Путешествие по столице королевства мельниц и тюльпанов Отдых на лодке — идеальный способ рассмотреть и насыщенно прочувствовать столицу Нидерландов. Мы прогуляемся с Вами пешком или проедемся на велосипеде по центральной части Амстердама, рассмотрим все на самой главной площади города и пройдемся по секретным дворикам. Нам также удастся заглянуть в старые, скрытые от глаз туристов живописные сады, продегустировать фермерский голландский сыр и знаменитую девственную селедку матиас! Водная прогулкаНа нашей уютной лодке мы продолжим наслаждаться амстердамскими видами, проплывая с гидом-капитаном по самым впечатляющим каналам авторского маршрута. Это — один из самых атмосферных и любимых мной туров! Он идеально составлен, чтобы показать Вам практически весь город: новые и старые районы, главные каналы и реку Амстел, еврейский квартал и старые границы Амстердама. Мы заглянем в окна к лодкам-домам на воде и узнаем все об истории их появления и законах такой «недвижимости» сегодня. Я подскажу самые яркие ракурсы для незабываемых фото! Новые впечатления Этот тур не только прекрасная возможность для полного погружения в амстердамскую атмосферу, но и отличный вариант для Вашего праздника! Именно проплывая в лодках по каналам голландцы предпочитают праздновать свои дни рождения, свадьбы и другие важные даты. Незабываемые впечатления ждут и наших маленьких путешественников — для них подготовлены мастер-класс от капитана по управлению лодкой и много увлекательных загадок. После этого тура Вы можете утверждать, что видели каждый уголок столицы королевства мельниц и тюльпанов! Дополнительная информация • Если Вы путешествуете в период с 10.12—20.01, наш маршрут будет также проходить по всем локациям инсталляций Light festival Amsterdam (начало после 17.00). Гид с удовольствием расскажет вам историю фестиваля, как проходит тендер работ и что за символизм скрывается в каждой инсталляции!:

Лодка вмещает в себя до 7 человек, другие виды лодок обговариваются дополнительно.