по субботам в 10.00

Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам

Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша...

Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша групповая экскурсия.

Мы будем наслаждаться невероятной красотой голландских двориков и домов, цветущими гортензиями и розами всех цветов, низкими каналами и крошечными разводными мостами, яхтами и старинными парусниками, статными лебедями и утками-попрошайками.

Это один из самых живописных маршрутов! Настоящая услада для глаз городского жителя.
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам
Голландия для своих. Сказочное путешествие в Эдам и Волендам

Что вас ждет:

  • Мы встретимся с вами в Амстердаме, сядем на автобус и вместе доберемся до Эдама, где и начнется наша групповая экскурсия. Мы будем наслаждаться невероятной красотой голландских двориков и домов, цветущими гортензиями и розами всех цветов, низкими каналами и крошечными разводными мостами, яхтами и старинными парусниками, статными лебедями и утками-попрошайками.
Это один из самых живописных маршрутов! Настоящая услада для глаз городского жителя!
Мы будем много говорить об истории Нидерландов, неустанной борьбе местных жителей с морем, инновациях в сельском хозяйстве тогда и сейчас. Мы непременно расскажем о том, что же сформировало национальный характер, и, как и чем живут голландцы в маленьких деревушках и городках. Увидим их быт и поделимся секретами.
За время экскурсии мы сделаем более 13 остановок и прогуляемся по самому горбатому мосту, посмотрим на старинную ратушу и дома богатых купцов и бедных рыбаков, заглянем в уютные дворики-хофье и познакомимся с этой удивительной традицией. Зайдем в отель с картинами импрессионистов и поговорим о том, что же привлекало Пикассо, Клод Моне, Ренуара и многих других в эти места. Посетим музей сыра и перепробуем множество фермерских местных сыров.
Находясь в рыбацкой деревне, мы никак не сможем обойти вниманием традиционную голландскую селедку, попробуем ее и знаменитого копченного угря. Мы обязательно расскажем о местных легендах, угре, приведшем страну на грань революции, селедочных шпионах, жизни моряков и многом другом!
Экскурсия закончится в Волендаме, где вы сможете задержаться и неспешно погулять по его картинным улочкам-лабиринтам или пообедать в семейной коптильне и отведать суп из угря, который подают в бокалах для шампанского.
Конечно, в конце экскурсии можно будет задать гиду все волнующие вопросы:)
Ждем встречи с вами!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Эдам и Волендам
€50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дорога оплачивается отдельно (около 10 евро)
Где начинаем и завершаем
Начало: Amsterdam Centraal
Завершение: Volendam
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по субботам в 10.00

SNURK.TRAVEL
SNURK.TRAVEL
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
У нас ещё много экскурсий 😎 в Волендаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Волендаме
🇳🇱