Экскурсии Гааги об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 267 за всё до 7 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
26 авг в 11:30
27 авг в 11:30
125 за всё до 10 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Увидеть основные достопримечательности и узнать историю королевского города
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 марта 2024
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
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    этот город и с удовольствием показывает его лучшие стороны. Как бонус: оригиналы картины «Девушка с жемчужной сережкой» и еще несколько картин Яна Вермеера, а также Рембранда и др. В местном художественном музее! (В тур не входит) А также неожиданные сюрпризы;)

  • O
    Olga
    26 марта 2023
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 июня 2022
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
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    Рекомендую вас всем своим друзьям! Мы с мужем провели отличный день в вашей компании!! Вы замечательно подаёте информацию, не отягощая ее лишними данными! Желаю вам много позитивных клиентов!

    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не
  • Н
    НАталья
    29 января 2020
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
  • К
    Константин
    10 ноября 2017
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по
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    пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых! Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места! Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией!!! Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)

  • О
    Ольга
    27 июня 2017
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не
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    то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется"с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Гааге в августе 2024
Сейчас в Гааге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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