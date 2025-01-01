Описание тура
Непал — крыша мира, где находится высочайшая точка на планете Земля. Маршрут к озерам Гокьё сильно недооценен. Он также позволяет увидеть Сагарматху (непальское название Эвереста), а также другие исполины восьмитысячники: Макалу, Лотце, Чо-Ойо и даже всех их вместе. Так же этот маршрут может быть использован, как хорошая и интересная акклиматизация перед восхождением на шеститысячник, который мы также выбрали, как непопулярный, несложный и позволяющий увидеть уже сразу 5 восьмитысячников.
В этом путешествии у нас будут незабываемые впечатления: мы прикоснемся к самым высоким горам Мира, взойдем на вершину Гокьё Ри 5360 м или Мера пик 6478 м, увидим 4 или 5 восьмитысячников разом, а также множество разных невероятных высокогорных озёр, испытаем на себе дыхание ледников, побываем в не попсовых местах, встретим горные рассветы и закаты, насладимся ярким звездным небом, полетаем на самолёте и вертолёте в горах, не по одному разу, изучим несколько объектов Юнеско загадочного Катманду, посетим в Намче-Базар - столицу шерпов, почувствуем свободу, наполнимся энергией в местах силы, прогуляемся по длинным навесным мостам, побудем немного в шкуре альпинистов в экспедиции на Мера пик и многое другое.
Гималаи еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Особенно после долгих экспедиций и восхождений на серьезные горы! Вас ждут самые невероятные две/три недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!
Ps Дополнительное восхождение на Мера пик обсуждается при личном общении. Все подробности там.
Программа тура по дням
Катманду
Встречаем вас в аэропорту Катманду. Далее трансфер до нашего отеля. Обзорная экскурсия по самым интересным достопримечательностям, все из них объекты культурного наследия Юнеско.
Вечером - последние приготовления и закупка всего недостающего.
Ужин в кафе и обсуждение деталей нашего путешествия.
Ps По поводу Мера пик пишите в Лс, расскажу все подробности.
Катманду - Лукла - Монжо
Утром нас ждёт потрясающий перелет, Маленький самолет пронесет нас над Гималаями в аэропорт Луклы на высоту 2850 м.
Прямо с аэропорта начинаем пеший маршрут к вратам входа в нац. парк Сагарматха. Тропинка петляет от берега к берегу, будем проходить множество подвесных мостов. Маршрут утопает в густых рощах магнолий и рододендронов.
Ночуем в Монжо на высоте 2850 м.
Перелет 20 мин. Переход 12 км. Перепад высот 340 м.
Монжо - Намче Базар
День начинаем с торжественного входа через ворота Сагарматха.
Тропа проходит по знаменитому двойному подвесному мосту Хилари. Поднимемся на крутой хребет, откуда можно впервые увидеть Эверест в столицу региона и шерпов - Намче-Базар. Здесь можно поймать ощущение, что ты опять попал в цивилизацию.
Ночуем в Намче на высоте 3450 м.
Переход 5 км, перепад высот +600 м.
Намче Базар
Гуляем по окрестностям Намче-Базара и проходим первую необходимую акклиматизацию.
Посетим знаменитый отель Everetst view и выпьем в нем кофе с невероятным видом на всю долину во главе с Эверестом. Зайдем в аутентичную деревеньку Кумжунг, в местный монастырь. Также поднимемся на ступу на холме.
Ночуем в Намче на высоте 3450 м.
Переход 8 км, перепад высот 550 м.
Намче Базар - Доле
Пройдем по самой живописной и фотографируемой части маршрута к Базовому лагерю Эвереста.
В моменте сворачиваем в долину озёр Гокье, где туристов становиться в разы меньше, где можно свободно вдыхать чистый горный хвойный воздух и любоваться Гималайскими пейзажами практически в одиночестве.
Ночуем в Доле на высоте 4050 м.
Переход 12 км, перепад высот +600 м.
Доле - Гокьё
Сегодня наблюдаем как цветущие пейзажи на глазах сменятся на более суровые высокогорные, но они будут не менее красивыми и загадочными. Также будем наблюдать, как на горных пастбищах неторопливо щипают травку яки.
Закат будем встречать уже на берегу фантастического озера Гокьё.
