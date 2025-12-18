В Амстердаме мы прокатимся на исторической салонной лодке по каналам, насладимся шедеврами искусства в Рейксмузеуме и погрузимся в калейдоскоп вкусов, пробуя
Описание тура
Организационные детали
Загранпаспорт должен действовать минимум 6 месяцев после окончания поездки.
Программа тура по дням
Прибытие в Амстердам
По прибытии в Нидерланды — самостоятельный трансфер к отелю.
Амстердам: история, архитектура, гастрономия, круиз по каналам
Встретимся и пойдём гулять по Амстердаму. Начнём с площади Дам, где находятся Королевский дворец и Национальный монумент. Направимся к Центральному вокзалу, проследуем по Спёй мимо протестантской церкви и выйдем к оживлённой Калверстрат. Заглянем в тихий монастырский дворик и продолжим маршрут у Монетной башни, у которой торгуют цветами. Вдоль многочисленных каналов доберёмся к Музейной площади, рассматривая архитектуру Золотого века.
Прокатимся на исторической салонной лодке, круиз включает напитки. Продолжим знакомство с Амстердамом, пробуя популярные национальные блюда. Обсудим, как в Нидерландах принято есть сыр и почему селёдка стала культовым продуктом, вспомним необычные вкусы и зайдём в коричневое кафе. Продегустируем голландское пиво и традиционные закуски битербаллен и завершим гастропрогулку десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой.
От шедевров Рембрандта к мельницам и кломпам
Начнём день с посещения Рейксмузеума. В его коллекции — шедевры Золотого века, включая выдающиеся произведения Рембрандта.
Потом поедем в Заансе-Сханс — музей под открытым небом, где можно увидеть, как раньше жили голландцы, рассмотреть мельницы, сыроварни, деревянные башмаки. Тут пообедаем в коптильне, работающей более 160 лет, и направимся в Волендам. Это рыбацкий порт с живописным видом на дамбу и бухту, где мы отведаем селёдки по старинному рецепту.
Гаага и Делфт: города королей и художников
Едем в Гаагу — элегантную политическую столицу Нидерландов. Осмотрим здание Международного суда, прогуляемся по улицам с викторианскими домами и узнаем об истории парламентаризма и роли Голландии в европейской политике 17 века.
Побываем на фабрике фарфора. Под руководством мастера мы создадим сувенир — плитку с традиционной сине-белой росписью, а также пройдём с экскурсией по производству и пообедаем.
В завершение дня погуляем по Делфту — родине художника Вермеера. Увидим Новую церковь, в которой хоронили монархов, дом изобретателя микроскопа Левенгука и Старую церковь с витражами по историческим сюжетам.
Роттердам: архитектура будущего и круиз по порту
Утром направимся в Роттердам — символ современной Голландии, где архитектурные формы будущего сочетаются с мощью морской индустрии. Мы погуляем по городу, увидим мост Эразма и впечатляющие небоскрёбы на берегу Мааса. Пообедаем в ярком и футуристичном фудмаркете и на скоростной лодке покатаемся по порту.
Возвращение домой
По выселении из номера — самостоятельный трансфер к аэропорту.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|€2550
|1-местное заселение
|€3300
|Без проживания
|€1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Городские экскурсии по Амстердаму, Волендаму, Гааге, Делфту, Роттердаму
- 2 экскурсии с входными билетами (Рейксмузеум и Заансе-Сханс)
- 2 круиза (по каналам Амстердама и порту Роттердама)
- Мастер-класс по росписи плитки
- Сувенир на память
- Городской налог
Что не входит в цену
- Билеты в Амстердам и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта - индивидуальный от €115 в одну сторону
- Обеды (кроме двух), ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Страховка (обязательно)
- Виза