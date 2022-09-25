Прогулка и дегустация сыра

Мы прогуляемся с вами пешком или проедемся на велосипеде по центральной части Амстердама, рассмотрим все на самой главной площади города и пройдемся по самой популярной улице, также заглянуть в старые скрытые от глаз туристов живописные дворики, продегустируем фермерский голландский сыр и знаменитую девственную селедку матиас.

Поплывем на лодочке

Затем сядем в нашу лодочку и продолжим наслаждаться амстердамскими видами, проплывая с гидом-капитаном по самым живописным каналам по моему авторскому маршруту. После этого тура вы можете утверждать, что видели столицу королевства мельниц и тюльпанов!