Страна сыра, цветов и свободы может удивить своими культурными особенностями и интересной жизнью: чем занимаются голландцы в свободное время, интересы, что их волнует и многое другое. Обо всём мы поговорим во время тура по центру города.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Нидерланды
Вас ожидает удивительное путешествие по стране сыра, цветов и свободы, где вы сможете погрузиться в уникальную атмосферу и культуру. Эта страна полна интересных особенностей, которые несомненно вас впечатлят.
Что вас ждёт?
В ходе тура по центру города мы обсудим множество тем, связанных с повседневной жизнью голландцев. Вам открывается возможность:
- Узнать о том, чем занимаются местные жители в свободное время.
- Понять их интересы и хобби.
- Выяснить, что волнует и вдохновляет голландцев.
Этот опыт поможет вам не только обогатить свои знания, но и лучше понять культуру. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Нидерландам, где каждая деталь жизни имеет значение!
С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Проезд
- Стоимость входных билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с клиентом
Завершение: По адресу места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Амстердама
-
5%
Водная прогулка
Путешествие по каналам Амстердама
Насладитесь уникальной атмосферой Амстердама, путешествуя по его знаменитым каналам. Узнайте историю города и его жителей, открывая для себя новые горизонты
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:30
€234
€246 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
Откройте для себя Заансе-Сханс: ветряные мельницы, сыроварни и традиционные кломпы. Уникальная возможность окунуться в атмосферу 19 века
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 12:00
11 ноя в 10:30
от €247
€274 за всё до 15 чел.