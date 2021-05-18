Полезная информация о Гауде
Что нужно знать о Гауде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Гауде
22:5625
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Гауда
|По-английски
|Gouda
|Население города
|71 952 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Гауда на карте
Популярные экскурсии в Гауде
5
2 отзыва
€
100
за чел.
Раскрыть неочевидные грани города пешком или на велосипеде