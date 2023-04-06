Увлекательный маршрут, способный помочь вам глубже погрузиться в жизнь и культуру Амстердама.
Пешая прогулка по главным улицам города со своим национальным колоритом, а также водная экскурсия на лодке станут прекрасным сочетанием, которое позволит вам проникнуться атмосферой столицы Нидерландов и получить яркие эмоции.
Пешая прогулка по главным улицам города со своим национальным колоритом, а также водная экскурсия на лодке станут прекрасным сочетанием, которое позволит вам проникнуться атмосферой столицы Нидерландов и получить яркие эмоции.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Центральную часть Амстердама
- Каналы Амстердама
- Река Амстел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по столице королевства мельниц и тюльпанов Отдых на лодке — идеальный способ рассмотреть и насыщенно прочувствовать столицу Нидерландов. Мы прогуляемся с Вами пешком или проедемся на велосипеде по центральной части Амстердама, рассмотрим все на самой главной площади города и пройдемся по секретным дворикам. Нам также удастся заглянуть в старые, скрытые от глаз туристов живописные сады, продегустировать фермерский голландский сыр и знаменитую девственную селедку матиас! Водная прогулкаНа нашей уютной лодке мы продолжим наслаждаться амстердамскими видами, проплывая с гидом-капитаном по самым впечатляющим каналам авторского маршрута. Это — один из самых атмосферных и любимых мной туров! Он идеально составлен, чтобы показать Вам практически весь город: новые и старые районы, главные каналы и реку Амстел, еврейский квартал и старые границы Амстердама. Мы заглянем в окна к лодкам-домам на воде и узнаем все об истории их появления и законах такой «недвижимости» сегодня. Я подскажу самые яркие ракурсы для незабываемых фото! Новые впечатления Этот тур не только прекрасная возможность для полного погружения в амстердамскую атмосферу, но и отличный вариант для Вашего праздника! Именно проплывая в лодках по каналам голландцы предпочитают праздновать свои дни рождения, свадьбы и другие важные даты. Незабываемые впечатления ждут и наших маленьких путешественников — для них подготовлены мастер-класс от капитана по управлению лодкой и много увлекательных загадок. После этого тура Вы можете утверждать, что видели каждый уголок столицы королевства мельниц и тюльпанов! Дополнительная информация • Если Вы путешествуете в период с 10.12—20.01, наш маршрут будет также проходить по всем локациям инсталляций Light festival Amsterdam (начало после 17.00). Гид с удовольствием расскажет вам историю фестиваля, как проходит тендер работ и что за символизм скрывается в каждой инсталляции!:
Лодка вмещает в себя до 7 человек, другие виды лодок обговариваются дополнительно.
Индивидуально все обговариваем
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия
- Индивидуальный круиз по каналам на лодке
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Аренда велосипеда (5 евро)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Возле входа в королевский дворецЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Индивидуально все обговариваемЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- На лодку можно взять детей (нет возможности для размещения коляски)
- На лодку можно брать животных
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании