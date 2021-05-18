Полезная информация о Хертогенбосе
Что нужно знать о Хертогенбосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Хертогенбосе
22:5637
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Хертогенбос
|По-английски
|'s-Hertogenbosch
|Столица региона
|Хертогенбос является столицей региона
|Население города
|134 520 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря