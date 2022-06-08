Маленькая Голландия: Эдам и Волендам

Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Эдам и Волендам - это маленькие городки неподалеку от Амстердама, которые сохранили свою уникальную атмосферу.

В Эдаме вы прогуляетесь по старинным улочкам, узнаете историю знаменитого сыра и посетите сырную ярмарку. В
читать дальше

Волендаме, бывшем рыбацком порту, попробуете голландскую селедку и копченого угря. У вас будет возможность самостоятельно исследовать город после экскурсии.

Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием и красотой маленьких голландских городков

4.93
71 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🧀 Дегустация знаменитого сыра Эдам
  2. 🚶‍♂️ Прогулка по старинным улочкам
  3. 🎨 История и культура Нидерландов
  4. 🐟 Дегустация голландской селедки и копченого угря
  5. 🚌 Проездной билет на весь регион

Что можно увидеть

  • Сырная ярмарка
  • Сыроварня
  • Рыбацкий порт Волендама
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Родина знаменитого сыра

Во время пешеходной прогулки по Эдаму мы поговорим и о трагичной истории сыра этой марки, который не был запатентован, и об истории Нидерландов. Насладимся уникальными сельскими пейзажами и погуляем по милейшим улочкам Эдама вдали от столичной суеты. Заглянем в местную кондитерскую и на старую рыночную площадь, где до сих пор проводится настоящая сырная ярмарка (по средам с июля по сентябрь). Посетим местную сыроварню, посмотрим как делают сыр и обязательно продегустируем настоящий «Эдам».

Деревня рыбаков

В бывшем рыбацком порту Волендама, который еще столетие назад был очень популярным местом у художников-импрессионистов, попробуем знаменитую голландскую селедку и вкуснейшего копченого угря из местной коптильни. А следом затеряемся в многочисленных переулках этого удивительного места. После прогулки вы сможете остаться в Волендаме и продолжить знакомство с городом самостоятельно. У вас останется билет на весь общественный транспорт в регионе на целый день.

До встречи в маленькой Голландии!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается проездной билет на весь регион по маршруту Амстердам — Эдам — Волендам — Амстердам на день: 21€
  • Экскурсию можно провести для компании 5-10 путешественников с доплатой 30 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Amsterdam Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 71 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
5
3
2
1
Шмидт
8 июня 2022
Прекрасная экскурсия. Очень интересно.
О
10 мар 2020
Ольга, спасибо за знакомство с прекрасной страной и лично с Вами, очень интересная экскурсия и подача материала. Динамично, живо, познавательно, доступно. Мы влюбились
А
9 мар 2020
Можно рекомендовать экскурсию, как способ отдохнуть от сверхшумного "квартала Красных фонарей". Маленький симпатичный Эдам, маленькая набережная Волендама - собственно все содержимое экскурсии. Никаких ярких впечатлений, просто приятная прогулка.
Гиду Алине спасибо, все что от нее зависело, было сделано отлично, рассказывала интересно,содержательно, чувствовался большой запас знаний
H
4 мар 2020
Несмотря на дождь и ветер, экскурсия прошла в тёплой атмосфере, спасибо Алине за отличный день и море впечатлений!
s
15 окт 2019
Super!
Эдуард
14 окт 2019
С гидом Полиной погрузились в жизнь Маленькой милой Голландии! Маленькие аккуратные домики, городские рыночки, вкусные сыры, селедочка, разводные миниатюрные мостики, нарядные окна местных голландцев - все посмотрели, попробовали, погуляли - погрузились в полной мере за 4 часа приятного путешествия. Полина провела увлекательную экскурсию, с легкостью преодолевала внештатные ситуации, сделавшие экскурсию ещё более особенной. Спасибо большое! Наталья и Эдуард.
Б
26 сен 2019
Мы попали на экскурсию через час после прилета, чтобы не терять время, тк у нас всего 3 дня в Голландии. Чемоданы оставили в камере хранения на ж/д вокзале Амсердама, откуда
читать дальше

