1 отзыв оставили туристы

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Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс

Удивительные истории из жизни художников и их творений

5
1 отзыв
Elena
Elena – Гид из Гааги
Приглашаю посетить прекрасный старинный город 🏙️ на побережье Северного моря 🌊, замечательную королевскую Гаагу! За день пребывания в этом городе можно успеть очень много — посетить музей 🖼 с шедеврами голландского «золотого века», прогуляться 👣 по центральным улочкам и площадям, по желанию заходя в магазины или кафе, и проехаться на трамвае до пляжа, ведь море совсем рядом.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €125 за экскурсию

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Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс

Что вас ожидает

Обновлённый музей 🖼 Маурицхаус открыл свои двери вновь в 2014 году, и с тех пор как в новом выставочном пространстве, так и в старинном особняке принца Маурица публика любуется шедеврами голландских мастеров. На затянутых шелком стенах среди интерьеров разных эпох красуются работы Рембрандта ван Рейна, Йоханнеса Вермера, Яна Стена, а также фламандцев Питера Пауля Рубенса, Йорданса и Ван Дейка.

Я проведу вас по залам музея и расскажу удивительные истории 📖 из жизни художников и их творений. Свой рассказ я, как всегда, начну со вступления о самом здании и его истории. А завершу его на улице, сориентировав вас в городе, чтобы вы продолжили свои удивительные открытия.

Можем встретиться на вокзале г. Гаага и вместе прогуляться 👣 до музея.

День в Гааге можно завершить посещением парка Мадюродам, он работает до 20. 00, a в июле и августе – до 21. 00. Там среди других миниатюрных зданий вы обязательно увидите и узнаете Маурицхейс, гордость Голландии.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет: для взрослых — 14, 00 евро, для детей до — 18 лет бесплатно. Гиду билет 🎫 покупать не потребуется.

Музей открыт

  • в понедельник с 13. 00 до 18. 00
  • со вторника по воскресенье (кроме четверга) с 10:00 до 18:00
  • в четверг с 10:00 до 20:00
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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1 отзыв оставили туристы

23 сентября 2019
Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1, 5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!

Elena проводит ещё 1 экскурсию

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