17 отзывов оставили туристы

Амстердам - город, который манит туристов своей уникальной атмосферой свободы и культурного разнообразия.Экскурсия "С Амстердамом на"ты " " предлагает не просто стандартный тур по известным местам, но и погружение в

жизнь города, его историю и традиции. Вас ждут не только площадь Рембрандта и квартал Красных фонарей, но и знакомство с местным национальным характером, обычаями и кулинарными предпочтениями. Подготовьтесь к тому, чтобы увидеть Амстердам таким, каким его видят местные жители, и раскрыть для себя его настоящее сердце

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии "С Амстердамом на"ты " " - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а город полон жизни и событий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить Амстердам: меньше туристов и комфортная температура. Зимой погода может быть прохладной и дождливой, но это не помешает насладиться атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.