Эдам и Волендам - это маленькие городки неподалеку от Амстердама, которые сохранили свою уникальную атмосферу.В Эдаме вы прогуляетесь по старинным улочкам, узнаете историю знаменитого сыра и посетите сырную ярмарку. В

Волендаме, бывшем рыбацком порту, попробуете голландскую селедку и копченого угря. У вас будет возможность самостоятельно исследовать город после экскурсии. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием и красотой маленьких голландских городков

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Родина знаменитого сыра

Во время пешеходной прогулки по Эдаму мы поговорим и о трагичной истории сыра этой марки, который не был запатентован, и об истории Нидерландов. Насладимся уникальными сельскими пейзажами и погуляем по милейшим улочкам Эдама вдали от столичной суеты. Заглянем в местную кондитерскую и на старую рыночную площадь, где до сих пор проводится настоящая сырная ярмарка (по средам с июля по сентябрь). Посетим местную сыроварню, посмотрим как делают сыр и обязательно продегустируем настоящий «Эдам».

Деревня рыбаков

В бывшем рыбацком порту Волендама, который еще столетие назад был очень популярным местом у художников-импрессионистов, попробуем знаменитую голландскую селедку и вкуснейшего копченого угря из местной коптильни. А следом затеряемся в многочисленных переулках этого удивительного места. После прогулки вы сможете остаться в Волендаме и продолжить знакомство с городом самостоятельно. У вас останется билет на весь общественный транспорт в регионе на целый день.

До встречи в маленькой Голландии!

Организационные детали