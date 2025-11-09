Мои заказы

Нидерланды, она же Голландия
Страна сыра, цветов и свободы может удивить своими культурными особенностями и интересной жизнью: чем занимаются голландцы в свободное время, интересы, что их волнует и многое другое. Обо всём мы поговорим во время тура по центру города.
Описание экскурсии

Добро пожаловать в Нидерланды

Вас ожидает удивительное путешествие по стране сыра, цветов и свободы, где вы сможете погрузиться в уникальную атмосферу и культуру. Эта страна полна интересных особенностей, которые несомненно вас впечатлят.

Что вас ждёт?

В ходе тура по центру города мы обсудим множество тем, связанных с повседневной жизнью голландцев. Вам открывается возможность:

  • Узнать о том, чем занимаются местные жители в свободное время.
  • Понять их интересы и хобби.
  • Выяснить, что волнует и вдохновляет голландцев.

Этот опыт поможет вам не только обогатить свои знания, но и лучше понять культуру. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Нидерландам, где каждая деталь жизни имеет значение!

С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Проезд
  • Стоимость входных билетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с клиентом
Завершение: По адресу места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

