1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения музея Маурицхаус - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Гааге наиболее комфортная, что позволяет не только насладиться искусством, но и приятно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, музей остаётся отличным местом для посещения благодаря своему уюту и уникальной атмосфере.

Посетите королевскую Гаагу и насладитесь шедеврами голландского «золотого века» в музее Маурицхаус. В обновлённом выставочном пространстве и старинном особняке принца Маурица можно увидеть работы Рембрандта, Вермера, Стена и других мастеров. Прогуляйтесь по центральным улочкам города и завершите день в парке Мадюродам, где среди миниатюрных зданий узнаете Маурицхаус - гордость Голландии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обновлённый музей Маурицхаус открыл свои двери вновь в 2014 году, и с тех пор как в новом выставочном пространстве, так и в старинном особняке принца Маурица публика любуется шедеврами голландских мастеров. На затянутых шелком стенах среди интерьеров разных эпох красуются работы Рембрандта ван Рейна, Йоханнеса Вермера, Яна Стена, а также фламандцев Питера Пауля Рубенса, Йорданса и Ван Дейка.

Я проведу вас по залам музея и расскажу удивительные истории из жизни художников и их творений. Свой рассказ я, как всегда, начну со вступления о самом здании и его истории. А завершу его на улице, сориентировав вас в городе, чтобы вы продолжили свои удивительные открытия.

Можем встретиться на вокзале г. Гаага и вместе прогуляться до музея.

День в Гааге можно завершить посещением парка Мадюродам, он работает до 20.00, a в июле и августе – до 21.00. Там среди других миниатюрных зданий вы обязательно увидите и узнаете Маурицхейс, гордость Голландии.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет: для взрослых — 14,00 евро, для детей до — 18 лет бесплатно. Гиду билет покупать не потребуется.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Музей открыт