В 10:00 встретимся у Центрального вокзала Амстердама и начнём прогулку по его живописным улочкам. Узкие фасады и изящные фронтоны расскажут о богатом торговом прошлом города. Мы увидим знаменитые каналы, старинные площади, полюбуемся отражениями домов в воде и погрузимся в атмосферу столицы, где переплелись история и современность.

В 13:00 отправимся в круиз с аудиогидом — уникальный способ увидеть Амстердам с новой перспективы. С палубы откроются виды на элегантные особняки 17 века, мосты и современные архитектурные линии.

После 14:00 — свободное время. Можно заглянуть в Государственный музей Rijksmuseum, чтобы увидеть «Ночной дозор» Рембрандта, или отправиться в Музей Ван Гога, где хранятся его величайшие полотна.