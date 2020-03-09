35 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Заансе-Сханс — живая история Нидерландов

Ветряные мельницы, деревянные башмачки и дегустация голландских сыров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Amsterdam Centraal Station
  • Заказать экскурсию

От €194107 за экскурсиюскидка45%

У этой экскурсии35 отзывов
4.8
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Евгений – Гид в Амстердаме
В деревушке Заансе-Сханс вам ничего не стоит совершить путешествие во времени и оказаться в Нидерландах 19 века.

Здесь все так же мастерят деревянные кломпы, готовят вкуснейшие сыры, а над бескрайними полями возвышаются ветряные мельницы, у каждой из которых своё предназначение.

Приготовьтесь познакомиться с голландскими традициями и бытом, вдохнуть манящий аромат какао и насладиться свежими фермерскими продуктами.
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов

Что вас ожидает

Голландский колорит — от кломпов до сыра Гауда
Оказавшись в Заансе-Сханс, первым делом мы заглянем в бакалейную лавку 19 века: отсюда берет начало именитая торговая сеть Альберт Хейне. В мастерской по изготовлению деревянных башмаков вы узнаете, почему некоторые голландцы до сих пор носят кломпы и даже сможете купить пару башмачков. Затем отправимся на местную сыроварню: приготовьтесь продегустировать более 30 видов сыра, отведать местную горчицу и открыть секреты любимого голландцами сыра Гауда. А по пути вы сможете осмотреть снаружи и изнутри аутентичные домики и амбары, которые будто застыли во времени.

Прогулка среди ветряных мельниц
После знакомства с местными промыслами вы прогуляетесь по живописным полям, где мирно пасутся козы и овцы и возвышаются красивейшие ветряные мельницы, каждая из которых хранит свою историю и имеет особое предназначение. Вы увидите мельницы, которые силой ветра пилят бревна, перемалывают сырье для специй и красок, производят горчицу и масло, откачивают воду из польдеров и каналов. Покормив лебедей и уток, мы поднимемся на смотровую башню, чтобы осмотреть Заансе-Сханс с высоты птичьего полета, а затем вы сможете посетить одну из мельниц и осмотреть её изнутри!

Очарование уютного Заандайка
Следом на пароме или пешком мы пересечем реку Заан и отправимся в городок Заандайк, где можно понаблюдать за местным бытом, полюбоваться красивыми коттеджами и, если захотите, заглянуть в пивоварню «Хооп» или уютное кафе.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто желает погрузиться в историю Голландии и её необыкновенный быт.

Организационные детали

  • В стоимость входят дегустация сыра и памятные фотографии
  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: билет на поезд туда и обратно (Amsterdam Centraal — Station Zaanse Schans) — 7,60€, посещение одной из мельниц — 5€, напитки и еда (по желанию)
  • Билет для детей до 12 лет — 15€
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Amsterdam Centraal Station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Напишите мне

35 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Экскурсия проходила 24. 02. 2020 гид Евгений рассказал нам много нового и интересного он очень увлеченный человек спасибо.
31 декабря 2019
Хороший рассказ, немецкая точность по времени, успели больше запланированного. Насколько я понял, Евгений ни разу не отменял экскурсии, что дико выгодно выделяет его на фоне других гидов.
16 декабря 2019
Спасибо Евгению за замечательную экскурсию и положительные эмоции
10 декабря 2019
Увлекательная и очень интересная экскурсия, которая состоялась, даже несмотря на то, что нас было только двое. Легкость общения и полезные советы. Было интересно - время пролетело незаметно. Большое спасибо Евгению за прекрасно проведённое время и приятную кампанию.
8 декабря 2019
Все было интересно, хороший маршрут. Интересный собеседник. Внимательный.
8 декабря 2019
Смешанные впечатления от экскурсии. Евгений неплохой собеседник, однако было несколько моментов, испортивших впечатление от экскурсии. Во-первых, полезное время экскурсии я бы оценил в два часа вместо 4 из-за организации экскурсии. Вычитаем время на дорогу, вычитаем время на фотографирование, вычитаем время на сувениры и кафе. Все это является частью экскурсии, хотя половину из этого мы могли бы сделать самостоятельно без гида после неё и с меньшим потоком туристов. За час с лишним до окончания экскурсии мы пришли в кафе, в котором видимо планировалось просидеть всё оставшееся время и только после нашей просьбы прогуляться и рассказать что-то интересное, Евгений уделил нам ещё около 10 минут прогулки. Во-вторых, на мой взгляд, было достаточно мало интересных фактов или занимательной информации о самой деревушке, впрочем об этом уже упоминали в других отзывах. Было ощущение, что Евгению скорее больше интересно рассказывать о самом себе. В-третьих, есть некоторые сомнения в знаниях гида. Например, на вопрос "Почему в Амстердаме так мало рождественских ярмарок?" был ответ "Они никому не нужны", что очень странно, учитывая толпы туристов и выгоду данных мероприятий для продавцов и самого города. Самостоятельно мы узнали другое объяснение данному факту, связанное с тем, что большинство населения Амстердама протестанты, у которых не приняты широкие гуляния и празднования. Из плюсов отметил бы, что Евгений по нашей просьбе прислал несколько интересных мест в Амстердаме, которые стоит посетить, правда их качество нам проверить пока не довелось. Посетить Заансе-Сханс я бы посоветовал, но с другим гидом.
15 ноября 2019
Хорошее времяпровождение! Не пожалеете точно с таким гидом
7 ноября 2019
Евгений провел прекрасную экскурсию. Все понравилось, мы остались довольны. Спасибо!
31 октября 2019
Все отлично!!!Большое Спасибо Вам!!!
9 октября 2019
Экскурсия прошла интересно и познавательно. Несмотря на то, что группа не набралась, я была одна, поездка состоялась. Евгению спасибо !
Ещё 25 отзывов

Евгений проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часаВелопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часаВелопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
скидка40%
€155
93 за экскурсию
3 часа
36 отзывов
Покататься вдоль рек и каналов, увидеть город с высоты и почувствовать себя местным жителем
Велосипед и Амстердам — два неразделимых понятия! Приглашаю покататься на двухколесном коне по уютному и красивому городу, где все сделано для велосипедистов. Вас ждут ветерок у берегов реки Амстел, романтичные каналы и мосты, милые пряничные домики, современная архитектура и шикарная панорама с высоты птичьего полета. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю Амстердама и любопытные детали быта местных жителей, покажу известные и скрытые городские места, помогу сделать отличные фотографии и поделюсь хорошим настроением.
Тайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарей
скидка50%
€125
63 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города
Вы совершите увлекательную прогулку по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин. Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.

Экскурсии по пригородам Амстердама

Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
От 299 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Исследовать колорит старинных деревушек, прокатиться на паровозе и попробовать копченую макрель
Вы узнаете, что скрыто внутри голландских кварталов, услышите старинные легенды и познакомитесь с жителями Нидерландов прошлых столетий. Взору предстанут парусники и мельницы, каналы и верфи, пасущиеся на зеленых лугах овечки и козочки. Будто гости из будущего, мы прогуляемся по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхёйзену.
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
60 за человека
2.5 часа
Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Фото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку Кёкенхоф
135 за экскурсию
2 часа
Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте
Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии. Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Песчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного Кеннемерланда
От 322 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Отдохнуть от городской суеты Амстердама и насладиться природой побережья Северного моря
Если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, приглашаю на прекрасную прогулку по песчаным дюнам до побережья Северного моря.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам города
От 182 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
От107 за экскурсию
Заказать экскурсию