  1. Экскурсии

Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)

ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Задать вопрос
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Велопрогулка Заансе Сханс - Заандам.
Наша велопрогулка будет по тем местам, в которые царь-плотник влюбился ❤️ и возвращался сюда ещё несколько раз.
Вас ждут полдеры, дамбы, мельницы, фермы, река Заан, памятник Петру и город 🏙️ Заандам.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • аренда велосипеда от 12 евро с человека
  • проезд на общественном транспорте из Амстердама в Заансе Сханс от 10 евро с человека и входной билет в домик Петра.
Начало
🚩 по желанию, отель
Место завершения
🏁 по желанию
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)
Велопрогулка из Амстердама в Заансе Сханс - Заанда (Домик Петра Первого)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВкусГолландии
ВкусГолландии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
30
2 часа
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
10 отзывов
Амстердам пешком и на кораблике!
35
4 часа
Амстердам пешком и на кораблике!
8 отзывов
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
150
4 часа
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
5 отзывов
Понять Амстердам за два часа
99
2 часа
Понять Амстердам за два часа
2 отзыва
Затеряться в Йордане
138
3 часа
Затеряться в Йордане
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
195
5 часов
Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
7
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
79 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать