по субботам в 10.00

Что вас ждет:

Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша групповая экскурсия. Мы будем наслаждаться невероятной красотой голландских двориков и домов, цветущими гортензиями и розами всех цветов, низкими каналами и крошечными разводными мостами, яхтами и старинными парусниками, статными лебедями и утками-попрошайками.

Это один из самых живописных маршрутов! Настоящая услада для глаз городского жителя!

Мы будем много говорить об истории Нидерландов, неустанной борьбе местных жителей с морем, инновациях в сельском хозяйстве тогда и сейчас. Мы непременно расскажем о том, что же сформировало национальный характер, и, как и чем живут голландцы в маленьких деревушках и городках. Увидим их быт и поделимся секретами.

За время экскурсии мы сделаем более 13 остановок и прогуляемся по самому горбатому мосту, посмотрим на старинную ратушу и дома богатых купцов и бедных рыбаков, заглянем в уютные дворики-хофье и познакомимся с этой удивительной традицией. Зайдем в отель с картинами импрессионистов и поговорим о том, что же привлекало Пикассо, Клод Моне, Ренуара и многих других в эти места. Посетим музей сыра и перепробуем множество фермерских местных сыров.

Находясь в рыбацкой деревне, мы никак не сможем обойти вниманием традиционную голландскую селедку, попробуем ее и знаменитого копченного угря. Мы обязательно расскажем о местных легендах, угре, приведшем страну на грань революции, селедочных шпионах, жизни моряков и многом другом!

Экскурсия закончится в Волендаме, где вы сможете задержаться и неспешно погулять по его картинным улочкам-лабиринтам или пообедать в семейной коптильне и отведать суп из угря, который подают в бокалах для шампанского.

Конечно, в конце экскурсии можно будет задать гиду все волнующие вопросы:)

Ждем встречи с вами!