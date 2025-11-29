День в раю для шопинга? Первый аутлет-центр премиум-класса Нидерландов Batavia Stad Fashion Outlet с удобным трансфером из Амстердама. Исследуйте более 250 известных (международных) и национальных брендов. Получите скидки до 70%!
Описание трансферГолландский шопинг: от аутлета до Северного моря Во время этого приключения вы увидите некоторые из лучших местных достопримечательностей, например, вторую по длине дамбу Нидерландов. Дамба служит защитой от наводнений в Нидерландах и является автомагистралью, которая составляет значительную часть (26 км) нашего тура сквозь Северное море. «Батавия Стад» Аутлет «Батавия Стад» находится в 60 км. от Амстердама. Это мультибрендовый аутлет, включающий более 250 магазинов, в которых продают международные бренды от Levi’s и Calvin Klein до Hugo Boss, Michael Kors, Karl Lagerfeld и Polo Ralph Lauren, со скидками 30-70%. Здесь вы найдете не только последние модные тенденции, но и предметы образа жизни, такие как украшения от Swarovski и Siebel, а также все для кухни от таких брендов, как Le Creuset, Villerory & Boch и TEFAL. Интересные факты и детали Если вы живете за пределами Европейского союза и совершаете покупку в Нидерландах, вы имеете право на возврат уплаченного НДС. Условия таковы: приобретенный товар предназначен для личного использования, вы вывозите его в страну своего проживания в течении трех месяцев с момента покупки. Минимальная сумма чека должна составлять 50 евро.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аутлет Batavia Stad Fashion Outlet
- Дамба Нидерландов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер/сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По желанию, отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
