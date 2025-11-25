Участие возможно с 12 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки, 1 ужин и в 4-й и 5-й дни — трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.

Уровень сложности. Средний. Активная часть маршрута продлится 3 дня, будем проходить по 4-6 часов с небольшими рюкзаками с личными вещами, которые понадобятся вам для ночёвки. Максимальный перепад высот — до 1000 метров. Гулять будем на высоте 1000-2000 метров, поэтому сильных проявлений горной болезни не должно быть. Для участия важно иметь хорошую физическую форму.

По желанию вы можете остаться в Покхаре и отдохнуть или сократить количество дней, изменение программы обсуждается индивидуально.

Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.