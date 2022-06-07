1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения музея Маурицхаус - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Гааге наиболее комфортная, что позволяет не только насладиться искусством, но и приятно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на более прохладную погоду, музей остаётся отличным местом для посещения благодаря своему уюту и уникальной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Маурицхейс
Центральные улочки
Парк Мадюродам
Описание экскурсии
Обновлённый музей Маурицхаус открыл свои двери вновь в 2014 году, и с тех пор как в новом выставочном пространстве, так и в старинном особняке принца Маурица публика любуется шедеврами голландских мастеров. На затянутых шелком стенах среди интерьеров разных эпох красуются работы Рембрандта ван Рейна, Йоханнеса Вермера, Яна Стена, а также фламандцев Питера Пауля Рубенса, Йорданса и Ван Дейка.
Я проведу вас по залам музея и расскажу удивительные истории из жизни художников и их творений. Свой рассказ я, как всегда, начну со вступления о самом здании и его истории. А завершу его на улице, сориентировав вас в городе, чтобы вы продолжили свои удивительные открытия.
Можем встретиться на вокзале г. Гаага и вместе прогуляться до музея.
День в Гааге можно завершить посещением парка Мадюродам, он работает до 20.00, a в июле и августе – до 21.00. Там среди других миниатюрных зданий вы обязательно увидите и узнаете Маурицхейс, гордость Голландии.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет: для взрослых — 14,00 евро, для детей до — 18 лет бесплатно. Гиду билет покупать не потребуется.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Музей открыт
в понедельник с 13.00 до 18.00
со вторника по воскресенье (кроме четверга) с 10:00 до 18:00
в четверг с 10:00 до 20:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Гааге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и для взрослого. В ходе экскурсии гид очень быстро подстраивалась и отвечала на вопросы. В общем, время пролетело незаметно. Жкскурсия очень насыщенная. Я рада, что наконец смогла посетить этот музей с экскурсоводом. Совсем другие впечатления. Большое спасибо!!!
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Olga
Если вы любите искусство и хотите окунуться глубже в голландскую живопись, Вам в Маурицхейс! Галерея стоит посещения по многим причинам, начиная с интерьера самого дворца и заканчивая визитной карточкой Гааги «Девушкой читать дальшеуменьшить
с жемчужной сережкой».
Мне очень понравилась экскурсия, которую для меня провела Елена. Успели поговорить про первого владельца дворца, про историю и особенности голландской живописи, про быт и нравы тех времен, когда создавались шедевры этой галереи. Елена обращала внимание на интересные детали, на которые я сама и не обратила бы внимания. Экскурсия получилась живой и насыщенной, при этом не утомительной. С удовольствием продолжу знакомство и с Еленой, и с коллекцией Маурицхейс- осталось очень большое желание вернуться и копнуть ещё глубже.
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Л
Леонид
Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом музея является то, что он небольшой, при этом в нем читать дальшеуменьшить
представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1,5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!
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