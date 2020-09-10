17 отзывов оставили туристы

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С Амстердамом на «ты»

Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Центрального вокзала
  • Заказать экскурсию

€13065 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии17 отзывов
5
Сергей
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Сергей – Гид в Амстердаме
Амстердам — город 🏙️ противоречий.

Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения.

Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности 🏛️ и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»

Что вас ожидает

Амстердам изнутри
Вы увидите все «визитные карточки» города: площадь Рембрандта, квартал Красных фонарей, цветочный рынок и пряничные домики. Пройдете вдоль живописных каналов, церквушек и зайдете на бывший масляный рынок, где сейчас располагаются офисы крупнейших мировых компаний. А еще поймете, что же рисовал Клод Моне в Амстердаме, и заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят путешественники.

Занимательные дружеские рассказы
Я расскажу, что стало основой местного национального характера, почему пряничные домики «танцуют» и как складывается жизнь типичного нидерландца от рождения до пенсии. Кроме того, вы узнаете, в чем заключается постоянная борьба горожан за выживание, чем обусловлены неспешность и практичность голландцев и что такое «Gezellig». А в завершение примерите «пальто» местного жителя, попробовав вкуснейшие селедку и сыры.

Организационные детали

  • Местные жители говорят, что в Нидерландах нет плохой погоды, а есть плохая одежда. Поэтому посмотрите, пожалуйста, прогноз погоды и захватите на всякий случай дождевик или зонт.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега-гид
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»
С Амстердамом на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Центрального вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Всем привет! Меня зовут Сергей, по образованию я политолог. В Амстердаме живу уже несколько лет и очень его люблю. Мои экскурсии больше похожи на дружеские прогулки с местным жителем, без скучных фактов и сухих цифр. Амстердам для меня — особенный, не перестающий удивлять, город. Неоднозначный и прекрасный, он влюбляет в себя безгранично. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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17 отзывов оставили туристы

10 сентября 2020
Экскурсию проводил Сергей. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Сергей отличный гид: чувствует, что необходимо донести туристу. Хорошо раскрыл современные Нидерланды: их быт, культуру, обычаи и чем живут жители этой прекрасной страны. После такого знакомства с городом обязательно хочется в него вернуться. Сергей, спасибо большое тебе и твоей компании.
5 июля 2020
Благодарим Сергея за легкую, познавательную и интересную прогулку по Амстердаму. На экскурсии были семьей - дети 5 и 14 лет. Отдельное спасибо Сергею за подаренный дождевик младшему сыну, наша одежда не отвечала актуальности июльской амстердамской погоде
5 марта 2020
Потрясающий гид Сергей провёл экскурсию настолько превосходно, что я влюбилась в Амстердам и Нидерланды, приехав сюда совершенно случайно. Рекомендую искренне и от души знакомиться с городом и местными традициями через Сергея.
Анна
19 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Впечатления остались самые лучшие! Дружеская атмосфера, лёгкость общения и, конечно, блестящее знание гидом города, истории и современной жизни Амстердама, его "изюминок" - все это создало незабываемое впечатление о городе! Сергей открыт и очень приятен в общении, что немаловажно. Время пролетело незаметно, хотя по длительности экскурсия отнюдь не маленькая. Сергею удалось раскрыть перед нами город максимально возможно для первой поездки и однодневного путешествия. Это действительно большая удача, что выбор пал именно на эту экскурсию. Однозначно рекомендую ее не только тем, кто впервые в Амстердаме, но и тем, кто уже бывал. Уверена, что будет в равной степени интересно и познавательно. Благодарю Сергея за теплое отношение и профессионализм. Было очень радостно провести время в компании образованного и харизматичного человека.
3 февраля 2020
Здравствуйте! Мы были на прогулке по прекрасному Амстердаму с мамой, двоюродной бабушкой и моей собачкой. Сергей - отличный рассказчик и гид. Он провёл нас по неизвестным нам ранее улочкам, показал красивые и вкусные места, завёл в скрытые дворики и дома, показал самый узкий дом в мире. Это была великолепная экскурсия. Мы все остались очень довольны. От Ванильки отдельная благодарность за вкусняшки. Сережа любит город и заряжает своей любовью и интересом к Амстердаму.. Очень рекомендую, большое-пребольшое спасибо!
1 февраля 2020
Я хочу выразить автору экскурсии Сергею огромную благодарность за прекрасную увлекательную экскурсию! Интересный материал, очень корректная подача определенных тем, которыми знаменит Амстердам (у нас была мини-группа со школьниками 15-16 лет), и в то же время честный открытый рассказ о городе. Сергей показал замечательные красивые места старого города, создал целостное впечатление об этом удивительном месте. Отдельно хочу поблагодарить Сергея за помощь и понимание (наш самолет задержали, и экскурсию пришлось сместить почти на час), а также за море полезных советов об Амстердаме!
29 января 2020
Сергей классный парень! Показал нам все фишечки Амстердама. Я не любитель всякой исторической достопримечательности, но Сергей очень интересно рассказывал. Амстердам действительно город противоположностей! Всем рекомендую!
4 января 2020
Прогулка по историческому центру Амстердама с Сергеем нам понравилась. Рассказ о традициях города и его современной жизни был интересен, не перегружен датами и лёгок в восприятии. Поэтому все 3 часа мы с удовольствием бродили по улочкам Амстердама. Спасибо Сергею за знакомство с городом.
28 декабря 2019
Все было позитивно и профессионально !! Всем советую
11 декабря 2019
Очень приятный в общении человек. Много знает и не навязчиво преподносит историю Амстердама. Мы были очень довольны экскурсией. До начала экскурсии всегда был на связи, подсказал как лучше нам было бы добраться до Амстердама, какие лучше купить билеты за проезд. Мы полностью довольны, огромное спасибо Сергей.
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