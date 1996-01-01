ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

Велопрогулка Заансе Сханс - Заандам.
Наша велопрогулка будет по тем местам, в которые царь-плотник влюбился ❤️ и возвращался сюда ещё несколько раз.
Вас ждут полдеры, дамбы, мельницы, фермы, река Заан, памятник Петру и город 🏙️ Заандам.
Что не входит
- аренда велосипеда от 12 евро с человека
- проезд на общественном транспорте из Амстердама в Заансе Сханс от 10 евро с человека и входной билет в домик Петра.
Начало
🚩 по желанию, отель
Место завершения
🏁 по желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
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