Описание тура
Вас ждёт трекинг в самом сердце Гималайских гор. Вы пройдёте через тропические джунгли, альпийские луга, хвойные леса, ледниковые долины и заснеженные вершины восьмитысячников.
По пути будут подвесные мосты через бурные реки, древние дворцы, буддийские храмы с молитвенными барабанами и разноцветными флажками.
За 15 дней путешествия вы получите глубокую эмоциональную перезагрузку, увидите крышесносные пейзажи и исследуете необычную культуру Непала.
Маршрут несложный и под силу даже новичкам. Вы пойдёте налегке, а ваши вещи понесут портеры. Ночевать будем в горных гестхаусах и отелях.
Программа тура по дням
Прилёт в Катманду
Добро пожаловать в столицу Непала!
После трансфера и размещения в отеле, расположенном в оживлённом районе Тамель, вы сможете немного отдохнуть и погулять по городу.
Вечером соберёмся на ужин-знакомство, где попробуем традиционные блюда непальской кухни.
Переезд в нац. парк Аннапурна (1 300 м)
Позавтракав, мы отправимся на миниавтобусе из Катманду в Бесисахар. Переезд займет 6-7 часов.
Затем мы пересядем на джипы и поедем к деревне Джагат. По пути откроются красивые виды на долины, рисовые террасы и первые гималайские вершины.
После заселения пойдем расслабляться в горячих источниках после долгой дороги.
Начало трекинга (1860 м)
Сегодня отправимся в первый трекинг!
Путь проходит по вдоль бурной реки Марсъянди с подвесными мостами, водопадами и первыми высокогорными пейзажами.
Мы пойдём налегке, а наши вещи понесут портеры. Вечером заселимся в гестхаус.
Дистанция: 16 км
Набор высоты: 560 м
Чаме (2 710 м)
Этот день начнётся с плавного подъёма через хвойные леса, наполненные свежестью горного воздуха.
Тропа приведёт нас в узкое ущелье, окружённое величественными скалами, и пересечёт несколько подвесных мостов, дарящих захватывающие виды. По пути откроются впечатляющие панорамы заснеженных пиков Аннапурны Ii и Ламьюнг Химал.
Завершим день в уютной лодже, наслаждаясь тишиной гор и тёплой атмосферой.
Дистанция: 15 км
Набор высоты: 850 м
Писанг (3 200 м)
Отправляемся в деревню Писанг, откуда начинается зона альпийских лугов. Здесь во всей красе раскрывается грандиозные пейзажи Гималаев.
На пути встретим стада яков, мирно пасущихся на горных склонах. Зайдём в старинный буддийский монастырь, где можно ощутить атмосферу тишины и умиротворения.
Дистанция: 14 км
Набор высоты: 590 м
Мананг (3 540 м)
Сегодня тропа ведёт через альпийские луга, редкие рощи и каменные осыпи. По пути увидим старинные ступы, украшенные молитвенными надписями.
С каждым шагом становится заметно, как меняется природа — леса остаются позади, воздух становится суше, а пейзаж приобретает суровую, почти марсианскую красоту.
Увидим одни из лучших панорамных видов на Аннапурну Iii, Гангапурну и Тилачо.
К вечеру придём в Мананг и заселимся в уютную лоджу.
Пройдём 17 км с набором высоты 240 м.
Дистанция: 17 км
Набор высоты: 240 м
Акклиматизация
Этот день проведём день в Мананге, чтобы отдохнуть и адаптироваться к высоте. Этот колоритный горный посёлок — культурное сердце региона, где можно прочувствовать традиционный уклад жизни гималайских народов.
Утром мы посетим старинный буддийский монастырь, где монахи совершают обряды благословения для путешественников.
Для тех, кто хочет провести день активно, будет возможность отправиться в поход к Ледяному озеру — одному из самых живописных в Непале. Его кристально чистая вода, отражающая заснеженные пики, создаёт завораживающий пейзаж, который навсегда останется в памяти.
Пройдём 10 км с набором высоты 1060 м.
Дистанция: 8-10 км
Набор высоты: 1060 м
Базовый лагерь Тиличо (4 150 м)
По мере продвижения вверх пейзажи становятся всё более суровыми: крутые скалистые склоны, редкая растительность и массивные ледники создают ощущение полной оторванности от цивилизации.
