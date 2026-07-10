35 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Заансе-Сханс - с апреля по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и открытыми площадками. Октябрь и ноябрь также подойдут для визита, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой, с декабря по март, Заансе-Сханс всё ещё открыт, но некоторые активности могут быть ограничены из-за погоды.

В Заансе-Сханс каждый шаг - это путешествие в прошлое. Здесь можно увидеть, как мастерят деревянные кломпы и готовят знаменитый сыр Гауда. Ветряные мельницы, каждая со своей историей, возвышаются над живописными полями. Прогулка по Заандайку позволит полюбоваться уютными коттеджами и заглянуть в местные кафе. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет почувствовать дух старинной Голландии и насладиться её традициями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Голландский колорит — от кломпов до сыра Гауда

Оказавшись в Заансе-Сханс, первым делом мы заглянем в бакалейную лавку 19 века: отсюда берет начало именитая торговая сеть Альберт Хейне. В мастерской по изготовлению деревянных башмаков вы узнаете, почему некоторые голландцы до сих пор носят кломпы и даже сможете купить пару башмачков. Затем отправимся на местную сыроварню: приготовьтесь продегустировать более 30 видов сыра, отведать местную горчицу и открыть секреты любимого голландцами сыра Гауда. А по пути вы сможете осмотреть снаружи и изнутри аутентичные домики и амбары, которые будто застыли во времени.

Прогулка среди ветряных мельниц

После знакомства с местными промыслами вы прогуляетесь по живописным полям, где мирно пасутся козы и овцы и возвышаются красивейшие ветряные мельницы, каждая из которых хранит свою историю и имеет особое предназначение. Вы увидите мельницы, которые силой ветра пилят бревна, перемалывают сырье для специй и красок, производят горчицу и масло, откачивают воду из польдеров и каналов. Покормив лебедей и уток, мы поднимемся на смотровую башню, чтобы осмотреть Заансе-Сханс с высоты птичьего полета, а затем вы сможете посетить одну из мельниц и осмотреть её изнутри!

Очарование уютного Заандайка

Следом на пароме или пешком мы пересечём реку Заан и отправимся в городок Заандайк, где можно понаблюдать за местным бытом, полюбоваться красивыми коттеджами и, если захотите, заглянуть в пивоварню «Хооп» или уютное кафе.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто желает погрузиться в историю Голландии и её необыкновенный быт.

Организационные детали