58 отзывов оставили туристы

Города, как и люди, не могут произвести первое впечатление дважды.Чтобы Амстердам не оказался для вас просто очередным европейским городом с узкими улочками и многотомной историей, я с радостью составлю вам

компанию и познакомлю с яркими символами столицы. Вы соотнесёте тюльпаны, велосипеды, каналы и голландские сыры воображаемого Амстердама с его настоящим образом. Узнаете, где найти отличные места для дегустаций и что важно не упустить на площади Дам и в знаменитых кварталах!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные площади, улицы и кварталы

Мы начнём наш день в старинной средневековой башне с яблочным пирогом и кофе. Это место славится своей загадочной историей о женской доле.

На центральной площади Дам я расскажу в общих чертах о возникновении города и истории его развития. Здесь находится множество достопримечательностей, которые важно не пропустить на первом свидании с Амстердамом. Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях. Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца. На улице Дамрак поговорим о том, как она получила прозвище амстердамского Уолл-Стрита и чем интересны местные ремесленные мастерские. На площади Рембрандта вспомним легендарного художника и пройдёмся по скандальному кварталу Красных фонарей. Кроме того, я познакомлю вас с Башней плача и палатой, в которой казнили женщин, летающих по ночам на метле.

Нидерландские сыры

У нас запланирована вкусная остановка — попадём в сырный рай! Здесь прелестные девушки в национальной одежде накормят вас сыром нескольких видов, включая сыр с лавандой, пивом, кокосом. А я раскрою вам секрет, почему сыр круглый.

Церкви Амстердама

Самая большая, старая и лёгкая церковь города Оуде керк и крупнейший римско-католический храм столицы — церковь Святого Николая — станут поводом затронуть религиозную сторону жизни голландцев и обратить внимание на предпочтения в стилях храмового зодчества.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены расходы на кафе.