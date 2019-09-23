1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Обновлённый музей 🖼 Маурицхаус открыл свои двери вновь в 2014 году, и с тех пор как в новом выставочном пространстве, так и в старинном особняке принца Маурица публика любуется шедеврами голландских мастеров. На затянутых шелком стенах среди интерьеров разных эпох красуются работы Рембрандта ван Рейна, Йоханнеса Вермера, Яна Стена, а также фламандцев Питера Пауля Рубенса, Йорданса и Ван Дейка.

Я проведу вас по залам музея и расскажу удивительные истории 📖 из жизни художников и их творений. Свой рассказ я, как всегда, начну со вступления о самом здании и его истории. А завершу его на улице, сориентировав вас в городе, чтобы вы продолжили свои удивительные открытия.

Можем встретиться на вокзале г. Гаага и вместе прогуляться 👣 до музея.

День в Гааге можно завершить посещением парка Мадюродам, он работает до 20. 00, a в июле и августе – до 21. 00. Там среди других миниатюрных зданий вы обязательно увидите и узнаете Маурицхейс, гордость Голландии.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет: для взрослых — 14, 00 евро, для детей до — 18 лет бесплатно. Гиду билет 🎫 покупать не потребуется.

Музей открыт