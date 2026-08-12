17 отзывов оставили туристы

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С Амстердамом на «ты»

Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Амстердам - город, который манит туристов своей уникальной атмосферой свободы и культурного разнообразия.

Экскурсия "С Амстердамом на"ты " " предлагает не просто стандартный тур по известным местам, но и погружение в
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жизнь города, его историю и традиции.

Вас ждут не только площадь Рембрандта и квартал Красных фонарей, но и знакомство с местным национальным характером, обычаями и кулинарными предпочтениями.

Подготовьтесь к тому, чтобы увидеть Амстердам таким, каким его видят местные жители, и раскрыть для себя его настоящее сердце

5
87 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏙️ Уникальные достопримечательности
  • 📚 Интересные рассказы
  • 🍴 Вкусные местные деликатесы
  • 🎨 Культурные открытия
  • 👫 Дружеская атмосфера

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии "С Амстердамом на"ты " " - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а город полон жизни и событий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить Амстердам: меньше туристов и комфортная температура. Зимой погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»

Что можно увидеть

  • Площадь Рембрандта
  • Квартал Красных фонарей
  • Цветочный рынок
  • Пряничные домики
  • Живописные каналы
  • Бывший масляный рынок

Описание экскурсии

Амстердам изнутри

Вы увидите все «визитные карточки» города: площадь Рембрандта, квартал Красных фонарей, цветочный рынок и пряничные домики. Пройдете вдоль живописных каналов, церквушек и зайдете на бывший масляный рынок, где сейчас располагаются офисы крупнейших мировых компаний. А еще поймете, что же рисовал Клод Моне в Амстердаме, и заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят путешественники.

Занимательные дружеские рассказы

Я расскажу, что стало основой местного национального характера, почему пряничные домики «танцуют» и как складывается жизнь типичного нидерландца от рождения до пенсии. Кроме того, вы узнаете, в чем заключается постоянная борьба горожан за выживание, чем обусловлены неспешность и практичность голландцев и что такое «Gezellig». А в завершение примерите «пальто» местного жителя, попробовав вкуснейшие селедку и сыры.

Организационные детали

  • Местные жители говорят, что в Нидерландах нет плохой погоды, а есть плохая одежда. Поэтому посмотрите, пожалуйста, прогноз погоды и захватите на всякий случай дождевик или зонт.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега-гид
  • Экскурсия рекомендуется для детей старше 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak bridge)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 728 туристов
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без
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скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей, отлично знает город, делится интересными историями и фактами. Рекомендую!
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А
Рекомедую, очень интерессно. Бремя пролетело незаметно
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T
Огромное спасибо Сергею-информативно, интересно, увлекательно, много нюансов и увиденных деталей по Амстердаму,которые без нашего Гида остались бы абсолютно не замечены. Отдельно спасибо за помощь в выборе сыра. Если ещё раз Амстердам, то снова с Вами!
Огромное спасибо Сергею-информативно, интересно, увлекательно, много нюансов и увиденных деталей по Амстердаму,которые без нашего Гида остались
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О
Прекрасная прогулка по Амстердаму в приятной компании Сергея с интересным рассказом и чудесной атмосферой.
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Евгения
Наш гид Олег произвел отличное впечатление на нашу семью, 2 подростка внимательно слушали, им было тоже интересно.
Олег структурировано и увлекательно рассказывал про историю Амстердама и его современную культуру. В конце показал где попробовать местный стритфуд селедку и как пройти на обзорную локацию с высоты. Очень контактный общительный приятный собеседник 👍🏻 Спасибо за наши фото
Наш гид Олег произвел отличное впечатление на нашу семью, 2 подростка внимательно слушали, им было тоже интересно.
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Е
Прекрасная познавательная экскурсия
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Входит в следующие категории Амстердама

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