Поход на гору Горепани Пун в Непале
Короткий, лёгкий и лучший поход по Непалу
14 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 60 660 ₽ за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
8%
Непал. Трек к Базовому лагерю Аннапурны
Приглашаем тебя в этот завораживающий своей красотой трек
1 мая в 10:00
31 окт в 10:00
от 97 158 ₽
105 606 ₽ за человека
