Мои заказы

Гокьё трек + Мера Пик. Перелёты на самолёте и вертолёте включены

Увидим Эверест и три других восьмитысячника, а также озёра Гокьё. Проще, чем БЛЭ. Полёт на вертолёте и самолёте
Гокьё трек + Мера Пик. Перелёты на самолёте и вертолёте включеныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гокьё трек + Мера Пик. Перелёты на самолёте и вертолёте включеныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Гокьё трек + Мера Пик. Перелёты на самолёте и вертолёте включеныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Непал — крыша мира, где находится высочайшая точка на планете Земля. Маршрут к озерам Гокьё сильно недооценен. Он также позволяет увидеть Сагарматху (непальское название Эвереста), а также другие исполины восьмитысячники: Макалу, Лотце, Чо-Ойо и даже всех их вместе. Так же этот маршрут может быть использован, как хорошая и интересная акклиматизация перед восхождением на шеститысячник, который мы также выбрали, как непопулярный, несложный и позволяющий увидеть уже сразу 5 восьмитысячников.

В этом путешествии у нас будут незабываемые впечатления: мы прикоснемся к самым высоким горам Мира, взойдем на вершину Гокьё Ри 5360 м или Мера пик 6478 м, увидим 4 или 5 восьмитысячников разом, а также множество разных невероятных высокогорных озёр, испытаем на себе дыхание ледников, побываем в не попсовых местах, встретим горные рассветы и закаты, насладимся ярким звездным небом, полетаем на самолёте и вертолёте в горах, не по одному разу, изучим несколько объектов Юнеско загадочного Катманду, посетим в Намче-Базар - столицу шерпов, почувствуем свободу, наполнимся энергией в местах силы, прогуляемся по длинным навесным мостам, побудем немного в шкуре альпинистов в экспедиции на Мера пик и многое другое.

Гималаи еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Особенно после долгих экспедиций и восхождений на серьезные горы! Вас ждут самые невероятные две/три недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!

Ps Дополнительное восхождение на Мера пик обсуждается при личном общении. Все подробности там.

Программа тура по дням

1 день

Катманду

Встречаем вас в аэропорту Катманду. Далее трансфер до нашего отеля. Обзорная экскурсия по самым интересным достопримечательностям, все из них объекты культурного наследия Юнеско.

Вечером - последние приготовления и закупка всего недостающего.

Ужин в кафе и обсуждение деталей нашего путешествия.

Ps По поводу Мера пик пишите в Лс, расскажу все подробности.

КатмандуКатмандуКатманду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Катманду - Лукла - Монжо

Утром нас ждёт потрясающий перелет, Маленький самолет пронесет нас над Гималаями в аэропорт Луклы на высоту 2850 м.

Прямо с аэропорта начинаем пеший маршрут к вратам входа в нац. парк Сагарматха. Тропинка петляет от берега к берегу, будем проходить множество подвесных мостов. Маршрут утопает в густых рощах магнолий и рододендронов.

Ночуем в Монжо на высоте 2850 м.

Перелет 20 мин. Переход 12 км. Перепад высот 340 м.

Катманду - Лукла - МонжоКатманду - Лукла - МонжоКатманду - Лукла - Монжо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Монжо - Намче Базар

День начинаем с торжественного входа через ворота Сагарматха.

Тропа проходит по знаменитому двойному подвесному мосту Хилари. Поднимемся на крутой хребет, откуда можно впервые увидеть Эверест в столицу региона и шерпов - Намче-Базар. Здесь можно поймать ощущение, что ты опять попал в цивилизацию.

Ночуем в Намче на высоте 3450 м.

Переход 5 км, перепад высот +600 м.

Монжо - Намче БазарМонжо - Намче БазарМонжо - Намче Базар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Намче Базар

Гуляем по окрестностям Намче-Базара и проходим первую необходимую акклиматизацию.

Посетим знаменитый отель Everetst view и выпьем в нем кофе с невероятным видом на всю долину во главе с Эверестом. Зайдем в аутентичную деревеньку Кумжунг, в местный монастырь. Также поднимемся на ступу на холме.

