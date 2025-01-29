6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Начало: Ваша локация в Амстердаме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Начало: Аэропорт, вокзал, гостиница
«Экскурсии и трансфер из Нидерландов Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашей гостиницы и покажем основные достопримечательности этих регионов:»
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весенняя феерия парк цветов Кекенхоф и музей мельниц Заансе Схансе
Начало: Amsterdam Centraal Station
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€870 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Трансфер»
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