самую высокую гору на планете. Помимо Эвереста вы увидите красивейшие гималайские вершины - Ама Даблам, Лхоцзе, Тамсерку и другие. В программе - восхождения на вершины Кала-Патар (отличная обзорная точка на Эверест) и Нангартсанг, буддийские монастыри, караваны горных яков и переход через реки по подвесным мостам. Побываем на высокогорных озёрах Гокио и поднимемся на Гокио Ри, 5360м, откуда открывается невероятная панорама ледника Нгозумба, Чо-Ойю, Эвереста. После путешествия по Непалу невозможно вернуться прежним, будьте готовы, что Ваша жизнь изменится к лучшему.

Этот маршрут для людей с хорошей физической подготовкой, желателен опыт пребывания на высоте. Если вы пока не готовы отправиться в такой серьезный треккинг, посмотрите другие наши маршруты по Непалу. Например: Базовый лагерь Аннапурны или Вокруг Аннапурны или наймите в помощь портера.