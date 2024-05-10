Экскурсии проходящие только летом в Гааге

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 267 за всё до 7 чел.
Королевская Гаага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
230 за всё до 8 чел.
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
Удивительные истории из жизни художников и их творений
14 июня в 11:00
17 июня в 13:00
125 за всё до 10 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
14 июня в 11:30
17 июня в 11:30
125 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Королевская Гаага
    Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
  • А
    Андрей
    15 марта 2024
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
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    этот город и с удовольствием показывает его лучшие стороны. Как бонус: оригиналы картины «Девушка с жемчужной сережкой» и еще несколько картин Яна Вермеера, а также Рембранда и др. В местном художественном музее! (В тур не входит) А также неожиданные сюрпризы;)

  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2023
    Королевская Гаага
    Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
  • O
    Olga
    23 октября 2023
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Если вы любите искусство и хотите окунуться глубже в голландскую живопись, Вам в Маурицхейс! Галерея стоит посещения по многим причинам, начиная
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    с интерьера самого дворца и заканчивая визитной карточкой Гааги «Девушкой с жемчужной сережкой». Мне очень понравилась экскурсия, которую для меня провела Елена. Успели поговорить про первого владельца дворца, про историю и особенности голландской живописи, про быт и нравы тех времен, когда создавались шедевры этой галереи. Елена обращала внимание на интересные детали, на которые я сама и не обратила бы внимания. Экскурсия получилась живой и насыщенной, при этом не утомительной. С удовольствием продолжу знакомство и с Еленой, и с коллекцией Маурицхейс- осталось очень большое желание вернуться и копнуть ещё глубже.

  • D
    D
    2 октября 2023
    Королевская Гаага
    Было замечательно.
  • O
    Olga
    26 марта 2023
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 июня 2022
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
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    Рекомендую вас всем своим друзьям! Мы с мужем провели отличный день в вашей компании!! Вы замечательно подаёте информацию, не отягощая ее лишними данными! Желаю вам много позитивных клиентов!

    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не
  • О
    Ольга
    7 июня 2022
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и для взрослого. В ходе
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    экскурсии гид очень быстро подстраивалась и отвечала на вопросы. В общем, время пролетело незаметно. Жкскурсия очень насыщенная. Я рада, что наконец смогла посетить этот музей с экскурсоводом. Совсем другие впечатления. Большое спасибо!!!

    У нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, иУ нас был гид Елена. Нам все очень понравилось. Материал был адаптирован и для ребенка, и
  • Н
    НАталья
    29 января 2020
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
  • Л
    Леонид
    23 сентября 2019
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Все было замечательно, удалось увидеть все основные шедевры музея и услышать интересные профессиональные комментарии по каждой из работ. Огромным плюсом
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    музея является то, что он небольшой, при этом в нем представлено действительно первоклассное собрание выдающихся полотен старых Мастеров, на просмотр которых непрофессионалу без перегрузки по впечатлениям вполне достаточно 1,5 - 2 часов в сопровождении гида. Отличная экскурсия с прекрасным гидом, очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Летние»

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  4. Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Сколько стоит экскурсия по Гааге в июне 2024
Сейчас в Гааге в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 125 до 267. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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