Ночуем в Гокьё на высоте 4750 м.
Переход 12 км, перепад высот 700 м.
Гокьё
В этот день у нас планируется акклиматизационный радиальный выход через все озёра Гокьё к базовому лагерю восьмитысячника Чо-Ойо на высоту 5200 м.
По пути, в окружающих горах, начинаешь замечать реальные масштабы Гималаев.
Ночуем также в Гокьё на высоте 4750 м.
Переход 10 км, перепад высот 450 м.
Гокьё - Гокьё Ри - Мачермо
Наступил кульминационный день всего нашего путешествия - восхождение на настоящий Гималайский пятитысячник - Гокьё Ри 5360 м. С её пика нам откроется грандиозная рассветная панорама на крышу Мира. Мы увидим сразу 4 восьмитысячника одновременно (Эверест, Лотце, Макалу и Чо-Ойо)!
Проведя достаточно времени вершине, мы спускаемся на обед в Гокьё, и продолжаем спуск.
На глазах царство снега и камней сменяется первой растительностью, появляются кустарники и мох. На обратном пути, нам откроются новые пейзажи, которых мы не наблюдали, поднимаясь наверх.
Ночуем в Мачермо на высоте 4400 м.
Переход 10 км, перепад высот +610 м/ -960м.
Мачермо - Намче Базар
Продолжаем спуск все ниже, попадаем в зеленое хвойное царство, проходим мимо знакомых пейзажей, но когда идешь вниз, виды гор воспринимаются совершенно по-другому.
Наслаждаемся гималайскими пейзажами и отличным самочувствием. Спускаемся в тепло и цивилизацию.
Ночевать будем уже на комфортной высоте в Намче-Базаре 3450 м.
Переход 16 км, перепад высот -950 м.
Намче Базар - Лукла - Катманду
Утром нас ждет отличный кофе в самой знаменитой кофейне Намче Sherpa Barista. После мы поднимаемся на вертолетную площадку, где ждём наш вертолёт.
Мы преодолеем довольно сложный участок Намче Базар Лукла в 20 км, буквально за 10 минут. Если вы до этого не летали на вертолёте, то тогда сложно описать эмоции от полета, да еще и в Гималаях.
Сразу после прилета в Луклу, нас будет ждать еще один перелет, но уже на самолете в Катманду. Вечером нас ждёт праздничный ужин по случаю успешного завершения пешеходной части.
Ночевать будем уже на совсем комфортной высоте 1400 м.
Катманду (запасной день)
День отдыха в Катманду.
В случае нелетной погоды или другого форс-мажора этот день может стать днем перелетов до Катманду.
Вечером нас ждет праздничный ужин по случаю успешного завершения нашего путешествия!
Катманду
Путешествие к озёрам Гокьё окончено.
Путешественники летят домой, наполненные неповторимой атмосферой Гималаев.
Вылет домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Катманду и в гест-хаусах на протяжении всего треккинга (двух-местное проживание)
- Трансферы и перемещения. Заброска в/из гор осуществляется на самолете
- Перелет Намче - Лукла на вертолете
- Экскурсионная программа в Катманду
- Завтраки в Катманду
- Работа двух русскоязычных гидов и местного гида-непальца
- Все билеты, разрешения на вход в заповедные зоны, треккинг и достопримечательности
- Встреча вас в аэропорту и обратное такси
- Любые консультации и инструктаж по поводу путешествия
- Помощь в подборе оптимального авиабилета в Непал и оформлении страховки
- Фото/видео съемка в самых топовых локациях
- Аптечка первой помощи
- Подарок-квест от нашей команды
- Авторская зарядка каждое утро
- Сертификат о прохождении маршрута/восхождении на гору
- Сувениры и подарки от компании
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Непала
- Виза в Непал (оформляется по прилету 30)
- Питание
- Услуги портера для переноски вещей и их чаевые
- Аренда дополнительного оборудования, снаряжения, страховки
О чём нужно знать до поездки
Все подробности при личной консультации
Пожелания к путешественнику
Гражданам Рф Непальская виза выдается по прибытию за 30
Данное приключение подразумевает достаточную активность и надо быть к этому готовым
Плюсом будет опыт в горах, но и без него все может отлично получиться
Желание поехать в реально уникальный тур
Любить природу и горы