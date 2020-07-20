24 отзыва оставили туристы

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Путешествие по каналам Амстердама

Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

€11088 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии24 отзыва
4.88
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Евгений – Гид в Амстердаме
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник.

Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории 📖, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города.

Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов.

Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама

Что вас ожидает

Амстердам с воды
Прогулка по воде охватит самые интересные места города. Вы побываете на четвёрке больших каналов Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht и Singel. Мы проплывём мимо барж и тюрьмы на воде, мимо жилищ самых богатых горожан и домика смотрителя старого шлюза. Я покажу вам монетную башню, старую церковь в Квартале красных фонарей, музей Немо, плавучий китайский ресторан и дом, в котором останавливался Пётр Первый. Вы ощутите дух любви, проплывая по самому романтичному каналу Reguliersgracht и очаруетесь каналами Иордана, которые утопают в цветах. Конечно, мы включим в маршрут и променад по реке Амстел, чтобы посмотреть на знаменитый «Тощий мост».

Об Амстердаме, стране и голландцах
Вы услышите занимательные факты о столице и её жителях. Кто и когда основал город, почему его так назвали — я погружу вас в историю Амстердама. Поделюсь деталями судьбы страны: почему Золотой век Голландии пришёлся на 17 столетие, какими колониями она владела, кто из знаменитых людей был связан с морской державой. Обсудим также современность. Вы узнаете, чем Амстердам зарабатывает на жизнь, какая из местных компаний организовала первый в мире корпоратив и какие фирмы работают в королевстве сегодня. Мы поговорим о менталитете жителей Нидерландов и об особенностях характера амстердамцев. Я научу вас голландским фразам и посоветую, что попробовать из местных лакомств. Кроме того, я расскажу, почему голландцы отмечают День короля на воде и какие анекдоты популярны в среде местных моряков.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда лодки (открытая шлюпка) — 120 евро. При желании можно заказать напитки и закуски на борт — 15 евро с человека.
  • За дополнительную плату можно увеличить продолжительность программы и заказать более вместительную лодку
  • Для детей предусмотрены спасательные жилеты
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама
Путешествие по каналам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
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24 отзыва оставили туристы

20 июля 2020
Наша вся семья получили огромное удовольствие от экскурсии с потрясающим гидом Евгением. Нужно отметить пунктуальность, доброжелательность и чувство юмора. А дети дочь (16лет) и сын (9 лет) были просто в восторге от экскурсионного дня. Мы все смотрим на новые места, которые посещаем глазами гида, который нам их показывает. От того, насколько гид любит свою профессию, город, в котором живёт, свою страну, зависит полюбите ли Вы его насколько возможно. Евгений не просто влюблённый в Амстердам экскурсовод, великолепно знающий его историю и каждый уголок. Он открывает для вас не туристический мир, а Амстердам глазами человека, живущего в нём. У него очень много маршрутов и вариантов экскурсий на любой вкус. Очень рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида с широким кругозором, внимательно относящегося к туристам и их пожеланиям. Огромное спасибо Евгению за замечательную экскурсию по незнакомому нам Амстердаму. Мы рады, что сайт Трипстер дал возможность познакомиться с таким профессиональным гидом и прекрасным человеком!Спасибо огромное!
16 июля 2020
Получили очень приятное впечатление от экскурсии. Евгений -ответственный, внимательный к туристам, любящий свою работу профессионал. Сложилось впечатление, что мы встретились со старым добрым знакомым и классно провели время. Спасибо ❤️
12 октября 2019
Очень благодарны Евгению, экскурсия стоила каждого евро на нее потраченного. Амстердам нужно смотреть только с воды, а уж фотографии только с лодки. Настоятельно рекомендуем. Спасибо.
7 октября 2019
Проплыть на лодке по каналам и канальчикам, под мостами и мостиками, увидеть все разнообразие архитектуры Амстердама - это потрясающе!!! Евгений - прекрасный рассказчик. Такую экскурсию нельзя пропускать.
17 сентября 2019
Евгений очень профессионален как гид, в совершенстве знает историю, необыкновенно интересно и увлекательно описывает события и не перегружает не нужной информацией, мы остались очень довольны и экскурсией и экскурсоводом. Женя, спасибо большое за доставленное удовольствие. Рекомендуем всем Евгения Макаревича, с ним вы не будете скучать и получите полную и увлекательную информацию
10 сентября 2019
Евгений, спасибо вам от всей нашей компании из Москвы!Мы все остались довольны экскурсией на лодке. Все прошло легко и непринуждённо. Получили ответы даже на нестандартные, на наш взгляд, вопросы))Амстердам с воды ещё прекраснее!Надеемся, что ещё встретимся!Спасибо!
Михаил
25 августа 2019
Путешествие по каналам прошло своевременно в хорошей лодочке, в непринужденной обстановке. Евгений познакомил нас с историей и настоящим Амстердама не грузя датами при этом добавляя шутками и интересн историями. По возможности поехали бы с ним на его другую экскурсию (красн амст и загород), но время вышло.
24 августа 2019
1. Неадекватно дорого. Лучше поплавать на больших туристических катерах. Увидишь примерно столько же, услышишь не меньше, узнаешь больше. 2. Не слишком содержательно. Едва ли половина времени была заполнена рассказом, повисали паузы. Гиду стоило бы почитать побольше книжек по истории города, его знаменитых жителей, чьи дома мы проплывали, и наполнить рассказ занятными историческими сведениями. 3. Евгений - вполне симпатичный; дал в конце несколько полезных наводок, подсказал очень хороший ресторан, но стоит ли это 230 евро, решать вам.
Александра
19 августа 2019
Амстердам невероятно живописный город, а с воды он выглядит еще красивее. Спасибо большое Евгению за невероятно увлекательную экскурсию! Мы получили массу удовольствий от прогулки по каналам. Во время экскурсии Евгений сделал нам огромное количество красивых фотографий, это был очень приятный бонус! В следующий раз обязательно воспользуемся его услугами вновь. К тому же мы получили отличные рекомендации, касательно проживания и местных заведений. Очень рекомендую!
13 августа 2019
Хотелось бы поблагодарить Евгения за прекрасную организацию нашей экскурсии. У нас с мужем была годовщина свадьбы и мы решили отпраздновать ее, катаясь на лодке по каналам. Евгений взял лодку напрокат и мы с мужем смогли насладиться полной романтикой. Более того, Евгений всю дорогу нас фотографировал и у нас получились очень красивые фото, как будто мы заказали фото сессию. А напоследок Евгений сообщил нам, что забронировал для нас столик в ресторане, чтобы мы могли продолжить наше празднование. Спасибо большое за такое внимание!
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