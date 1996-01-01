ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

Велопрогулка Заансе Сханс - Заандам.

Наша велопрогулка будет по тем местам, в которые царь-плотник влюбился ❤️ и возвращался сюда ещё несколько раз.

Вас ждут полдеры, дамбы, мельницы, фермы, река Заан, памятник Петру и город 🏙️ Заандам.