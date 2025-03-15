Описание тура
Высочайший перевал на планете и одно из самых высокогорных озёр ждут тебя. Вершины, на которых, как верят непальцы, живут боги. Почувствуй их присутствие и познай красоту Гималаев.
17 дней: Полное погружение в культуру и колорит страны
Особенности тура:
Глубокое знакомство: 17-дневная программа для максимального погружения в культуру и атмосферу страны.
Малые группы: От 6 до 12 участников, что обеспечивает индивидуальный подход.
Погода: Идеальные условия для треккинга:
Средняя дневная температура — +15C.
Ночные температуры около +5C.
Минимум осадков.
Уровень подготовки: Тур рассчитан на участников с средним и выше уровнем подготовки. Если вы любите длительные пешие прогулки, этот тур для вас! Перед бронированием вы можете проконсультироваться с гидом.
Сопровождение: С момента вашего прилета в аэропорт до завершения тура вас будет сопровождать опытный русскоговорящий гид, который обеспечит комфорт и безопасность.
Для кого:
Любители активного отдыха и длительных прогулок.
Те, кто хочет не только увидеть страну, но и почувствовать её атмосферу изнутри.
Программа тура по дням
Прилет в столицу Непала Катманду
Намасте
По прибытии в аэропорт Катманду вам необходимо оформить визу на 30 дней. Её стоимость составит 50 $. После получения багажа пройдите к выходу, там вас встретит наш представитель с табличкой. Затем он сопроводит вас в отель на такси.
После заселения в номер вы будете приглашены на праздничный ужин, за которым мы познакомимся с группой, расскажем о предстоящем восхождении и ответим на все вопросы путешественников.
Едем из Катманду в Бесисахар
После раннего завтрака, в 8.00 садимся в частный автобус и выезжаем в Бесисахар административный центр района Ламджунг. Именно здесь находится основной чек-пост на входе в Национальный парк Аннапурны. Дорога займёт около 7 часов. Искренне советуем победить в драке за место у окна, потому что виды будут действительно крышесносные. По приезду, разместимся в отеле, отдохнем после дороги и поужинаем. Желающие смогут прогуляться по городку, он небольшой, но достаточно колоритный.
Ночь в Бесихаре.
Переезд из Бесисахара в Чаме (2 650 м)
Просыпаемся в 7 утра и отправляемся, пожалуй, в самый экстремальный путь в вашей жизни. Нам предстоит проехать на джипах по горной дороге, минуя обрывы и узкие повороты. Ощущения поистине невероятные! На обед остановимся в живописном месте, прямо напротив водопада. Кроме того, увидим первого великана гору Ламджунг (6 983 м). Всё это займёт около 8 часов. Ночевать будем в лоджиях Чаме.
Переход из Чаме в Нижний Писанг (3 200 м)
Сегодня начинается наше пешее путешествие. Нам откроются священные для непальцев места. Дорога тянется вдоль реки Марсъянди через сосновый лес. Мы увидим местную легенду Сварга Двар Дверь в рай. Здешние жители верят, что прикоснувшись к ней даже глазами, ты попадаешь в совершенно другую жизнь и соединяешься с божественным. Затем мы поднимемся в Верхний Писанг и посетим храм. Одухотворённые новыми ощущениями, останавливаемся ночевать в Нижнем Писанге.
Следуем из Нижнего Писанга в Мананг (3 519)
Наш путь пролегает мимо громадных вершин массива Аннапурна. Они откроются нам во всём своём величии. Повсюду развеваются буддийские флажки. Мы пройдём подвесной мост и начнём затяжной подъем. После влажных лесов климат ощущается более суровым, становится холоднее.
Для акклиматизации мы останавливаемся в Мананге на 2 ночи. Здесь нас ждёт очень вкусная еда: можно попробовать стейки из яка, выпечку и хороший кофе.
Акклиматизационный день
На следующий день совершим акклиматизационный подъём на близлежащую гору. Высота составит почти 4 000 м. Здесь можем столкнуться с первыми признаками горной болезни. Обо всех симптомах и изменении самочувствия необходимо сразу сообщать гидам тура!
По возвращении в Мананг мы можем посетить самый высокогорный в мире кинотеатр, разумеется, с напитками и попкорном.
Идём из Мананга в поселение Шри Кхарка (4 050 м)
Сегодня нас ждет достаточно лайтовый переход отправимся в поселение Шри-Кхарка. Поселением это место назвать сложно, ибо состоит она всего лишь из трех гостевых домов, построенных совсем недавно. По пути остановимся на чай в деревне Гхангсар, а после преодолеем крутой 150-метровый подъём. Весь переход займет около 4 часов. По приходу отдохнём и совершим небольшую акклиматизационную вылазку на ближайшие вершины. Погуляем по склонам, полюбуемся видами и полётом огромных снежных грифов, а к ужину спустимся в лодж. Ночь в Шри Кхарке.
Идём из Шри Кхарки в базовый лагерь Тиличо
Сегодня отправимся к Базовому Лагерю Тиличо. Тропа к нему невероятно красивая иопасная, так как проходит через сыпуху. Раньше она считалась небезопасной, и путешественники достигали лагеря верхней тропой, поднимавшейся аж на 4700 метров. Это сложно с точки зрения акклиматизации, поэтому было решено укрепить нижнюю тропу через осыпи. Тропа часто ныряет в ущелья, то и дело встречаются скалы причудливой формы, а сверху нависает Большой Барьер огромная снежно-ледяная стена, частью которой и является пик Тиличо. По приходу разместимся в Базовом лагере, откуда после отдыха совершим акклиматизационную проулку, а затем отправимся отдыхать. Завтра ранний подъём. Ночь в базовом Лагере Теличо. о.
Базовый лагерь - Озеро Тиличо (4919м) - Шри Кхарка
Сегодня нас ждёт один из самых трудных дней на треке. Начинаем наш путь в 5:30 утра и движемся около 4 часов к одному из самых высокогорных озёр планеты.
Достигнув цели, любуемся фантастическими видами Тиличо на фоне заснеженных гималайских вершин. Делаем потрясающие фото и возвращаемся в уже знакомый нам посёлок Шри Кхарка.
Ночь в Шри Кхарка.
Переход Шри Кхарка - Як Кхарка (4018м)
Отправляемся в поселение Як Кхарка. Переход не сложный, а маршрут очень красивый. Виды с обрывов просто космос. Здесь и снежные вершины восьмитысячников, и зеленая долина где-то далеко внизу. По пути встречаются стада диких яков. Кстати, с яками мы не шутим, чувство юмора у них не особо развито. При встрече тихо проходим мимо или притворяемся деревом. Для безопасности. А в Як Кхарке уже увидим множество огороженных пастбищ с прирученными животными, поэтому здесь будет возможность отведать чего-нибудь мясного. Не зря ж непальцы яков приручали!
Ночь в Як Кхарке.
Следуем из Як Кхарки в Хай Кемп (4 850 м)
Сегодня нам предстоит почти километровый подъем, так что затяните ремни потуже. Отправляемся в Хай Кемп небольшой перевалочный пункт, откуда завтра мы будем штурмовать перевал Торунг Ла. Время в пути - примерно 5-6 часов, а подъем достаточно трудный. По прибытии в лагерь перекусим, отдохнем и прогуляемся чуть повыше на 200 метров для акклиматизации. Наверно вы уже поняли, что мы стараемся максимально смягчить набор высоты, чтобы вы получили от трека только положительные эмоции и никто не словил горняшку. Вернувшись в лагерь, собьёмся в дружную веселую кучку и погреемся у печки, ибо температура здесь уже близка к нулю. Спать ложимся пораньше, чтобы набраться сил перед штурмом кульминацией нашего путешествия.
Ночь в Хай Кемпе.
Хай Кемп - Торунг Ла (5416м) - спуск
Сегодня просыпаемся в 4 утра и идём до перевала Торунг Ла. Стараемся успеть до восхода солнца, потому что вместе с ним просыпается и сильный встречный ветер, несущий пыль и снежную крошку. Для штурма Торунг Ла одеваемся по-зимнему. Через 34 часа мы поднимемся на самый высокий в мире перевал. Делаем фотографии, делимся впечатлениями и начинаем спуск в деревню Муктинатх. Спускаемся примерно на 1 500 м за 56 часов. Располагаемся в лоджиях повышенной комфортности и отдыхаем.
А еще у нас есть сюрприз! Чтобы поблагодарить себя за проделанный маршрут, съездим в соседнее поселение Чангур. Здесь находится самая высокогорная в мире баня с невероятно гостеприимным хозяином. За 35$ с человека, попарим уставшие после трека косточки, отведаем настоящего украинского борща и угостимся ароматным яблочным пирогом. Ночь в Муктинатхе (3800 м.)
Переход Муктинатх - Джомсом (2710м)
После завтрака совершаем последний рывок идем в небольшое поселение Лупра. Дорога займёт всего 3 часа. За перевалом виды уже совсем другие нам откроются поистине марсианские пейзажи Нижнего Мустанга. В Лупре нас посадят на свои спины резвые джипы, и отвезут в Джомсом. Поедем по живописнейшим местам, где редко встречаются туристы, насладимся водопадами, ущельями и горными склонами без суеты и толп. То, что нужно, чтобы напоследок попрощаться с горами и поблагодарить их за гостеприимство. А вот и Джомсон! Теперь можно расслабиться, протянуть ноги в теплой гостинице и выпить баночку пива. Мы молодцы!
Ночь в Джомсоне.
Перелет Джомсом - Покхара
Сразу после завтрака отправляемся в аэропорт. Нас ждёт впечатляющий двадцатиминутный перелёт над глубоким ущельем, разделяющим массивы Аннапурна и Дхаулагири. Если повезёт с погодой, то нам откроются вершины этих массивов, горы Мачапучаре и Нилгири.
По прилёте в Покхару мы заселимся в отель и сможем распорядиться свободным временем. В Покхаре очень много интересных и красивых мест.
Свободный день в Покхаре
Сегодня день неспешного и ленивого знакомства с городом. Изюминка Покхары живописное озеро Фева с видами на Большой Гималайский Хребет Аннапурны. При желании можно будет взять в аренду лодочку и посмотреть на город с воды. На закате солнце касается снежных пиков, отчего те буквально горят золотом. Безумно красиво. Те, кому не хватило адреналина в горах и у кого остался порох в пороховницах, смогут совершить прыжок на параплане с горы Сарангкот и полюбоваться городом с высоты птичьего полёта. Прогуляемся по уютным непальским улочкам, а завершим вечер ужином под живую музыку.
Ночь в Покхаре (800 м.)
Покхара Катманду
Сегодня мы возвращаемся в Катманду. После завтрака в 8.00 садимся в комфортабельный автобус и отправляемся в путь. Дорога займет около 7-8 часов. По приезду заселяемся в отель,отдыхаем и устраиваем праздничный ужин вместе с портерами и гидами в честь успешного трека. По доброй горной традиции щедро одариваем наших помощников чаевыми и выражаем им свою благодарность. Если останется время, прогуляемся по Катманду и прикупим сувениров тёткам и бабулям.
Ночь в Катманду.
Возвращение домой
Итак, наше путешествие подошло к концу! После завтрака отправляемся в аэропорт, откуда разлетаемся по домам, как птенцы из своего горного гнезда. Обнимаемся и обещаем встретиться снова. Ведь лучше гор, могут быть только горы, на которых ты еще не бывалПо желанию вы можете остаться в Катманду и продолжить отдых.
Трансфер в аэропорт входит в стоимость тура.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в Катманду и Покхаре с завтраком
- Проживание в лоджиях на маршруте
- Наземный трансфер
- Необходимые разрешения и пермиты
- Услуги русскоговорящего гида
- Консультации по подготовке к трекингу
- Помощь с покупкой авиабилетов
- Подарок от нас
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Катманду и обратно (700-900$)
- Непальская виза на 30 дней (50 $)
- Авиабилеты в Покхару (150 $)
- Медицинская страховка (150 $)
- Еда и напитки в городах и на треке (500$)
- Услуги портера (25 $ в день)
- Экскурсии в Катманду (50 $)
- Экскурсии в Покхаре (40 $)
- Чаевые портерам (от 100 $ каждому портеру)
- Чаевые гиду (от 50$ с человека)
- Прочие расходы
О чём нужно знать до поездки
Важное о туре
Для путешествия в Непал вам не нужны справки и прививки, однако потребуется виза. Оформить её можно будет сразу по прибытии в аэропорт Катманду. Это совсем не сложно, мы обязательно вам поможем.
