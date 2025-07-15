Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 108 211 ₽ за человека

Описание тура

Вас ждёт трекинг в самом сердце Гималайских гор. Вы пройдёте через тропические джунгли, альпийские луга, хвойные леса, ледниковые долины и заснеженные вершины восьмитысячников.

По пути будут подвесные мосты через бурные реки, древние дворцы, буддийские храмы с молитвенными барабанами и разноцветными флажками.

За 15 дней путешествия вы получите глубокую эмоциональную перезагрузку, увидите крышесносные пейзажи и исследуете необычную культуру Непала.

Маршрут несложный и под силу даже новичкам. Вы пойдёте налегке, а ваши вещи понесут портеры. Ночевать будем в горных гестхаусах и отелях.