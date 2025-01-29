Трансфер в Амстердаме

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Амстердаме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
Начало: Ваша локация в Амстердаме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
Начало: Ваш отель
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
500 за всё до 6 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
Начало: Аэропорт, вокзал, гостиница
«Экскурсии и трансфер из Нидерландов Мы встретим вас в аэропорту, на вокзале или у вашей гостиницы и покажем основные достопримечательности этих регионов:»
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Весенняя феерия парк цветов Кекенхоф и музей мельниц Заансе Схансе
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весенняя феерия парк цветов Кекенхоф и музей мельниц Заансе Схансе
Начало: Amsterdam Centraal Station
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
870 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Амстердама в парк тюльпанов Кекенкоф
  2. Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
  3. Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
  4. Трансфер и основные достопримечательности западной Европы
  5. Весенняя феерия парк цветов Кекенхоф и музей мельниц Заансе Схансе
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 870.
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Трансфер», цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март