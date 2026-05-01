Эксклюзивный велотур по Нидерландам. Путешествие по старинным городам
Описание тура
Эксклюзивный велотур по Нидерландам. Путешествие по старинным городам. 270 км по велодорожкам. С комфортным проживанием.
Для тех, кто любит велосипед, экскурсии и хочет по вечерам отдохнуть с комфортом. Подходит начинающим.
Программа тура по дням
1 день
Амстердам. Прогулка по центру города
День прилета и сбора группы. Вечерняя прогулка.
2 день
Харлем, Собор святого Бавона, национальный парк
Старт веломаршрута. Начнем знакомиться с невероятной велоинфраструктурой Нидерландов. Велодорожки, веломосты, Велотоннели. Заедем в город Хаарлем, где посетим собор святого Барона. Отведаем голландской селедки. Проедем по национальному парку с сотнями диких оленей и зайцев. Ночуем в городе Нордвейк на берегу Северного моря.
3 день
Лейден, Гаага. Роттердам
День богат на впечатления! Проедем вдоль полей цветов. Посетим Лейден - город с самыми красивыми Каналами. Заедем в Королевскую Галерею в Гааге. Вечером приедем в Роттердам, с его футуристической архитектурой.
4 день
Дордрехт, Горинхем, Де Бизбосх
Посетим старинный Дордрехт - город, каким был Роттердам до второй мировой войны. Проедем по территории птичьего заповедника с его краснокнижными обитателями. Заночуем в городе Горинхем - Крепость звезда с историей русско-французско-турецких столкновений.
5 день
Гауда
Очень красивый маршрут вдоль реки Посетим музей ведьм в городе Аудеватер. Гаагу - Сырную столицу нидерландов с музеем сыра и самой большой церковью Нидерландов
6 день
Утрхет. Замок Ротшильдов. Аудеватер
Посетим самый большой замок Нидерландов, а также музей ведьм в старинном городе Аудеватер.
7 день
Возвращение в Амстердам
Проедем в неспешной прогулке в Амстердам по берегам реки Вехт. Посетим замок с призраком Мёйдрслот.
8 день
Амстердам. Отлет
День отлета. Завершение тура.
Варианты проживания
2-x местный номер
Варианты проживания

2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в точках маршрута. (отели, гостиницы. 2-х местное размещение)
Сопровождение опытного гида - эксперта по Нидерландам
Помощь веломеханика
Паромные переправы
Консультационная поддержка по пересечению границы
Помощь в бронировании отелей сутки до/после тура
Что не входит в цену
Перелет
Входные билеты на экскурсионные объекты 70 евро
Аренда велосипеда (85 евро на всю поездку)
Питание (от 25 евро в сутки)
Визы
Необходим Шенген любой страны
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Павел
Я организатор оригинальных авторских путешествий в разных краях света с 2017 года. За прошедшее время провел более 120 групповых велотуров по Нидерландам, Португалии, Карелии, Крыму, Сардинии, Турции.
среди русскоязычных организаторов велотуров для начинающих
Вы в самых опытных руках.
Создатель нового развлекательно экскурсионного формата велотуризма.
Для этих велотуров не нужно обладать какой-то спортивной формой. Нужно просто уметь кататься на велосипеде.
Самое важное во время путешествия не то, сколько километров вы проедете. Важно сколько раз вы скажете восторженное —"Вау"! Важно то, чем мы будем заниматься помимо кручения педалей. В турах всегда интересная культурная программа.
Каждое путешествие содержит особую идею и сценарий.
Моя миссия — открыть велопутешествия для людей как вид активного отдыха. Я организую авторские туры более 7-ти лет. За это время более 1000 человек стали участниками моих туров.
В Турции я создал новые форматы, которых не было за всю историю туризма в регионе. В Нидерландах и Португалии делаю событийные велотуры. Доверившись мне, вы получите путешествие мирового уровня, недоступное для любых других путешественников.
Присоединяйтесь!
