Всё о Хертогенбосе

Полезная информация о Хертогенбосе

Что нужно знать о Хертогенбосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Хертогенбосе
22:5637
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаХертогенбос
По-английски's-Hertogenbosch
Столица регионаХертогенбос является столицей региона
Население города134 520 чел.
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Хертогенбос на карте

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"Голландия для своих": Хертогенбос. Прогулка с монстрами и химерами
"Голландия для своих": Хертогенбос. Прогулка с монстрами и химерами
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