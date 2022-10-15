11 отзывов оставили туристы

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Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама

Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Представьте себе прогулку по живописным каналам Амстердама, где каждый поворот открывает новую страницу истории.

Экскурсия включает в себя не только осмотр знаменитых исторических мест, но и уникальную возможность попробовать знаменитые голландские
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сыры прямо в сердце их происхождения. Вы узнаете о тонкостях производства и секретах выдержки сыров Эдам, Гауда, Маасдам.

Это не просто экскурсия, это путешествие в мир вкуса, истории и культуры, которое оставит незабываемые впечатления и новые знания о голландском наследии

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные каналы и мосты
  • 🧀 Дегустация голландского сыра
  • 🏛 Исторические объекты и дворики
  • 🎨 Интересные рассказы о художниках
  • 🚲 Погружение в велосипедную культуру
  • 🏠 Пряничные домики и узкие улочки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии: с апреля по сентябрь. В это время года Амстердам особенно красив, а погода способствует комфортным прогулкам и дегустациям на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама

Что можно увидеть

  • Каналы Амстердама
  • Танцующие домики
  • Площадь Рембрандта
  • Монумент «Ночной дозор»
  • Бегинхоф
  • Главный балкончик страны

Описание экскурсии

Почерк Амстердама: увидеть и разгадать

Начнём наше путешествие с прогулки вдоль каналов по старейшим районам города: здесь и важные исторические объекты, и танцующие пряничные домики на воде, самая узкая постройка в мире и офис богатейшей компании всех времён. По пути я расскажу, как люди живут в лодках и почему Амстердам считается столицей велосипедов. А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника. Кроме того, вы заглянете в самый древний и таинственный дворик города — Бегинхоф, пройдётесь по площади, откуда началась его история, и увидите главный балкончик страны.

Сыр: теория и практика

Чтобы вкусно завершить встречу, мы посетим бутик настоящего голландского сыра. Вы узнаете его историю и секреты производства, после чего попробуете традиционный продукт и научитесь отличать сыры с разными периодами выдержки. Джем и соусы, которые мы будем сочетать с 20 видами сыра, помогут полностью раскрыть вкус и прочувствовать все его вариации. Уверена, вам понравится такой ароматный и лакомый финал экскурсии 🧀

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Фламандская картошка от 2.30 до 7 € за порцию
  • Сэндвич с селёдкой Матиас 3,80 €

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Amsterdam center station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
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с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно, весело и очень содержательно. Замечательная экскурсия в компании приятной девушки ☔️🍁😊
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
Если хотите начать своё знакомство с Амстердамом не сомневайтесь, выбирая в свои провожатые Татьяну. Будет интересно,
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Лада
Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
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Вадим
Огромная благодарность Татьяне за организацию экскурсии в Амстердаме и Рейксмузеуме!
Мы были с достаточно большой группой старшеклассников на выезде в Нидерландах и в последний момент у нас заболел гид от местного
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агентства. Татьяна героически приняла наш непростой заказ буквально за пару суток, чем нас просто спасла)

Сама экскурсия прошла крайне легко, очень непринужденно и притом очень насыщенно: ребятам показали ВСЁ основное в столице Нидерландов за несколько часов, провели самыми немноголюдными тропами по улочкам города, познакомили с самыми интересными фото-точками и дали попробовать легендарную селедку! Внутри Рейксмузеума Татьяна проводила обзорную экскурсию по основным залам, и поскольку она сертифицированный гид, мы везде прошли оперативно, без очереди и получили отличный overview по фламандской живописи.

В общем, я сам как туристический организатор оказался в восторге и приятном удивлении, как легко гид заменеджерил непростую и достаточно требовательную группу подростков, вовлек их в дискуссию, и остался идеально в тайминге – потрясающее мастерство!

Также Татьяна отличный специалист индустрии, заранее расскажет вам о специфике местных ресторанов и кафе (например, то что в центре города просто нет заведений на 15+ человек, посоветует правильные адреса и четко расскажет о подводных камнях работы местных заведений), что в случае с группой школьников было экстремально важно. Отдельно стоит отметить отличный навык в коммуникации с детьми: Татьяне удалось не просто сделать информативную экскурсию, но вовлечь шумных и реактивных малышей в обсуждение искусства, оставив у них очень крутые отзывы и впечатления – многие потом делились, что именно знакомство с этим городом оставило самые милые воспоминания из всего тура:)

Отдельной благодарности стоит искренняя и бескорыстная помощь Татьяны на все наши дополнительные запросы, которые совсем не входили в ее обязанности, но тем не менее она со всем помогла: выручила "административным" билетиком в Музей Ван Гога для студентов из группы, которые не успели туда купить билет (официально они закончились, но Татьяна смогла раздобыть проходки на утреннюю экспозицию), посоветовала реально крутые местные магазинчики и помогла найти ребятам секонды, которые они не могли найти по картам.

Кстати, обратите внимание на другие экскурсии команды Татьяны на Трипстере: там много что еще интересного есть в других районах Нидерландов! В следующий раз мы только с Татьяной:)

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И
Спасибо большое Татьяне за интересную экскурсию. Несколько раз до этой поездки была в Амстердаме, но этот раз открыла для себя много нового. Приятная компания, неторопливый обзор, даже погода была комфортной! Рекомендую эту экскурсию!
Спасибо большое Татьяне за интересную экскурсию. Несколько раз до этой поездки была в Амстердаме, но этот
Спасибо большое Татьяне за интересную экскурсию. Несколько раз до этой поездки была в Амстердаме, но этот
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Наргиза
Отличная прогулка с Очень приятной женщиной гидом. И ребёнок и мама довольны) спасибо!
Отличная прогулка с Очень приятной женщиной гидом. И ребёнок и мама довольны) спасибо!
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А
Хочется выразить самые теплые слова благодарности экскурсоводу Татьяне, которая провела нам 2 экскурсии 26-27 октября 2025 г. Она провела нас по прекрасным улочкам Амстердама, познакомила с историей города, с его неповторимой архитектурой, провела очень содержательную экскурсию по музею Ван Гога. 👍❤️ Андрей и Ольга.
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