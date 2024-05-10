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с интерьера самого дворца и заканчивая визитной карточкой Гааги «Девушкой с жемчужной сережкой». Мне очень понравилась экскурсия, которую для меня провела Елена. Успели поговорить про первого владельца дворца, про историю и особенности голландской живописи, про быт и нравы тех времен, когда создавались шедевры этой галереи. Елена обращала внимание на интересные детали, на которые я сама и не обратила бы внимания. Экскурсия получилась живой и насыщенной, при этом не утомительной. С удовольствием продолжу знакомство и с Еленой, и с коллекцией Маурицхейс- осталось очень большое желание вернуться и копнуть ещё глубже.