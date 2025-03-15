Важное о туре

Для путешествия в Непал вам не нужны справки и прививки, однако потребуется виза. Оформить её можно будет сразу по прибытии в аэропорт Катманду. Это совсем не сложно, мы обязательно вам поможем.

Для путешествия вам понадобится медицинская страховка. В неё должна входить эвакуация вертолетом, поскольку, в случае травмы на больших высотах, группа не сможет эвакуировать пострадавшего самостоятельно. Стоимость страховки составит примерно 150$. Не переживайте, мы поможем вам её оформить.

Хочу отметить, что мы идем на высоту почти 5500 метров. Опасная для любого человека высота. Здесь особо важно правильно и грамотно распределить количество дней на маршруте и еще очень много нюансов, на которые многие закрывают глаза с целью удешевления тура. Мы работаем с 2017 года и довольно хорошо знаем все тонкости организации работы по Гималаям. Безопасность и комфорт для каждого участника наша основная задача.

Рюкзаки с экипировкой не придётся нести самим. На маршруте работают помощники - портеры (люди, которые помогают нести сумку с вашими вещами). Стоимость - 350$. Один портер может взять вещи общим весом до 20 кг. Как правило, услугами одного портера пользуются на двух человек.

Для вашего удобства и удобства портеров, Deep Space Travel предоставляет специальные фирменные сумки на время всего трека, поэтому вы можете прилететь хоть с бабушкиным чемоданом.

Во время тура нас будут сопровождать 2 гида (русскоязычный и местный, владеющий русским языком).

Мы подробно ответим на все ваши вопросы и поможем с покупкой авиабилетов.

Воспользуйтесь нашей памяткой, чтобы ничего не забыть:

Взять с собой

документы, страховка и их копии

герметичные пакеты для техники и документов

Одежда:

непромокаемая куртка из дышащей мембранной ткани (например, Gore-Tex)

трекинговые штаны (одни комфортные и легкие, вторые плотнее и непродуваемые)

куртка из флиса или полартека (23 шт.)

пуховая куртка на -15

термобельё: штаны и кофта с длинным рукавом (2 комплекта)

трекинговые носки (34 пары)

шерстяные носки

шерстяная или флисовая шапка

шарф-труба

перчатки из флиса (лёгкие)

тёплые перчатки

лёгкий головной убор (для защиты от солнца)

футболка (2 шт.)

шорты

дождевик

Обувь:

трекинговые ботинки (лёгкие с защитой голеностопа)

кроссовки (по желанию)

кроксы

Снаряжение:

трекинговый рюкзак (2540 л.)

накидка на рюкзак (для защиты от осадков)

спальный мешок (с температурой комфорта -5 С, можно арендовать в Катманду за 12$ в день)

налобный фонарик

трекинговые палки

солнцезащитные очки (в жёстком футляре)

флисовое полотенце

мыло, зубная щётка, паста

термос (лёгкий)

power bank

Личная аптечка

солнцезащитный крем с фактором защиты 50+

гипоскен или диакарб (для облегчения акклиматизации Обязательно)

крем после загара

бинт нестерильный, 714 см 2 шт.

бинт эластичный, 5 м

перекись водорода, 3 %

лейкопластырь бактерицидный 2 шт.

обезболивающее (например, кеторол) 1 уп.

уголь активированный 3 уп.

средство от простуды

капли от насморка

спрей для дезинфекции рук

супрастин

витамины

пантенол (крем)

гигиеническую губную помаду

гигиенические влажные салфетки

вату

другие лекарства, необходимые именно вам