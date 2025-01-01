Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Непал — крыша мира, где находится высочайшая точка на планете Земля. Маршрут к озерам Гокьё сильно недооценен. Он также позволяет увидеть Сагарматху (непальское название Эвереста), а также другие исполины восьмитысячники: Макалу, Лотце, Чо-Ойо и даже всех их вместе. Так же этот маршрут может быть использован, как хорошая и интересная акклиматизация перед восхождением на шеститысячник, который мы также выбрали, как непопулярный, несложный и позволяющий увидеть уже сразу 5 восьмитысячников.

В этом путешествии у нас будут незабываемые впечатления: мы прикоснемся к самым высоким горам Мира, взойдем на вершину Гокьё Ри 5360 м или Мера пик 6478 м, увидим 4 или 5 восьмитысячников разом, а также множество разных невероятных высокогорных озёр, испытаем на себе дыхание ледников, побываем в не попсовых местах, встретим горные рассветы и закаты, насладимся ярким звездным небом, полетаем на самолёте и вертолёте в горах, не по одному разу, изучим несколько объектов Юнеско загадочного Катманду, посетим в Намче-Базар - столицу шерпов, почувствуем свободу, наполнимся энергией в местах силы, прогуляемся по длинным навесным мостам, побудем немного в шкуре альпинистов в экспедиции на Мера пик и многое другое.

Гималаи еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Особенно после долгих экспедиций и восхождений на серьезные горы! Вас ждут самые невероятные две/три недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!

Ps Дополнительное восхождение на Мера пик обсуждается при личном общении. Все подробности там.