Для путешествия вам понадобится медицинская страховка. В неё должна входить эвакуация вертолетом, поскольку, в случае травмы на больших высотах, группа не сможет эвакуировать пострадавшего самостоятельно. Стоимость страховки составит примерно 150$. Не переживайте, мы поможем вам её оформить.
Хочу отметить, что мы идем на высоту почти 5500 метров. Опасная для любого человека высота. Здесь особо важно правильно и грамотно распределить количество дней на маршруте и еще очень много нюансов, на которые многие закрывают глаза с целью удешевления тура. Мы работаем с 2017 года и довольно хорошо знаем все тонкости организации работы по Гималаям. Безопасность и комфорт для каждого участника наша основная задача.
Рюкзаки с экипировкой не придётся нести самим. На маршруте работают помощники - портеры (люди, которые помогают нести сумку с вашими вещами). Стоимость - 350$. Один портер может взять вещи общим весом до 20 кг. Как правило, услугами одного портера пользуются на двух человек.
Для вашего удобства и удобства портеров, Deep Space Travel предоставляет специальные фирменные сумки на время всего трека, поэтому вы можете прилететь хоть с бабушкиным чемоданом.
Во время тура нас будут сопровождать 2 гида (русскоязычный и местный, владеющий русским языком).
Мы подробно ответим на все ваши вопросы и поможем с покупкой авиабилетов.
Воспользуйтесь нашей памяткой, чтобы ничего не забыть:
Взять с собой
документы, страховка и их копии
герметичные пакеты для техники и документов
Одежда:
непромокаемая куртка из дышащей мембранной ткани (например, Gore-Tex)
трекинговые штаны (одни комфортные и легкие, вторые плотнее и непродуваемые)
куртка из флиса или полартека (23 шт.)
пуховая куртка на -15
термобельё: штаны и кофта с длинным рукавом (2 комплекта)
трекинговые носки (34 пары)
шерстяные носки
шерстяная или флисовая шапка
шарф-труба
перчатки из флиса (лёгкие)
тёплые перчатки
лёгкий головной убор (для защиты от солнца)
футболка (2 шт.)
шорты
дождевик
Обувь:
трекинговые ботинки (лёгкие с защитой голеностопа)
кроссовки (по желанию)
кроксы
Снаряжение:
трекинговый рюкзак (2540 л.)
накидка на рюкзак (для защиты от осадков)
спальный мешок (с температурой комфорта -5 С, можно арендовать в Катманду за 12$ в день)
налобный фонарик
трекинговые палки
солнцезащитные очки (в жёстком футляре)
флисовое полотенце
мыло, зубная щётка, паста
термос (лёгкий)
power bank
Личная аптечка
солнцезащитный крем с фактором защиты 50+
гипоскен или диакарб (для облегчения акклиматизации Обязательно)
крем после загара
бинт нестерильный, 714 см 2 шт.
бинт эластичный, 5 м
перекись водорода, 3 %
лейкопластырь бактерицидный 2 шт.
обезболивающее (например, кеторол) 1 уп.
уголь активированный 3 уп.
средство от простуды
капли от насморка
спрей для дезинфекции рук
супрастин
витамины
пантенол (крем)
гигиеническую губную помаду
гигиенические влажные салфетки
вату
другие лекарства, необходимые именно вам
Пожелания к путешественнику
Мы идем на серьезную для нашего организма высоту, потому для нас важно, чтобы вы осознанно подошли к вопросу подготовки к маршруту. После бронирования мы вышлем рекомендации по подготовке.
Визы
Отправляю информацию, актуальную на сегодняшний день по приезду в Катманду.
Для въезда в Непал на сегодняшний день необходимы документы:
Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев;
Виза, которую вы получаете по прилету в Катманду
