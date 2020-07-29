11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Почерк Амстердама: увидеть и разгадать

Начнём наше путешествие с прогулки вдоль каналов по старейшим районам города: здесь и важные исторические объекты, и танцующие пряничные домики на воде, самая узкая постройка в мире и офис богатейшей компании всех времён. По пути я расскажу, как люди живут в лодках и почему Амстердам считается столицей велосипедов. А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника. Кроме того, вы заглянете в самый древний и таинственный дворик города — Бегинхоф, пройдётесь по площади, откуда началась его история, и увидите главный балкончик страны.

Сыр: теория и практика

Чтобы вкусно завершить встречу, мы посетим бутик настоящего голландского сыра. Вы узнаете его историю и секреты производства, после чего попробуете традиционный продукт и научитесь отличать сыры с разными периодами выдержки. Джем и соусы, которые мы будем сочетать с 20 видами сыра, помогут полностью раскрыть вкус и прочувствовать все его вариации. Уверена, вам понравится такой ароматный и лакомый финал экскурсии 🧀