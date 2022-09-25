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Описание
Прогулка и дегустация сыра
Мы прогуляемся с вами пешком или проедемся на велосипеде по центральной части Амстердама, рассмотрим все на самой главной площади города и пройдемся по самой популярной улице, также заглянуть в старые скрытые от глаз туристов живописные дворики, продегустируем фермерский голландский сыр и знаменитую девственную селедку матиас.
Поплывем на лодочке
Затем сядем в нашу лодочку и продолжим наслаждаться амстердамскими видами, проплывая с гидом-капитаном по самым живописным каналам по моему авторскому маршруту. После этого тура вы можете утверждать, что видели столицу королевства мельниц и тюльпанов!
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия с лицензированным гидом по Амстердаму
2 часа пешком или на велосипеде по Амстердаму
2 часа на лодке по каналам с гидом-капитаном в одном лице
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Продолжительность тура 4,5 - 5 часов (2 часа пешеходная либо велоэкскурсия, пол часа ланч и 2 часа экскурсия на лодочке)
Цена тура 400 евро (до 7 человек включая детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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