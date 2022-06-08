В Эдаме вы прогуляетесь по старинным улочкам, узнаете историю знаменитого сыра и посетите сырную ярмарку. В
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Дегустация знаменитого сыра Эдам
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улочкам
- 🎨 История и культура Нидерландов
- 🐟 Дегустация голландской селедки и копченого угря
- 🚌 Проездной билет на весь регион
Что можно увидеть
- Сырная ярмарка
- Сыроварня
- Рыбацкий порт Волендама
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Родина знаменитого сыра
Во время пешеходной прогулки по Эдаму мы поговорим и о трагичной истории сыра этой марки, который не был запатентован, и об истории Нидерландов. Насладимся уникальными сельскими пейзажами и погуляем по милейшим улочкам Эдама вдали от столичной суеты. Заглянем в местную кондитерскую и на старую рыночную площадь, где до сих пор проводится настоящая сырная ярмарка (по средам с июля по сентябрь). Посетим местную сыроварню, посмотрим как делают сыр и обязательно продегустируем настоящий «Эдам».
Деревня рыбаков
В бывшем рыбацком порту Волендама, который еще столетие назад был очень популярным местом у художников-импрессионистов, попробуем знаменитую голландскую селедку и вкуснейшего копченого угря из местной коптильни. А следом затеряемся в многочисленных переулках этого удивительного места. После прогулки вы сможете остаться в Волендаме и продолжить знакомство с городом самостоятельно. У вас останется билет на весь общественный транспорт в регионе на целый день.
До встречи в маленькой Голландии!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается проездной билет на весь регион по маршруту Амстердам — Эдам — Волендам — Амстердам на день: 21€
- Экскурсию можно провести для компании 5-10 путешественников с доплатой 30 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гиду Алине спасибо, все что от нее зависело, было сделано отлично, рассказывала интересно,содержательно, чувствовался большой запас знаний
Открыли для себя город Эдам.
Полина увлекательно рассказала обо всем.