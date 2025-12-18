Мои заказы

Комфорт-тур в Нидерланды: искусство, традиции, гастрономия, водные прогулки

Изучить Амстердам и ещё 4 города, попробовать селёдку и вафли, увидеть мельницы и расписать плитку
Едем не просто знакомиться с Голландией, а узнавать её душу.

В Амстердаме мы прокатимся на исторической салонной лодке по каналам, насладимся шедеврами искусства в Рейксмузеуме и погрузимся в калейдоскоп вкусов, пробуя
сельдь, пиво, сыр, битербаллен, вафли.

Рассмотрим мельницы и деревянные кломпы в Заансе-Сханс и собственноручно распишем делфтский фаянс, который заберём на память.

Изучим рыбацкий Волендам, элегантную Гаагу и на скоростном боте проследуем по порту футуристичного Роттердама.

Для вас забронирован номер в атмосферном отеле 4* в центре столицы, в шаговой доступности от знаковых локаций, — удобно самостоятельно гулять и посещать достопримечательности в своём темпе.

Описание тура

Организационные детали

Загранпаспорт должен действовать минимум 6 месяцев после окончания поездки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Амстердам

По прибытии в Нидерланды — самостоятельный трансфер к отелю.

2 день

Амстердам: история, архитектура, гастрономия, круиз по каналам

Встретимся и пойдём гулять по Амстердаму. Начнём с площади Дам, где находятся Королевский дворец и Национальный монумент. Направимся к Центральному вокзалу, проследуем по Спёй мимо протестантской церкви и выйдем к оживлённой Калверстрат. Заглянем в тихий монастырский дворик и продолжим маршрут у Монетной башни, у которой торгуют цветами. Вдоль многочисленных каналов доберёмся к Музейной площади, рассматривая архитектуру Золотого века.

Прокатимся на исторической салонной лодке, круиз включает напитки. Продолжим знакомство с Амстердамом, пробуя популярные национальные блюда. Обсудим, как в Нидерландах принято есть сыр и почему селёдка стала культовым продуктом, вспомним необычные вкусы и зайдём в коричневое кафе. Продегустируем голландское пиво и традиционные закуски битербаллен и завершим гастропрогулку десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой.

3 день

От шедевров Рембрандта к мельницам и кломпам

Начнём день с посещения Рейксмузеума. В его коллекции — шедевры Золотого века, включая выдающиеся произведения Рембрандта.

Потом поедем в Заансе-Сханс — музей под открытым небом, где можно увидеть, как раньше жили голландцы, рассмотреть мельницы, сыроварни, деревянные башмаки. Тут пообедаем в коптильне, работающей более 160 лет, и направимся в Волендам. Это рыбацкий порт с живописным видом на дамбу и бухту, где мы отведаем селёдки по старинному рецепту.

4 день

Гаага и Делфт: города королей и художников

Едем в Гаагу — элегантную политическую столицу Нидерландов. Осмотрим здание Международного суда, прогуляемся по улицам с викторианскими домами и узнаем об истории парламентаризма и роли Голландии в европейской политике 17 века.

Побываем на фабрике фарфора. Под руководством мастера мы создадим сувенир — плитку с традиционной сине-белой росписью, а также пройдём с экскурсией по производству и пообедаем.

В завершение дня погуляем по Делфту — родине художника Вермеера. Увидим Новую церковь, в которой хоронили монархов, дом изобретателя микроскопа Левенгука и Старую церковь с витражами по историческим сюжетам.

5 день

Роттердам: архитектура будущего и круиз по порту

Утром направимся в Роттердам — символ современной Голландии, где архитектурные формы будущего сочетаются с мощью морской индустрии. Мы погуляем по городу, увидим мост Эразма и впечатляющие небоскрёбы на берегу Мааса. Пообедаем в ярком и футуристичном фудмаркете и на скоростной лодке покатаемся по порту.

6 день

Возвращение домой

По выселении из номера — самостоятельный трансфер к аэропорту.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€2550
1-местное заселение€3300
Без проживания€1800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Городские экскурсии по Амстердаму, Волендаму, Гааге, Делфту, Роттердаму
  • 2 экскурсии с входными билетами (Рейксмузеум и Заансе-Сханс)
  • 2 круиза (по каналам Амстердама и порту Роттердама)
  • Мастер-класс по росписи плитки
  • Сувенир на память
  • Городской налог
Что не входит в цену
  • Билеты в Амстердам и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта - индивидуальный от €115 в одну сторону
  • Обеды (кроме двух), ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Страховка (обязательно)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Амстердаме, заселение после 15:00
Завершение: Отель в Амстердаме, выселение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарина
Нарина — Организатор в Амстердаме
Я — Нарина. Наша компания уже 18 лет делает авторские туры по Нидерландам, Бельгии, Люксембургу. Я живу в Голландии и хорошо знаю страну и её людей изнутри, поэтому могу показать не
только «открыточные» места, но и то, что обычно скрыто от путешественников. Мне нравится познавать активно, поэтому в свои программы я включаю мастер-классы, дегустации, посещение уникальных мест, которые дают почувствовать настоящую атмосферу страны. Для меня важно, чтобы каждое путешествие было комфортным и продуманным до мелочей: от отелей и транспорта до экскурсий и ресторанов. Создавая маршруты туров, я обязательно включаю в них яркие акценты — именно они создают тот самый «вау-эффект» и делают поездку больше, чем просто тур. Если для вас важны камерность группы и высокий уровень сервиса — значит, вы в правильном месте. Мои туры — это не про «увидеть», а про «прочувствовать».

