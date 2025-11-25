Мои заказы

Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях

Встретить рассвет в Гималаях, увидеть Аннапурну, осмотреть святыни и насладиться прогулками в горах
В одном туре мы собрали увлекательные экскурсии по старинным городкам и древним святыням и треккинги среднего уровня сложности — будем проходить по 5-6 часов. Активная часть — в 7-9 дни,
читать дальше

по желанию вы сможете остаться в Покхаре и не выходить на маршрут.

Утром будем наблюдать за зарождением нового дня, вечером полюбуемся тем, как алое солнце скроется за вершинами гор, а в небе загорятся звёзды.

А ещё исследуем джунгли, понаблюдаем за носорогами и бенгальскими тиграми, покатаемся на каноэ, прогуляемся по Катманду, Патану и другим селениям. И, конечно, сделаем множество эффектных снимков на фоне гордых вершин. Будем жить в комфортабельных условиях — в отеле 3* и в лоджах во время трека.

Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях
Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях
Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки, 1 ужин и в 4-й и 5-й дни — трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Средний. Активная часть маршрута продлится 3 дня, будем проходить по 4-6 часов с небольшими рюкзаками с личными вещами, которые понадобятся вам для ночёвки. Максимальный перепад высот — до 1000 метров. Гулять будем на высоте 1000-2000 метров, поэтому сильных проявлений горной болезни не должно быть. Для участия важно иметь хорошую физическую форму.

По желанию вы можете остаться в Покхаре и отдохнуть или сократить количество дней, изменение программы обсуждается индивидуально.

Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс Пашупатинатх

Мы встретим вас в аэропорту с традиционными шарфами хада и отвезём в отель для отдыха.

Днём посетим буддийскую ступу Боуднатх — крупнейшее святилище страны, построенное в 5 веке. Местные верят, что вращение молитвенных барабанов у ступы приносит благословение.

Если время прибытия позволит, заедем в храмовый комплекс Пашупатинатх — одну из главных индуистских святынь, посвящённую Шиве. Увидим древние изваяния, садху и ритуалы кремации.

Вечером будет свободное время.

Встреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс ПашупатинатхВстреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс Пашупатинатх
2 день

Экскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по Патану

После завтрака отправимся на экскурсию по Катманду. Посетим площадь Дарбар — исторический центр столицы с храмами и дворцами. Зайдём к дому-храму Живой Богини Кумари — покровительницы королевских династий.

Далее направимся к ступе Сваямбунатх. Она стоит на холме с видом на долину и благодаря своей высоте открывает панораму окрестных гор.

Переедем в Патан — древний город, также известный как Лалитпур. Он расположен на берегу реки Багмати и считается старейшим из трёх королевских городов долины. Здесь осмотрим Дворцовую площадь, Королевский дворец, храмы Кришны, Вишну и Шивы, комплекс Рудра Варна Махавихар, храм Махабудда (Тысячи Будд), Золотой храм и Мангал базар.

Экскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по ПатануЭкскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по Патану
3 день

Переезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейна

После завтрака покинем Катманду и отправимся в Куринтар — небольшой курортный город. Путь займёт около 4 часов. По прибытии разместимся в резорте и немного отдохнём. Затем прогуляемся через гималайский лес до местной деревни. Подышим горным воздухом, увидим местную флору, а при удаче — и диких лангуров.

После прогулки можно будет отдохнуть у бассейна с проточной горной водой — это не только приятно, но и полезно для здоровья.

Ночлег в резорте Куринтара.

Переезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейнаПереезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейнаПереезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейнаПереезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейна
4 день

Национальный парк «Читван»

После завтрака отправимся в национальный парк «Читван». Дорога займёт около 4 часов. Парк расположен на бывших королевских охотничьих угодьях и славится богатой фауной. В его лесах обитают однорогие носороги, бенгальские тигры, дикие буйволы, леопарды, различные виды оленей и множество экзотических птиц.

Разместимся в резорте на территории парка. Проживание — с полным пансионом.

Национальный парк «Читван»Национальный парк «Читван»Национальный парк «Читван»Национальный парк «Читван»
5 день

Сафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицами

Весь день проведём в национальном парке. Нас ждёт сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка с наблюдением за птицами и сплав на каноэ по живописной реке. Все активности будут проходить в сопровождении опытных проводников-натуралистов.

Вечером увидим традиционные танцы народа Тару — местной этнической группы, живущей в этих краях.

Сафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицамиСафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицамиСафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицамиСафари на слонах по джунглям, прогулка на каноэ и наблюдение за птицами
6 день

Горный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулка

После завтрака покинем Читван и направимся в горный курорт Покхара. Переезд займёт около 4 часов. Город расположен на высоте 900 метров и славится своими живописными пейзажами: бирюзовыми озёрами на фоне заснеженных вершин Аннапурны и горы Маччапучре.

