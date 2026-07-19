58 отзывов оставили туристы

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Первые шаги в Амстердаме

Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Города, как и люди, не могут произвести первое впечатление дважды.

Чтобы Амстердам не оказался для вас просто очередным европейским городом с узкими улочками и многотомной историей, я с радостью составлю вам
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компанию и познакомлю с яркими символами столицы.

Вы соотнесёте тюльпаны, велосипеды, каналы и голландские сыры воображаемого Амстердама с его настоящим образом.

Узнаете, где найти отличные места для дегустаций и что важно не упустить на площади Дам и в знаменитых кварталах!

5
158 отзывов
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме

Описание экскурсии

Главные площади, улицы и кварталы

Мы начнём наш день в старинной средневековой башне с яблочным пирогом и кофе. Это место славится своей загадочной историей о женской доле.

На центральной площади Дам я расскажу в общих чертах о возникновении города и истории его развития. Здесь находится множество достопримечательностей, которые важно не пропустить на первом свидании с Амстердамом. Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях. Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца. На улице Дамрак поговорим о том, как она получила прозвище амстердамского Уолл-Стрита и чем интересны местные ремесленные мастерские. На площади Рембрандта вспомним легендарного художника и пройдёмся по скандальному кварталу Красных фонарей. Кроме того, я познакомлю вас с Башней плача и палатой, в которой казнили женщин, летающих по ночам на метле.

Нидерландские сыры

У нас запланирована вкусная остановка — попадём в сырный рай! Здесь прелестные девушки в национальной одежде накормят вас сыром нескольких видов, включая сыр с лавандой, пивом, кокосом. А я раскрою вам секрет, почему сыр круглый.

Церкви Амстердама

Самая большая, старая и лёгкая церковь города Оуде керк и крупнейший римско-католический храм столицы — церковь Святого Николая — станут поводом затронуть религиозную сторону жизни голландцев и обратить внимание на предпочтения в стилях храмового зодчества.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены расходы на кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Amsterdam Central Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
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вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите свое чадо с собой, скучно ему не будет. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам другой, сказочный, тайный Амстердам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
152
4
6
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2
1
Наталья
Прошло уже полгода после экскурсии, а мы до сих пор с мужем вспоминаем этот день с Зарой. Эмоционально, интересно, много отложилось в памяти.
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М
Зара провела интересную и увлекательную экскурсию. Быстро поняла настроение группы и была на одной волне со всеми. Большое спасибо!
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С
Прекрасно провели время. Спасибо.
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Алина
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!

Зара – потрясающий гид с отличным чувством юмора, хорошо поставленной речью и
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приятным голосом. Она не просто рассказывает факты, а превращает экскурсию в увлекательную прогулку, создавая непринужденную атмосферу.

Маршрут был продуман идеально: мы гуляли почти три часа, но совсем не устали. Зара делала интересные остановки, включая дегустации штруделя и сыра, что сделало экскурсию еще более атмосферной.

Нам понравилось абсолютно все! Уже планируем следующую поездку летом, и в списке обязательных дел – прогулка на лодке с Зарой. Однозначно рекомендуем! ♥️

Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
Недавно мы были в Амстердаме проездом и нам посчастливилось попасть на экскурсию с гидом Зарой. Это было настоящее удовольствие!
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Оксана
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по Амстердаму! Получили огромную порцию позитива и энергии на продолжение осмотра города самостоятельно. Зара дала несколько рекомендаций, где можно поесть аутентичной кухни - пальчики оближешь! Всем рекомендую!
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по+1
Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по
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Анастасия
В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и интересный человек. Неутомимый рассказчик. Сколько всего можно уместить в одну экскурсию с исторической
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точки зрения, как житель и как искусствовед. Экскурсия с двумя подростками была легкой, приятной и интересной. Сколько вопросов сыпалось от них все дорогу, ни на минуту не заскучали! Сама экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, но столько всего успели!!! Отдельное спасибо за кофе в шикарном королевском кафе и массу рекомендаций, которыми мы воспользовались. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день в Амстердаме, провести в компании Зары. А мы обязательно вернемся снова🤗

В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный
В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный
В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный
В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный
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Входит в следующие категории Амстердама

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