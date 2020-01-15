58 отзывов оставили туристы

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Первые шаги в Амстердаме

Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Amsterdam Central Station
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

У этой экскурсии58 отзывов
4.91
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Зара – Гид в Амстердаме
Города, как и люди, не могут произвести первое впечатление дважды.

Чтобы Амстердам не оказался для вас просто очередным европейским городом с узкими улочками и многотомной историей 📖, я с радостью составлю вам компанию и познакомлю с яркими символами столицы.

Вы соотнесете тюльпаны, велосипеды, каналы и голландские сыры воображаемого Амстердама с его настоящим образом.

Узнаете, где найти отличные места для дегустаций, что важно не упустить на площади Дам и в знаменитых кварталах, а в конце отправитесь на пароме к самым высоким качелям Европы!
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме

Что вас ожидает

Главные площади, улицы и кварталы
На центральной площади Дам я расскажу в общих чертах о возникновении города и истории его развития. Здесь находится множество достопримечательностей, которые важно не пропустить на первом свидании с Амстердамом. Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях. Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца. На улице Дамрак поговорим о том, как она получила прозвище амстердамского Уолл-Стрита и чем интересны местные ремесленные мастерские. На площади Рембрандта вспомним легендарного художника и пройдемся по скандальному кварталу Красных фонарей. Кроме того, я познакомлю вас с Башней плача и палатой, в которой казнили женщин, летающих по ночам на метле.

Сыры, вафли и шоколад
У нас будут запланированы вкусные остановки: вы попробуете 20 видов шоколада в здании старинной биржи, а немного погодя мы зайдем в сырный музей. Здесь прелестные девушки в национальной одежде накормят вас сыром нескольких видов, включая сыр с марихуаной.

Церкви и монастыри Амстердама
Кальвинистская церковь Ньиве керк и крупнейший римско-католический храм столицы — церковь Святого Николая — станут поводом затронуть религиозную сторону жизни голландцев и обратить внимание на предпочтения в стилях храмового зодчества.

The end
Прогулка закончится на смотровой площадке, с которой вам откроется потрясающий вид на весь город. Или мы вместе переберемся на пароме на другой берег к башне Адам, где вы сможете проехать на скоростном лифте (20 этажей за 22 секунды) и покататься на самых высоких качелях в Европе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят билеты в A’DAM Lookout (15 евро для взрослых и 6,50 евро для детей до 12 лет), а также билеты на качели (5 евро за человека).

Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме
Первые шаги в Амстердаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Amsterdam Central Station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатления о городе. Вы можете смело писать мне по любым вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите на прогулку ваше чадo — скучно ему не будет. Я человек, который застал в России и советское, и нынешнее время, поэтому нам будет о чем поболтать — я знаю, чем живут русскоговорящие люди. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам тайны Амстердама.
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58 отзывов оставили туристы

15 января 2020
Замечательная обзорная экскурсия. Спасибо большое нашему гиду Заре. Все очень вкусно и интересно. Воспользовались всеми рекомендациями в нашем дальнейшем путешествии. Спасибо большое!
8 января 2020
Зара великолепный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Видно, что Зара любит город и болеет всей душой за свое дело. Ещё раз спасибо! Обращайтесь к Заре - не пожалеете!
8 января 2020
Впечатляюще! Зара - прекрасный гид! Активная, динамичная, веселая, интересная! Мы всей семьёй в восторге! Если Вы хотите сразу окунуться в Амстердам, почувствовать, чем, как и почему живёт город: вам сюда!!! Интересно и взрослым, и детям! Слушали, раскрыв рот! Даже пришлось в некоторые места вернуться, потому что забывали фотографировать, чтобы ничего не упустить! Полезная информация, история города, его легенды, дегустации нидерландских вкусняшек!!!! Всё здесь!!!
2 января 2020
Лично для нас это оказалась идеальная экскурсия! Зара очень интересно рассказывает, знает множество интересных фактов о городе, стране, жителях, знает такие классные места, которых сами бы не нашли! Не скучали ни минуты! С огромным удовольствием рекомендую! Зара, спасибо вам большое!
23 ноября 2019
Отличная экскурсия, то что надо для первого знакомства с Амстердамом. Зара опытный экскурсовод, веселая, с хорошим чувством юмора и позитивной энергией. Однозначно рекомендую!
13 ноября 2019
Большое спасибо Заре за интересную экскурсию по Амстердаму! Понравилась подача, все интересно, увлекательно, внимание к деталям. Жаль взяли экскурсию не в первый день. Рекомендую!
10 ноября 2019
Впервые мы побывали не на экскурсии, а нас встретил «старый знакомый» в городе, побывать в котором так давно хотели) Так получилось, что мы прибыли на центральный вокзал и не успели занести чемодан в отель - пошли гулять с ним)) Как это обычно происходит, «старый знакомый» Зара нас сразу окунула в омут с головой, ей нетерпелось нам показать все и сразу. Мы прошли по знакомым местам центра Амстердама, прошли по кварталу красных фонарей, заглянули в укромные уголки. Могу сказать, что такого радушного приема, обволакивания чтоли мы не испытывали никогда! Зара спасибо тебе, ты просто необыкновенная! Удачи тебе! Ты сделала нам настроение на все пребывание в этом потрясающем городе!
3 ноября 2019
Только вернулись из Амстердама, 29 октября были на экскурсии «Первые шаги в Амстердаме». Проводила экскурсовод Зара. Очень интересно рассказывала, не нудно, не затянуто, успела ответить на вопросы. Три часа пролетели незаметно, даже показалось, что можно еще чуть продлить. Всем рекомендуем эту экскурсию, если первый раз приехали в этот город и страну. Сразу складывается четкая картинка о городе, о людях. Отдельное спасибо Заре за неформальный подход к своей работе. Хотелось бы еще послушать какую-нибудь экскурсию, проводимую Зарой.
2 ноября 2019
Экскурсию рекомендую всем без исключения. Зара потрясающий экскурсовод, она очень любит свое дело, просто горит им. И это чувствуется, от неё черпаешь нескончаемую энергию. Я бы пошла и на другие её экскурсии, жаль что больше не получилось. По больше бы таких экскурсий!
30 октября 2019
Все прошло очень хорошо! Зара приятная и очень много уделяла внимания детям! Спасибо Ещё приедем
Ещё 48 отзывов

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