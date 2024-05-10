1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
€230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Удивительные истории из жизни художников и их творений
14 июня в 11:00
17 июня в 13:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
14 июня в 11:30
17 июня в 11:30
€125 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
- ААндрей15 марта 2024Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
- ТТатьяна21 ноября 2023Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
- OOlga23 октября 2023Если вы любите искусство и хотите окунуться глубже в голландскую живопись, Вам в Маурицхейс! Галерея стоит посещения по многим причинам, начиная
- DD2 октября 2023Было замечательно.
- OOlga26 марта 2023Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
- ЕЕлена27 июня 2022Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
- ООльга7 июня 2022У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и для взрослого. В ходе
- ННАталья29 января 2020Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
- ЛЛеонид23 сентября 2019Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Летние»
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