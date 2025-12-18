Индивидуальный тур по городам Нидерландов на Porsche Cayenne с водной прогулкой в Амстердаме
Посетить Гаагу, Волендам и Делф, побывать в этнодеревне и прокатиться по каналам столицы
Откройте для себя подлинную Голландию! Мы прогуляемся по живописным улочкам Амстердама и совершим неспешный круиз, наслаждаясь видами старинных особняков с воды. В Гааге посетим центр политической жизни, где король Нидерландов читать дальше
проводит рабочие встречи. Заглянем в уютный Делфт — родину Яна Вермеера и голубой керамики.
В рыбацком посёлке на берегу залива Волендаме осмотрим яркие деревянные домики, а желающие смогут попробовать знаменитую голландскую селёдку.
А в музее Заансе-Сханс нас ждут легендарные мельницы и мастерские, где до сих пор делают сыр и деревянные башмаки.
Описание тура
Организационные детали
Тур сопровождает профессиональный русскоязычный гид с более чем 10-летним опытом работы. Возможны экскурсии на других языках (по запросу).
Программа тура по дням
1 день
Амстердам пешком и с воды
В 10:00 встретимся у Центрального вокзала Амстердама и начнём прогулку по его живописным улочкам. Узкие фасады и изящные фронтоны расскажут о богатом торговом прошлом города. Мы увидим знаменитые каналы, старинные площади, полюбуемся отражениями домов в воде и погрузимся в атмосферу столицы, где переплелись история и современность.
В 13:00 отправимся в круиз с аудиогидом — уникальный способ увидеть Амстердам с новой перспективы. С палубы откроются виды на элегантные особняки 17 века, мосты и современные архитектурные линии.
После 14:00 — свободное время. Можно заглянуть в Государственный музей Rijksmuseum, чтобы увидеть «Ночной дозор» Рембрандта, или отправиться в Музей Ван Гога, где хранятся его величайшие полотна.
2 день
Гаага и Делфт - королевский дух и город мастеров
Сегодня в 10:00 отправимся в Гаагу — элегантный город, в котором соседствуют королевские дворцы, дипломатические здания и старинные улочки. Мы прогуляемся по комплексу Binnenhof — центру политической жизни страны, где король Нидерландов проводит рабочие встречи и заседает парламент.
Обед по желанию — на побережье Северного моря. Можно попробовать свежайший киббелинг или традиционную сельдь с луком — классические блюда прибрежных кафе.
После направимся в Делфт — очаровательный город мастеров керамики и родину художника Яна Вермеера. Тихие каналы, каменные мостики и собор, где покоятся представители королевской династии, создают здесь особое ощущение гармонии и уюта.
К 18:00 вернёмся в Амстердам.
3 день
Волендам и Заансе-Сханс - подлинная Голландия
В этот день в 10:00 поедем в Волендам — живописный рыбацкий посёлок на берегу залива. Его яркие деревянные домики, ухоженные набережные и лодки у причала словно сошли с открыток. Здесь будет возможность попробовать знаменитую голландскую селёдку — свежую, нежную и ароматную.
Затем посетим Заансе-Сханс — этнографическую деревню под открытым небом, где оживают традиции старой Голландии. Мы увидим действующие ветряные мельницы, ремесленные мастерские, где делают деревянные башмаки — кломпы, и сыроварни с богатым выбором сортов сыра. Это место подарит ощущение путешествия во времени — в эпоху, когда Голландия строила свой характер и славу.
К 15:00 вернёмся в Амстердам.
Ответы на вопросы
Что включено
Транспорт премиум-класса на 2 дня (Mercedes V-class или Porsche Cayenne)
Услуги профессионального гида на 3 дня (на русском, английском, украинском или португальском языках)
Круиз по каналам Амстердама с аудиогидом
Гид с рекомендованными ресторанами Амстердама
Подарочный набор сыров
Что не входит в цену
Авиабилеты до Амстердама и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты в музеи, парки и замки
Индивидуальный трансфер из аэропорта (от €115 в одну сторону)
Стоимость тура для группы из 4-6 человек составляет €2690
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амстердам, 10:00 (возможна корректировка по договорённости)
Завершение: Амстердам, 15:00 (возможна корректировка по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нарина — Организатор в Амстердаме
Я — Нарина. Наша компания уже 18 лет делает авторские туры по Нидерландам, Бельгии, Люксембургу.
Я живу в Голландии и хорошо знаю страну и её людей изнутри, поэтому могу показать не читать дальше
только «открыточные» места, но и то, что обычно скрыто от путешественников.
Мне нравится познавать активно, поэтому в свои программы я включаю мастер-классы, дегустации, посещение уникальных мест, которые дают почувствовать настоящую атмосферу страны. Для меня важно, чтобы каждое путешествие было комфортным и продуманным до мелочей: от отелей и транспорта до экскурсий и ресторанов. Создавая маршруты туров, я обязательно включаю в них яркие акценты — именно они создают тот самый «вау-эффект» и делают поездку больше, чем просто тур.
Если для вас важны камерность группы и высокий уровень сервиса — значит, вы в правильном месте. Мои туры — это не про «увидеть», а про «прочувствовать».