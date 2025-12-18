Встретимся и пойдём гулять по Амстердаму. Начнём с площади Дам, где находятся Королевский дворец и Национальный монумент. Направимся к Центральному вокзалу, проследуем по Спёй мимо протестантской церкви и выйдем к оживлённой Калверстрат. Заглянем в тихий монастырский дворик и продолжим маршрут у Монетной башни, у которой торгуют цветами. Вдоль многочисленных каналов доберёмся к Музейной площади, рассматривая архитектуру Золотого века.

Прокатимся на исторической салонной лодке, круиз включает напитки. Продолжим знакомство с Амстердамом, пробуя популярные национальные блюда. Обсудим, как в Нидерландах принято есть сыр и почему селёдка стала культовым продуктом, вспомним необычные вкусы и зайдём в коричневое кафе. Продегустируем голландское пиво и традиционные закуски битербаллен и завершим гастропрогулку десертом — карамельными вафлями с хрустящей корочкой.