Еще несколько необычных экскурсий в Лейдене

Если вы ещё по уши не влюблены в Лейден, то самое время это исправить. В Лейдене ведь, как считают его жители, не только, самые красивые 🤩 на свете каналы, уютнейшие хофье и самое большое количество исторических зданий в пересчете на душу населения😃. Здесь находится один из лучших и старейших университетов Европы, в котором традиционно получают образование нидерландские монархи. Да и у Соединенных Штатов Америки тоже корни-то отсюда. В этом городе родились великий шутник Ян Стен и Рембрандт. И в этот раз мы с вами попробуем посмотреть на город 🏙️ именно глазами молодого Рембрандта. Как все было тогда устроено? Что он видел? Как жил?

А еще здесь живет немыслимое количество удивительных, сказочных даже, историй. Прячутся они в мансардах и за ставенками, в узких переулках и булыжниках мостовой, скрываются за вывесками и под мостами. Посмотрим, какие встретятся именно нам😃 Может быть, мы встретим леденящую кровь историю 📖 про отрубленную руку? Или про ютящихся в лачугах аристократов? А почему по улицам бегают люди в облачении Адама? И кто собирался слопать все тюльпаны? Что скрывал за своими стенами анатомический театр? Некоторые истории сами будут кидаться нам под ноги, а за некоторыми и поохотиться придется😃

А уж то, что в Лейдене очень красивая ратуша, бегающие по коридорам носороги, стихи на стенах домов, обложки концептуальных журналов на будыжной мостовой, садики в хофье, флюгера и вывески, чудесные кофейни, прелюбопытные лавочки со всякой всячиной и отличный Лейденский сыр, так об этом даже и говорить лишне.

В общем, надо ехать, мы считаем!😃