Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 12 лет.
Питание. В стоимость входят завтраки, 1 ужин и в 4-й и 5-й дни — трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.
Возраст участников. 12+.
Уровень сложности. Средний. Активная часть маршрута продлится 3 дня, будем проходить по 4-6 часов с небольшими рюкзаками с личными вещами, которые понадобятся вам для ночёвки. Максимальный перепад высот — до 1000 метров. Гулять будем на высоте 1000-2000 метров, поэтому сильных проявлений горной болезни не должно быть. Для участия важно иметь хорошую физическую форму.
По желанию вы можете остаться в Покхаре и отдохнуть или сократить количество дней, изменение программы обсуждается индивидуально.
Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Встреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс Пашупатинатх
Мы встретим вас в аэропорту с традиционными шарфами хада и отвезём в отель для отдыха.
Днём посетим буддийскую ступу Боуднатх — крупнейшее святилище страны, построенное в 5 веке. Местные верят, что вращение молитвенных барабанов у ступы приносит благословение.
Если время прибытия позволит, заедем в храмовый комплекс Пашупатинатх — одну из главных индуистских святынь, посвящённую Шиве. Увидим древние изваяния, садху и ритуалы кремации.
Вечером будет свободное время.
Экскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по Патану
После завтрака отправимся на экскурсию по Катманду. Посетим площадь Дарбар — исторический центр столицы с храмами и дворцами. Зайдём к дому-храму Живой Богини Кумари — покровительницы королевских династий.
Далее направимся к ступе Сваямбунатх. Она стоит на холме с видом на долину и благодаря своей высоте открывает панораму окрестных гор.
Переедем в Патан — древний город, также известный как Лалитпур. Он расположен на берегу реки Багмати и считается старейшим из трёх королевских городов долины. Здесь осмотрим Дворцовую площадь, Королевский дворец, храмы Кришны, Вишну и Шивы, комплекс Рудра Варна Махавихар, храм Махабудда (Тысячи Будд), Золотой храм и Мангал базар.
Переезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейна
После завтрака покинем Катманду и отправимся в Куринтар — небольшой курортный город. Путь займёт около 4 часов. По прибытии разместимся в резорте и немного отдохнём. Затем прогуляемся через гималайский лес до местной деревни. Подышим горным воздухом, увидим местную флору, а при удаче — и диких лангуров.
После прогулки можно будет отдохнуть у бассейна с проточной горной водой — это не только приятно, но и полезно для здоровья.
Ночлег в резорте Куринтара.
Национальный парк «Читван»
После завтрака отправимся в национальный парк «Читван». Дорога займёт около 4 часов. Парк расположен на бывших королевских охотничьих угодьях и славится богатой фауной. В его лесах обитают однорогие носороги, бенгальские тигры, дикие буйволы, леопарды, различные виды оленей и множество экзотических птиц.
Разместимся в резорте на территории парка. Проживание — с полным пансионом.
Сафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицами
Весь день проведём в национальном парке. Нас ждёт сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка с наблюдением за птицами и сплав на каноэ по живописной реке. Все активности будут проходить в сопровождении опытных проводников-натуралистов.
Вечером увидим традиционные танцы народа Тару — местной этнической группы, живущей в этих краях.
Горный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулка
После завтрака покинем Читван и направимся в горный курорт Покхара. Переезд займёт около 4 часов. Город расположен на высоте 900 метров и славится своими живописными пейзажами: бирюзовыми озёрами на фоне заснеженных вершин Аннапурны и горы Маччапучре.
По прибытии посетим водопад Дэвида и священную пещеру Гуптешвар Гупха — подземный храм Шивы. Заглянем в лагерь тибетских беженцев, где можно будет приобрести этнические сувениры и амулеты.
В завершение дня совершим лодочную прогулку по озеру Фева к храму богини Шакти, расположенному на острове.
Начало трека в селении Гандрук
После завтрака переедем в Наяпул (1070 м), проехать предстоит около 1,5 часов. Отсюда начнётся подъём в селение Гандрук (1940 м), переход займёт 5–6 часов. Мы посетим Музей народа Гурунг, где представлены предметы быта, которые используются и сегодня. При хорошей погоде из деревни будет виден пик Маччапучре (6977 м), считающийся священным и закрытый для восхождений.
Вечером встретим закат в горах. Ночь в лодже.
Встреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитие
До завтрака встретим рассвет в Гималаях, затем продолжим трек до Джину Данда (1780 м). Переход займёт около 4 часов.
Джину Данда — деревня на склоне горы, известная природными горячими источниками рядом с рекой Моди-Кхола. Здесь вы сможете отдохнуть в тёплой минеральной воде на фоне живописных пейзажей: Южная Аннапурна, террасы, леса, деревни и горные ручьи.
Вечером — закат и непальское чаепитие под миллиардами ярких звёзд.
Ночь в лодже.
Релакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в Покхару
Утром снова встретим рассвет и искупаемся в горячих источниках. После завтрака начнём переход до Сяули Базара (1220 м), дорога займёт около 5 часов.
Здесь завершится наша трекинговая часть. Мы вернёмся в Покхару (2 часа в пути) и заселимся в отель. Остаток дня посвятим отдыху на фоне озёр и горных вершин.
Ночь в отеле Покхары.
Рассвет на вершине холма Саранкот, прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
Рано утром поднимемся на холм Саранкот (1590 м), дорога займёт около 1 часа. Здесь встретим рассвет с видом на пики Аннапурны и долину Покхары. Смотровая площадка открывает впечатляющую панораму Гималаев и озера Фева.
После завтрака в отеле отправимся в Катманду (около 6 часов в пути). По прибытии — заселение и отдых.
В завершение дня прогуляемся по району Тамель — туристическому центру столицы с лавками, ремесленными изделиями и кафе. Вечером — праздничный прощальный ужин с блюдами непальской кухни.
Отъезд
В зависимости от времени рейса у вас будет возможность прогуляться по городу или отдохнуть в отеле. Завтрак включён, выселение — до 12:00.
Трансфер в аэропорт организуем заранее, чтобы вы успели к вылету без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, трёхразовое питание в Читване (4-5 дни)
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту
- Пермит для района Аннапурны
- Катание на лодке по озеру (ок. 1 часа)
Что не входит в цену
- Билеты до Катманду и обратно
- Обеды и ужины - от $10 за 1 приём с человека
- Все входные билеты по маршруту - от $30 с человека
- Виза - $30 (на 15 дней)
- Международная мед. страховка (оформляется заранее в вашей стране)
- Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т. д
- Стоимость тура за 1 человека зависит от количества участников:
- Для группы из 2 человек - $2000 за 1 человека
- Для группы из 4 человек - $1900 за 1 человека
- Для группы из 6 человек - $1840 за 1 человека