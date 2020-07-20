24 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам с воды

Прогулка по воде охватит самые интересные места города. Вы побываете на четвёрке больших каналов Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht и Singel. Мы проплывём мимо барж и тюрьмы на воде, мимо жилищ самых богатых горожан и домика смотрителя старого шлюза. Я покажу вам монетную башню, старую церковь в Квартале красных фонарей, музей Немо, плавучий китайский ресторан и дом, в котором останавливался Пётр Первый. Вы ощутите дух любви, проплывая по самому романтичному каналу Reguliersgracht и очаруетесь каналами Иордана, которые утопают в цветах. Конечно, мы включим в маршрут и променад по реке Амстел, чтобы посмотреть на знаменитый «Тощий мост».

Об Амстердаме, стране и голландцах

Вы услышите занимательные факты о столице и её жителях. Кто и когда основал город, почему его так назвали — я погружу вас в историю Амстердама. Поделюсь деталями судьбы страны: почему Золотой век Голландии пришёлся на 17 столетие, какими колониями она владела, кто из знаменитых людей был связан с морской державой. Обсудим также современность. Вы узнаете, чем Амстердам зарабатывает на жизнь, какая из местных компаний организовала первый в мире корпоратив и какие фирмы работают в королевстве сегодня. Мы поговорим о менталитете жителей Нидерландов и об особенностях характера амстердамцев. Я научу вас голландским фразам и посоветую, что попробовать из местных лакомств. Кроме того, я расскажу, почему голландцы отмечают День короля на воде и какие анекдоты популярны в среде местных моряков.