35 отзывов оставили туристы

Откройте для себя Заансе-Сханс: ветряные мельницы, сыроварни и традиционные кломпы. Уникальная возможность окунуться в атмосферу 19 века
В Заансе-Сханс каждый шаг - это путешествие в прошлое. Здесь можно увидеть, как мастерят деревянные кломпы и готовят знаменитый сыр Гауда. Ветряные мельницы, каждая со своей историей, возвышаются над живописными полями. Прогулка по Заандайку позволит полюбоваться уютными коттеджами и заглянуть в местные кафе.
Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет почувствовать дух старинной Голландии и насладиться её традициями
Лучшее время для посещения Заансе-Сханс - с апреля по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и открытыми площадками. Октябрь и ноябрь также подойдут для визита, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с декабря по март, Заансе-Сханс всё ещё открыт, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ветряные мельницы
Сыроварня
Мастерская кломпов
Бакалейная лавка 19 века
Описание экскурсии
Голландский колорит — от кломпов до сыра Гауда
Оказавшись в Заансе-Сханс, первым делом мы заглянем в бакалейную лавку 19 века: отсюда берет начало именитая торговая сеть Альберт Хейне. В мастерской по изготовлению деревянных башмаков вы узнаете, почему некоторые голландцы до сих пор носят кломпы и даже сможете купить пару башмачков. Затем отправимся на местную сыроварню: приготовьтесь продегустировать более 30 видов сыра, отведать местную горчицу и открыть секреты любимого голландцами сыра Гауда. А по пути вы сможете осмотреть снаружи и изнутри аутентичные домики и амбары, которые будто застыли во времени.
Прогулка среди ветряных мельниц
После знакомства с местными промыслами вы прогуляетесь по живописным полям, где мирно пасутся козы и овцы и возвышаются красивейшие ветряные мельницы, каждая из которых хранит свою историю и имеет особое предназначение. Вы увидите мельницы, которые силой ветра пилят бревна, перемалывают сырье для специй и красок, производят горчицу и масло, откачивают воду из польдеров и каналов. Покормив лебедей и уток, мы поднимемся на смотровую башню, чтобы осмотреть Заансе-Сханс с высоты птичьего полета, а затем вы сможете посетить одну из мельниц и осмотреть её изнутри!
Очарование уютного Заандайка
Следом на пароме или пешком мы пересечём реку Заан и отправимся в городок Заандайк, где можно понаблюдать за местным бытом, полюбоваться красивыми коттеджами и, если захотите, заглянуть в пивоварню «Хооп» или уютное кафе.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто желает погрузиться в историю Голландии и её необыкновенный быт.
Организационные детали
В стоимость входят дегустация сыра и памятные фотографии
Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: билет на поезд туда и обратно (Amsterdam Centraal — Station Zaanse Schans) — €8,5 взрослый, €3,50 детский до 11 лет, посещение одной из мельниц — €7,50 взрослый и €3,75 детский, напитки и еда (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Amsterdam Centraal Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4244 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать читать дальшеуменьшить
мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Евгений, большое спасибо за замечательную экскурсию в Заансе-Сханс!
Это была не просто прогулка, а настоящее погружение в живую историю Нидерландов. Благодаря вашему рассказу мельницы, старинные домики, ремёсла и традиции ожили!!!
Отдельно хочется читать дальшеуменьшить
отметить вашу внимательность и приятную манеру общения. Экскурсия прошла в очень тёплой атмосфере, без спешки, с множеством интересных деталей и красивых мест.
Мы остались под большим впечатлением и с удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым. Спасибо за прекрасный день!
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Алиса
Очень интересно, аутентично и весело 😊 гид 🔥
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Н
Ната
Очень понравился тур, мы были там вечером, поэтому не было людно и много туристов, красивые мельницы, с Евгением время пролетело незаметно
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Оксана
Классная экскурсия в пригород Амстердама! Евгений нас покорил своей коммуникабельностью и доброжелательностью. Очень интересно, очень полезно и насыщенно провели время! Отдельное спасибо Евгению за помощь в покупке билетов и организацию читать дальшеуменьшить
нам после экскурсии прогулки на кораблике по каналам (также купил нам билеты и проводил до пристани). Ну и очень важно, когда гид не просто знает фотостопы, но и предлагает сделать красивое фото (и делает это прикольно), а также снимает нам прикольные рилсы. Обязательно к посещению!
+2
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В
Вера
Мы провели потрясающее время на экскурсии с Евгением! Он показал нам известное место с такой неожиданной стороны, что мы смотрели на него совершенно новыми глазами. Евгений — кладезь знаний! Видно читать дальшеуменьшить
невооруженным глазом, что Евгений очень любит и вкладывает душу в саои экскурсии! Он увлекательно рассказал нам историю страны и местности, отвечая на самые каверзные вопросы, которые даже наш семилетний сынишка умудрился задать. А в конце экскурсии еще и подарил ему чудесный подарок — восторг был невероятный!
Кроме того, Евгений легко подстроил экскурсию под наши пожелания, учел наш ритм и сделал так, чтобы всем было комфортно и интересно. И, что особенно приятно, он дал нам кучу полезных советов о том, как дальше исследовать город и его окрестности.
В общем, всем очень рекомендую экскурсии с Евгением! Уверены, что это не последний раз, когда мы с ним отправимся в новое путешествие.
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Анна
Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре читать дальшеуменьшить
и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.
+2
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