Держим путь в базовый лагерь Тиличо, расположенный в укромной долине и окружённый величественными горами.
Пройдём 14 км с набором высоты 610 м.
Дистанция: 14 км
Набор высоты: 610 м
Озеро Тиличо (4 050 м)
Сегодня нас ждёт один из самых впечатляющих дней маршрута. Утром отправляемся к легендарному озеру Тиличо (4919 м) — одному из самых высокогорных в мире, окружённому заснеженными вершинами.
После короткого отдыха возвращаемся в базовый лагерь, а затем продолжаем путь к Як Кхарке. Дорога проходит через живописные альпийские долины, где можно встретить пасущихся яков и насладиться потрясающими видами Гималаев.
Пройдём 20 км с набором высоты 770 м.
Дистанция: 20 км
Набор высоты: 770 м
High Camp (4 850 м)
Путь к подножию перевала Торонг Ла становится всё более суровым: зелёные луга уступают место каменистым тропам, а воздух становится разрежённым.
Сегодня нас ждёт самая высокогорная ночёвка на маршруте. Вечером отдыхаем, наслаждаемся видами и готовимся к завтрашнему переходу через перевал.
Пройдём 9 км с набором высоты 750 м.
Дистанция: 9 км
Набор высоты: 750 м
Перевал Торонг Ла (5 416 м)
Сегодня — кульминация трека: мы преодолеваем перевал Торонг Ла, самую высокую точку маршрута.
Выходим ещё до рассвета, поднимаемся по заснеженной тропе — и вот мы достигли вершины перевала — 5416 м! Делалаем фото на память среди развевающихся молитвенных флагов и захватывающих панорам Гималаев.
А затем начинаем спуск в священный Муктинатх, где нас ждёт заслуженный отдых и восстановление сил.
Пройдём 15 км с набором высоты 570 м. и спуском 1616 м.
Дистанция: 15 км
Набор высоты: 570 м
Спуск: 1616 м
Переезд в Покхару
Идём в последний трекинг через живописную долину к деревне Лупра. Пройдём 5 км с небольшим набором высоты.
Затем пересаживаемся на джипы и отправляемся в Покхару. Дорога займёт 7 часов. Вечером отдыхаем, наслаждаясь колоритной атмосферой города.
Пешая дистанция: 5 км
Переезд: 7-8 часов
Покхара
Сегодня весь день проведём в Покхаре. Сначала пойдём к самому известному озеру Непала Феве. Оно знаменито своей бирюзовой водой и потрясающими видами на Гималаи. По желанию можно покататься на лодке.
Затем посетим водопад Деви, загадочную пещеру Махендра. Увидим величественную статую Шивы и Ступу Мира.
Вечером встретим невероятный закат с видом назаснеженные вершины Аннапурны и легендарный пик Мачапучаре.
Возвращение в Катманду
После завтрака отправляемся обратно в столицу Катманду. Дорога займёт 6 часов. Вечером у нас будет время для покупок и отдыха.
Прощай, Непал
Ну что ж, наполненные новыми эмоциями от невероятной красоты Гималайских гор, прощаемся и разъезжаемся по разным уголкам планеты.
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги непальских гидов из расчета 1 гид на 5 человек
- Встреча в аэропорту в день приезда
- Проживание в отелях в Катманду и Покхаре (двухместные номера) в отелях 4 с завтраками
- Все разрешения на вход в район национального парка
- Все трансферы и переезды по программе
- Проживание на треке в горных лоджах
- Услуги портера-носильщика на треке (можно отдать до 12 кг)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Непал
- Непальская виза по прилёту ($50)
- Питание на треке, обеды и ужины в Катманду и Покхаре ($25-30 в день)
- Чаевые гиду и портерам
- Входные билеты на посещение достопримечательностей в Катманду и Покхаре ($20)
- Обратный трансфер из Катманду в аэропорт (около 8$ за такси)
Визы
Виза оформляется по прилёте в аэропорту Катманду. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев.
Если вы прилетаете и улетаете строго по датам тура, будет достаточно 15-дневной визы стоимостью $30.
Подробные инструкции по оформлению мы отправим после покупки тура.