Поход на гору Горепани Пун в Непале
Короткий, лёгкий и лучший поход по Непалу
«Поход на гору Горепани Пун в Непале — это идеальный короткий поход, в котором потрясающие виды Гималаев сочетаются с яркой культурой»
14 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 60 660 ₽ за человека
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
25 окт в 08:00
$1990 за человека
-
6%
Непал. Трек вокруг Аннапурны
Приглашаем тебя с нами в поход по кольцу Аннапурны
«Приглашаем тебя с нами в поход по кольцу Аннапурны - одному из самых известных, насыщенных и захватывающих маршрутов в Непале, который не требует специальной подготовки»
5 апр в 10:00
11 окт в 10:00
от 126 727 ₽
135 176 ₽ за человека
