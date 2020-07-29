11 отзывов оставили туристы

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Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!

Все слагаемые города и дегустация 20 сортов отменного сыра

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Amsterdam center station
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20 за человека

У этой экскурсии11 отзывов
5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Tatiana – Гид в Амстердаме
Рецепт европейского города: узкие улочки, опрятные старинные постройки, мощёные площади с ярмарками и щепотка колорита.

В Амстердаме это каналы и мосты, сыр, свободные нравы и, конечно, домики с открыток.

Вы будете лавировать по улицам, коллекционируя достопримечательности 🏛️ и истории.

А ещё полакомитесь голландским сыром и научитесь разбираться в его сортах.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!

Что вас ожидает

Почерк Амстердама: увидеть и разгадать
Начнём наше путешествие с прогулки вдоль каналов по старейшим районам города: здесь и важные исторические объекты, и танцующие пряничные домики на воде, самая узкая постройка в мире и офис богатейшей компании всех времён. По пути я расскажу, как люди живут в лодках и почему Амстердам считается столицей велосипедов. А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника. Кроме того, вы заглянете в самый древний и таинственный дворик города — Бегинхоф, пройдётесь по площади, откуда началась его история, и увидите главный балкончик страны.

Сыр: теория и практика
Чтобы вкусно завершить встречу, мы посетим бутик настоящего голландского сыра. Вы узнаете его историю и секреты производства, после чего попробуете традиционный продукт и научитесь отличать сыры с разными периодами выдержки. Джем и соусы, которые мы будем сочетать с 20 видами сыра, помогут полностью раскрыть вкус и прочувствовать все его вариации. Уверена, вам понравится такой ароматный и лакомый финал экскурсии 🧀

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Фламандская картошка от 2.30 до 7 € за порцию
  • Сэндвич с селёдкой Матиас 3,80 €
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, 12:30 и 15:30, в четверг в 09:00, 14:00 и 17:30, в пятницу в 08:15, 13:30 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала — Amsterdam center station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tatiana
Tatiana
Здравствуйте! Моё имя Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря, так же как люблю его я!
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11 отзывов оставили туристы

29 июля 2020
Klassnaya ekscursiya dlya teh, kto v Amsterdame v pervyi raz.
20 марта 2020
Хотим сказать большое спасибо Татьяне - нашему гиду! Это было наше первое знакомство с городом. Легкая, неутомительная и вместе с тем - познавательная экскурсия. Мы стали лучше ориентироваться в городе. Татьяна подсказала, в каких местах побывать, что посмотреть в первую очередь, где вкусно поесть. Мы попробовали замечательные сыры, знаменитую селедку, жареные креветки. Ну и купили, конечно! Кстати, многие сорта сыра мы потом не встречали. Татьяна, спасибо большое! Желаем вам побольше туристов в это непростое короновирусное время! Ну или после него.
11 марта 2020
Всем советую в первый день брать обзорные экскурсии. Пока вы не ориентируетесь в новой местности, гид -это ваш Бог. Мы прогулялись по центру, подегустировали местный сыр и знаменитую селёдку. Исторические факты, местные традиции, советы для лучшего отдыха в вашей жизни. Помимо основной экскурсии, Татьяна сориентировала что еще можно посмотреть, если у тебя всего 2 дня в Амстердаме. Всем рекомендую!
27 февраля 2020
Замечательная экскурсия - приятная девушка-гид показала много интересных мест, да ещё и с сырной дегустацией.
24 февраля 2020
Татьяна провела нам экскурсию по Амстердаму. Это было увлекательно и информативно. Она постаралась показать город максимально привлекательно и интересно, Мы гуляли по Амстердаму останавливаясь на мелкие перекусы селедкой и сыром. Было интересно и познавательно. Я бы сходила и на другие экскурсии, которые проводит Татьяна.
23 февраля 2020
Татьяна - профессионал своего дела и приятная девушка, которая интересно рассказала об Амстердаме, как старом, так и современном! Также она порекомендовала проверенные места, чтобы поесть национальную кухню и не только, и музеи, которые стоит посетить! Спасибо большое!
22 февраля 2020
Экскурсия отличная, так сказать два в одном - и с городом познакомились, и местных вкусняшек поели. Экскурсовод просто молодец, выложилась на 100%. Рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом, например, вместо традиционной экскурсии в 15:15.
22 февраля 2020
Татьяна отличный гид. Было очень интересно и вкусно. Время пролетело незаметно. Очень содержательная и познавательная экскурсия. Советую.
22 января 2020
Спасибо большое гиду Татьяне за нашу экскурсию по Амстердаму 14. 01. 2020. Нам немного не повезло с погодой, но это не помешало нам с помощью Татьяны познакомиться с городом. Узнали много интересного, впечатления от гида только положительные - всем советуем :) Впервые воспользовались сервисом Трикстер - очень удобно, это, действительно, работает!) Легко и удобно заказать экскурсию и связаться с гидом, однозначно воспользуемся ещё, в других городах. Насчёт самого Амстердама - как и у любого города, есть свой шарм, свои плюсы и минусы, об этом узнаете сами на месте :) Вкусные сыры на дегустации, отличный шоколад Chocolonely, но имейте в виду, что а супермаркете Albert Heijn, например, в аэропорту Schiphol (где выход с ЖД станции), он стоит намного дешевле, чем в сыром магазине в центре города. Вообще, шоколад в Амстердаме очень вкусный (зачастую, бельгийский) и недорогой, за 1, 29 Евро можно купить вкусную плитку 200г бельгийского шоколада - must try для сладкоежек!
10 января 2020
Экскурсия отличная. Татьяна интересный рассказчик с чувством юмора. Много интересных фактов. 3, 5 часа пролетели незаметно
Ещё 1 отзыв

Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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