и начиналась экскурсия. Начало экскурсии в 9-45,в 14-00 закончилась. Подробно описываю, чтобы было понятно, что экскурсия неутомительная.
Экскурсовод Полина очень эрудированная, увлекательно рассказала нам много интересных исторических фактов о Голландии, Амстердаме, Эдаме и Волендаме. Причем, это был НЕ повтор передач «Орел и Решка», или «Жизнь других», а именно погружению в тему. Слушать Полину, задавать вопросы и беседовать с ней- было одно удовольствие! Экскурсовод не был настроен «затащить в прикормленные туристические места», где ей платят за туристов. Предусмотренный 20’ перерыв был дан на самостоятельное посещение музея в Эдаме/ланч/туалет
В Волендаме нам показали рыбный магазин-кулинарию, где мы попробовали самую лучшую голландскую селедочку и копченого угря, а на обратном пути самостоятельно там же закупились ими и вкусно пообедали за 8,5 €/чел.
Прошлись по набережной, познакомились с жизнью и бытом местных жителей, услышали рассказ об удивительной гостинице, где творили художники на рубеже XIX-XX века, посетили сырную фабрику, узнали как изготовляю этот знаменитый сыр, продегустировали и выбрали чудесные гостинцы для себя и своих близких.
Экскурсия получилась замечательная, насыщенная, интересная, легкая!
Огромная благодарность Полине!!!

К
13 сен 2019
Замечательная экскурсия! Отличный эрудированный гид -Алина. Все понравилось несмотря на дождь и передвижение на общественном транспорте.
Майя
25 авг 2019
Безупречная экскурсия, профессиональная Полина, интересно рассказывала, много показывала. Эдам - выше всех похвал, Волендам - покпзплся чу-уть бессодержателен. Море, сыр, селёдка - неплохо, конечно, но маловато. Та гостиница с картинами
читать дальше

- супер, но мб тогда хотя бы парочку картин остановиться-разглядеть, выяснить у хозяев, кто автор и т. д. Это совсем не к гиду вопрос, а на подумать организаторам. И это мелочь, в целом - «браво»! Насыщенно, познавательно, комфортно, интересно!

О
19 июля 2019
Отличная экскурсия и замечательный гид.
И
24 июня 2019
Всё понравилось!!! Эдам и Волендам прелестные городки. Валентина профессиональный гид и интересный рассказчик (никто не потерялся, хотя передвигались на общественном транспорте, не смотря на 5 часовой формат экскурсии информация не утомила).
Владимир
17 июня 2019
Огромное спасибо Валентине за экскурсию по Эдаму и Волендаму, оба городка очень красивы, есть много мест для фотографирования, прекрасные внутренние дворики, замечательный рассказ об истории домов и их хозяев, сырах и рыбаках. В эти места хочется возвращаться снова и снова.
Л
9 мая 2019
Ездили на экскурсию в Эдам и Волендам с замечательным гидом Полиной, очень все понравилось! Эдам совершенно очаровал! Полина умница и красавица, позитивная, эрудированная, деликатная; глаза горят! Получили массу полезной и интересной информации об Амстердаме и Голландии, рекомендуем!
Светлана
8 мая 2019
Я была на групповой экскурсии "Волендам и Эдам" с Валентиной. Единственный недостаток, что 15 человек - это многовато для передвижения группой на городском автобусе. 10 человек в группе было бы
читать дальше

гораздо удобнее. . Валентина - замечательный рассказчик и гид. Очень тактично нас направляла и организовывала, давала советы. Все было интересно. По окончании экскурсии, мы остались в Волендаме. Вернуться в Амстердам было не трудно, благодаря объяснениям Валентины. Спасибо ей!

A
4 мая 2019
Замечательная и познавательная экскурсия.
Открыли для себя город Эдам.
Полина увлекательно рассказала обо всем.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

ИндивидуальныеПешеходныеЛетниеВыездныеЭдамПопулярные местаВолендам

Похожие экскурсии из Амстердама

Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Амстердаме
ХорошоТам