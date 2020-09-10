17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам изнутри

Вы увидите все «визитные карточки» города: площадь Рембрандта, квартал Красных фонарей, цветочный рынок и пряничные домики. Пройдете вдоль живописных каналов, церквушек и зайдете на бывший масляный рынок, где сейчас располагаются офисы крупнейших мировых компаний. А еще поймете, что же рисовал Клод Моне в Амстердаме, и заглянете в скрытые дворики, куда часто не доходят путешественники.

Занимательные дружеские рассказы

Я расскажу, что стало основой местного национального характера, почему пряничные домики «танцуют» и как складывается жизнь типичного нидерландца от рождения до пенсии. Кроме того, вы узнаете, в чем заключается постоянная борьба горожан за выживание, чем обусловлены неспешность и практичность голландцев и что такое «Gezellig». А в завершение примерите «пальто» местного жителя, попробовав вкуснейшие селедку и сыры.