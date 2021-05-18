Полезная информация о Гауде

Что нужно знать о Гауде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Гауде
22:5625
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаГауда
По-английскиGouda
Население города71 952 чел.
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Гауда на карте

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Гауда — не только вкусный сыр!
Гауда — не только вкусный сыр!
5
2 отзыва
100
за чел.
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