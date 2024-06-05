🚶 Пешая Групповая 2 часа 415 отзывов Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой Начало: Возле Центрального Вокзала Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Площадь Дам (Dam) от € 280 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами Начало: Внутри здания музея € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника Начало: Музей Ван Гога от € 174 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города Начало: Площадь центрального вокзала € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом Начало: В Харлеме по договорённости от € 260 за всё до 10 чел.

Мини-группа 4 часа 108 отзывов Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе Начало: Dam square Расписание: ежедневно в 10:00 € 74 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 116 отзывов Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: На Amsterdam Central Station € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго Начало: Amsterdam center station € 185 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 39 отзывов Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу Начало: На вокзальной площади (Stationplein) 185 € 158 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей Начало: площадь Dam Square от 214 € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 253 отзыва Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал от 181 € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Амстердам: секреты и советы для путешественников Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия Начало: В районе центрального вокзала от 192 € 154 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи Начало: У метро Gein € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков Начало: На Amsterdam Central Station € 240 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения Начало: У входа в музей € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: Вокзал Centraal Station от € 220 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике Начало: Внутри музея € 180 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас Начало: Площадь Центрального Вокзала от € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 157 отзывов Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Маленькая Голландия: Эдам и Волендам Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления Начало: Amsterdam Central € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом Начало: Центральная площадь Дам € 225 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 13 отзывов Только с воды, с Амстердамом на «ты» Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами € 257 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 2 отзыва По Амстердаму играючи: прогулка-квест Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города Начало: На вокзале в Амстердаме € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 13 отзывов Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря Начало: В районе железнодорожного вокзала Расписание: ежедневно в 10:00 € 200 за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Гастрономический велотур по Амстердаму Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями от € 500 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br... 172 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике Начало: Amsterdam Centraal € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем от € 100 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6.5 часов 14 отзывов Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00 € 200 за человека

Мини-группа 2 часа 11 отзывов Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника Начало: В музее Ван Гога Расписание: в среду и субботу в 15:00 € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня Начало: Museumplein Музейная площадь € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются Начало: Красный Квартал € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое Начало: У Центрального вокзала € 171 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом Начало: У Королевского дворца на площади Дам 212 € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Прогулка по фотогеничному Амстердаму: секреты и лучшие виды Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам Начало: в районе Центрального вокзала € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп € 98 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке € 225 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия € 380 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м... € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму € 125 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Центральной станции € 135 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама € 290 за всё до 6 чел.