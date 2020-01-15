58 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные площади, улицы и кварталы

На центральной площади Дам я расскажу в общих чертах о возникновении города и истории его развития. Здесь находится множество достопримечательностей, которые важно не пропустить на первом свидании с Амстердамом. Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях. Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца. На улице Дамрак поговорим о том, как она получила прозвище амстердамского Уолл-Стрита и чем интересны местные ремесленные мастерские. На площади Рембрандта вспомним легендарного художника и пройдемся по скандальному кварталу Красных фонарей. Кроме того, я познакомлю вас с Башней плача и палатой, в которой казнили женщин, летающих по ночам на метле.

Сыры, вафли и шоколад

У нас будут запланированы вкусные остановки: вы попробуете 20 видов шоколада в здании старинной биржи, а немного погодя мы зайдем в сырный музей. Здесь прелестные девушки в национальной одежде накормят вас сыром нескольких видов, включая сыр с марихуаной.

Церкви и монастыри Амстердама

Кальвинистская церковь Ньиве керк и крупнейший римско-католический храм столицы — церковь Святого Николая — станут поводом затронуть религиозную сторону жизни голландцев и обратить внимание на предпочтения в стилях храмового зодчества.

The end

Прогулка закончится на смотровой площадке, с которой вам откроется потрясающий вид на весь город. Или мы вместе переберемся на пароме на другой берег к башне Адам, где вы сможете проехать на скоростном лифте (20 этажей за 22 секунды) и покататься на самых высоких качелях в Европе.