Ночуем в Намче на высоте 3450 м.

Переход 8 км, перепад высот 550 м.

Намче БазарНамче БазарНамче Базар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Намче Базар - Доле

Пройдем по самой живописной и фотографируемой части маршрута к Базовому лагерю Эвереста.

В моменте сворачиваем в долину озёр Гокье, где туристов становиться в разы меньше, где можно свободно вдыхать чистый горный хвойный воздух и любоваться Гималайскими пейзажами практически в одиночестве.

Ночуем в Доле на высоте 4050 м.

Переход 12 км, перепад высот +600 м.

Намче Базар - ДолеНамче Базар - ДолеНамче Базар - Доле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Доле - Гокьё

Сегодня наблюдаем как цветущие пейзажи на глазах сменятся на более суровые высокогорные, но они будут не менее красивыми и загадочными. Также будем наблюдать, как на горных пастбищах неторопливо щипают травку яки.

Закат будем встречать уже на берегу фантастического озера Гокьё.

Ночуем в Гокьё на высоте 4750 м.

Переход 12 км, перепад высот 700 м.

Доле - ГокьёДоле - ГокьёДоле - Гокьё
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Гокьё

В этот день у нас планируется акклиматизационный радиальный выход через все озёра Гокьё к базовому лагерю восьмитысячника Чо-Ойо на высоту 5200 м.

По пути, в окружающих горах, начинаешь замечать реальные масштабы Гималаев.

Ночуем также в Гокьё на высоте 4750 м.

Переход 10 км, перепад высот 450 м.

ГокьёГокьёГокьё
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Гокьё - Гокьё Ри - Мачермо

Наступил кульминационный день всего нашего путешествия - восхождение на настоящий Гималайский пятитысячник - Гокьё Ри 5360 м. С её пика нам откроется грандиозная рассветная панорама на крышу Мира. Мы увидим сразу 4 восьмитысячника одновременно (Эверест, Лотце, Макалу и Чо-Ойо)!

Проведя достаточно времени вершине, мы спускаемся на обед в Гокьё, и продолжаем спуск.

На глазах царство снега и камней сменяется первой растительностью, появляются кустарники и мох. На обратном пути, нам откроются новые пейзажи, которых мы не наблюдали, поднимаясь наверх.

Ночуем в Мачермо на высоте 4400 м.

Переход 10 км, перепад высот +610 м/ -960м.

Гокьё - Гокьё Ри - МачермоГокьё - Гокьё Ри - МачермоГокьё - Гокьё Ри - Мачермо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Мачермо - Намче Базар

Продолжаем спуск все ниже, попадаем в зеленое хвойное царство, проходим мимо знакомых пейзажей, но когда идешь вниз, виды гор воспринимаются совершенно по-другому.

Наслаждаемся гималайскими пейзажами и отличным самочувствием. Спускаемся в тепло и цивилизацию.

Ночевать будем уже на комфортной высоте в Намче-Базаре 3450 м.

Переход 16 км, перепад высот -950 м.

Мачермо - Намче БазарМачермо - Намче БазарМачермо - Намче Базар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Намче Базар - Лукла - Катманду

Утром нас ждет отличный кофе в самой знаменитой кофейне Намче Sherpa Barista. После мы поднимаемся на вертолетную площадку, где ждём наш вертолёт.

Мы преодолеем довольно сложный участок Намче Базар Лукла в 20 км, буквально за 10 минут. Если вы до этого не летали на вертолёте, то тогда сложно описать эмоции от полета, да еще и в Гималаях.

Сразу после прилета в Луклу, нас будет ждать еще один перелет, но уже на самолете в Катманду. Вечером нас ждёт праздничный ужин по случаю успешного завершения пешеходной части.

Ночевать будем уже на совсем комфортной высоте 1400 м.

Намче Базар - Лукла - КатмандуНамче Базар - Лукла - КатмандуНамче Базар - Лукла - Катманду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Катманду (запасной день)

День отдыха в Катманду.

В случае нелетной погоды или другого форс-мажора этот день может стать днем перелетов до Катманду.

Вечером нас ждет праздничный ужин по случаю успешного завершения нашего путешествия!

Катманду (запасной день)Катманду (запасной день)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Катманду

Путешествие к озёрам Гокьё окончено.

Путешественники летят домой, наполненные неповторимой атмосферой Гималаев.

Вылет домой.

КатмандуКатманду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах Катманду и в гест-хаусах на протяжении всего треккинга (двух-местное проживание)
  • Трансферы и перемещения. Заброска в/из гор осуществляется на самолете
  • Перелет Намче - Лукла на вертолете
  • Экскурсионная программа в Катманду
  • Завтраки в Катманду
  • Работа двух русскоязычных гидов и местного гида-непальца
  • Все билеты, разрешения на вход в заповедные зоны, треккинг и достопримечательности
  • Встреча вас в аэропорту и обратное такси
  • Любые консультации и инструктаж по поводу путешествия
  • Помощь в подборе оптимального авиабилета в Непал и оформлении страховки
  • Фото/видео съемка в самых топовых локациях
  • Аптечка первой помощи
  • Подарок-квест от нашей команды
  • Авторская зарядка каждое утро
  • Сертификат о прохождении маршрута/восхождении на гору
  • Сувениры и подарки от компании
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Непала
  • Виза в Непал (оформляется по прилету 30)
  • Питание
  • Услуги портера для переноски вещей и их чаевые
  • Аренда дополнительного оборудования, снаряжения, страховки
О чём нужно знать до поездки

Все подробности при личной консультации

Пожелания к путешественнику

Гражданам Рф Непальская виза выдается по прибытию за 30

Данное приключение подразумевает достаточную активность и надо быть к этому готовым

Плюсом будет опыт в горах, но и без него все может отлично получиться

Желание поехать в реально уникальный тур

Любить природу и горы

Визы
Простая виза по прилету за 30 долларов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Основатель. Путешественник и идейный вдохновитель проекта. Считает, что любовь к своему делу и локациям является важнейшим свойством гида, поэтому каждое путешествие проводит лично. Еще гид должен быть профессионалом, уметь обьединять вокруг себя
читать дальше

людей, стать для них не только другом, но и лидером, принимать твердые и нужные решения. Также атмосфера в путешествии и коммуникации являются очень важными составляющими, поэтому обращает на эти моменты особое внимание. И конечно же безопасность, прошел обучение по оказанию первой медицинской помощи. Задача - это разработка уникальных маршрутов, чтобы путешествия были организованны на высочайшем уровне, чтобы каждый смог получить максимальное количество ярких впечатлений и узнать страну глубже, как путешествинник, а не турист. Трэвэл Лидер с опытом в горах более 7 лет. Совершил восхождения на Гималайский пики Юнам 6150 м и Мера 6487 м, Эльбрус 5642 м, Тубкаль 4187 м, а также множество других вершин и перевалов до 6000 м. Успешно проведены несколько десятков треккинговых маршрутов на Кавказе и Алтае, в Турции, Марокко, Индии и Непале. В планах взойти еще на несколько Гималайских шеститысячников и пик Ленина 7134 м. Последние 6 лет практически непрерывно путешествует и изучает новые уголки нашей планеты.

Тур входит в следующие категории Катманду

Похожие туры из Катманду

Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
8 дней
1 отзыв
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
14 мар в 08:00
$1800 за человека
Непал: базовый лагерь Эвереста и озёра Гокио
20 дней
Непал: базовый лагерь Эвереста и озёра Гокио
Культовый маршрут по национальному парку Сагарматха к базовому лагерю Эвереста
5 апр в 10:00
от 100 084 ₽ за человека
Непал: трек вокруг Аннапурны с озером Тиличо
15 дней
Непал: трек вокруг Аннапурны с озером Тиличо
Побывать в сердце Гималаев и увидеть самые высокие горы на планете
29 мар в 10:00
от 107 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Катманду
Все туры из Катманду