По прибытии посетим водопад Дэвида и священную пещеру Гуптешвар Гупха — подземный храм Шивы. Заглянем в лагерь тибетских беженцев, где можно будет приобрести этнические сувениры и амулеты.

В завершение дня совершим лодочную прогулку по озеру Фева к храму богини Шакти, расположенному на острове.

Горный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулкаГорный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулкаГорный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулкаГорный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулкаГорный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулка
7 день

Начало трека в селении Гандрук

После завтрака переедем в Наяпул (1070 м), проехать предстоит около 1,5 часов. Отсюда начнётся подъём в селение Гандрук (1940 м), переход займёт 5–6 часов. Мы посетим Музей народа Гурунг, где представлены предметы быта, которые используются и сегодня. При хорошей погоде из деревни будет виден пик Маччапучре (6977 м), считающийся священным и закрытый для восхождений.

Вечером встретим закат в горах. Ночь в лодже.

Начало трека в селении ГандрукНачало трека в селении ГандрукНачало трека в селении ГандрукНачало трека в селении Гандрук
8 день

Встреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитие

До завтрака встретим рассвет в Гималаях, затем продолжим трек до Джину Данда (1780 м). Переход займёт около 4 часов.

Джину Данда — деревня на склоне горы, известная природными горячими источниками рядом с рекой Моди-Кхола. Здесь вы сможете отдохнуть в тёплой минеральной воде на фоне живописных пейзажей: Южная Аннапурна, террасы, леса, деревни и горные ручьи.

Вечером — закат и непальское чаепитие под миллиардами ярких звёзд.

Ночь в лодже.

Встреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитиеВстреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитиеВстреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитиеВстреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитиеВстреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитиеВстреча рассвета, трек до Джину Данда, непальское чаепитие
9 день

Релакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в Покхару

Утром снова встретим рассвет и искупаемся в горячих источниках. После завтрака начнём переход до Сяули Базара (1220 м), дорога займёт около 5 часов.

Здесь завершится наша трекинговая часть. Мы вернёмся в Покхару (2 часа в пути) и заселимся в отель. Остаток дня посвятим отдыху на фоне озёр и горных вершин.

Ночь в отеле Покхары.

Релакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в ПокхаруРелакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в ПокхаруРелакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в ПокхаруРелакс в термах, переход до Сяули Базара и возвращение в Покхару
10 день

Рассвет на вершине холма Саранкот, прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель

Рано утром поднимемся на холм Саранкот (1590 м), дорога займёт около 1 часа. Здесь встретим рассвет с видом на пики Аннапурны и долину Покхары. Смотровая площадка открывает впечатляющую панораму Гималаев и озера Фева.

После завтрака в отеле отправимся в Катманду (около 6 часов в пути). По прибытии — заселение и отдых.

В завершение дня прогуляемся по району Тамель — туристическому центру столицы с лавками, ремесленными изделиями и кафе. Вечером — праздничный прощальный ужин с блюдами непальской кухни.

Рассвет на вершине холма Саранкот, прибытие в Катманду и прогулка по району ТамельРассвет на вершине холма Саранкот, прибытие в Катманду и прогулка по району ТамельРассвет на вершине холма Саранкот, прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
11 день

Отъезд

В зависимости от времени рейса у вас будет возможность прогуляться по городу или отдохнуть в отеле. Завтрак включён, выселение — до 12:00.

Трансфер в аэропорт организуем заранее, чтобы вы успели к вылету без спешки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин, трёхразовое питание в Читване (4-5 дни)
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту
  • Пермит для района Аннапурны
  • Катание на лодке по озеру (ок. 1 часа)
Что не входит в цену
  • Билеты до Катманду и обратно
  • Обеды и ужины - от $10 за 1 приём с человека
  • Все входные билеты по маршруту - от $30 с человека
  • Виза - $30 (на 15 дней)
  • Международная мед. страховка (оформляется заранее в вашей стране)
  • Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т. д
  • Стоимость тура за 1 человека зависит от количества участников:
  • Для группы из 2 человек - $2000 за 1 человека
  • Для группы из 4 человек - $1900 за 1 человека
  • Для группы из 6 человек - $1840 за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибытия вашего рейса (мы поможем подобрать подходящий)
Завершение: Аэропорт Катманду, доставим к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Катманду
Провела экскурсии для 239 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
читать дальше

Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.

Тур входит в следующие категории Катманду

Похожие туры из Катманду

Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
8 дней
1 отзыв
Непал: этнотур с практиками в самую высокогорную страну мира
Увидеть буддийские и индуистские святыни, посетить аутентичные деревни и встретить рассвет в горах
Начало: Катманду, аэропорт, время встречи зависит от рейсо...
14 мар в 08:00
$1800 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Прогулки на каяках
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
$2990 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
На машине
10 дней
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Катманду
Все туры из Катманду