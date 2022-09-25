Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму

Комбинированный тур пешком

Комбинированный тур пешком или на велосипеде, а затем круиз на лодочке по каналам Амстердама — это самый идеальный способ не только изучить и узнать Амстердам, а еще и по-настоящему погрузится в атмосферу города, так как именно велосипед и лодка самые амстердамские виды транспорта.

Идеальный способ насыщенно и в тоже время отдыхая на лодочке рассмотреть и прочувствовать столицу королевства.
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму
Тур пешком или на велике, а затем на лодочке по Амстердаму

Что вас ожидает 🤩

  • Центральную часть
  • Район Норд
  • Район Иордан
  • Еврейский квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка и дегустация сыра

Мы прогуляемся с вами пешком или проедемся на велосипеде по центральной части Амстердама, рассмотрим все на самой главной площади города и пройдемся по самой популярной улице, также заглянуть в старые скрытые от глаз туристов живописные дворики, продегустируем фермерский голландский сыр и знаменитую девственную селедку матиас.

Поплывем на лодочке

Затем сядем в нашу лодочку и продолжим наслаждаться амстердамскими видами, проплывая с гидом-капитаном по самым живописным каналам по моему авторскому маршруту. После этого тура вы можете утверждать, что видели столицу королевства мельниц и тюльпанов!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с лицензированным гидом по Амстердаму
  • 2 часа пешком или на велосипеде по Амстердаму
  • 2 часа на лодке по каналам с гидом-капитаном в одном лице
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Сувениры
  • Прокат велосипеда (от 5-10 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam
Завершение: Elandsgracht 1501016 VC Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: 10.00-18.00 каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Продолжительность тура 4,5 - 5 часов (2 часа пешеходная либо велоэкскурсия, пол часа ланч и 2 часа экскурсия на лодочке)
  • Цена тура 400 евро (до 7 человек включая детей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🚲На велосипеде⚙️НеобычныеПлощадь Дам🗽Популярные местаКаналы Амстердама

Похожие туры в Амстердаме

Кофешоп-тур в Амстердаме
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.9
20 отзывов
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
в Leidseplein
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
145124 за всё до 4 чел.
Фототуры в Амстердаме
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
Нет отзывов
Фототуры в Амстердаме
Большая прогулка по самым ярким и популярным местам Амстердама
Амстердам
135 за всё до 5 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии СвойЧеловек
СвойЧеловек
4.7
57 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
Все главное в городе за 2 часа. Как дома Амстердама держатся на воде
главный вход в Центральный вокзал
120 за всё до 10 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии ВкусГолландии
ВкусГолландии
5
1 отзыв
Амстердам пешком и на кораблике
Отправляйтесь на пешеходную экскурсию по must-see достопримечательностям Амстердама
Dam square, главная площадь города
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
6652.80 за 1 человека
С Амстердамом на «ты»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
33 отзыва
С Амстердамом на «ты»
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
26 сен
7 окт
8 окт
10 окт
130104 за всё до 4 чел.
Инста-прогулка по Амстердаму
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ганя
Ганя
5
4 отзыва
Инста-прогулка по Амстердаму
Отыскать эффектные и нешаблонные ракурсы города и изучить его исторический центр
в районе Центрального вокзала
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
12096 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
5
27 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму
Увидеть знаковые и необычные места, услышать историю города и получить на память красочные снимки
на вокзальной площади (Stationplein)
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
185130 за всё до 4 чел.
Необычные музеи Амстердама
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
3 отзыва
Необычные музеи Амстердама
Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
180 за всё до 5 чел.
Первые шаги в Амстердаме
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Зара
Зара
4.9
81 отзыв
Первые шаги в Амстердаме
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать
на Amsterdam Central Station
Сегодня
Завтра
25 сен
26 сен
125 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
4 часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
16 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Увидеть крепость Мюйден, средневековый замок, мельницы, реки и разводные мосты на душевной экскурсии
у метро Gein
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
50 за 1 человека
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
7 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Anastasia
Anastasia
4.9
15 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Прокатиться по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням
по договоренности
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
от 322 за всё до 4 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Беговая прогулка по Амстердаму
Осмотреть главные достопримечательности и приобщиться к спортивной жизни города
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
40 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
ХОРОШО
🧭
ТАМ