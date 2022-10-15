11 отзывов оставили туристы

Экскурсия включает в себя не только осмотр знаменитых исторических мест, но и уникальную возможность попробовать знаменитые голландские
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные каналы и мосты
- 🧀 Дегустация голландского сыра
- 🏛 Исторические объекты и дворики
- 🎨 Интересные рассказы о художниках
- 🚲 Погружение в велосипедную культуру
- 🏠 Пряничные домики и узкие улочки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каналы Амстердама
- Танцующие домики
- Площадь Рембрандта
- Монумент «Ночной дозор»
- Бегинхоф
- Главный балкончик страны
Описание экскурсии
Почерк Амстердама: увидеть и разгадать
Начнём наше путешествие с прогулки вдоль каналов по старейшим районам города: здесь и важные исторические объекты, и танцующие пряничные домики на воде, самая узкая постройка в мире и офис богатейшей компании всех времён. По пути я расскажу, как люди живут в лодках и почему Амстердам считается столицей велосипедов. А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника. Кроме того, вы заглянете в самый древний и таинственный дворик города — Бегинхоф, пройдётесь по площади, откуда началась его история, и увидите главный балкончик страны.
Сыр: теория и практика
Чтобы вкусно завершить встречу, мы посетим бутик настоящего голландского сыра. Вы узнаете его историю и секреты производства, после чего попробуете традиционный продукт и научитесь отличать сыры с разными периодами выдержки. Джем и соусы, которые мы будем сочетать с 20 видами сыра, помогут полностью раскрыть вкус и прочувствовать все его вариации. Уверена, вам понравится такой ароматный и лакомый финал экскурсии 🧀
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Фламандская картошка от 2.30 до 7 € за порцию
- Сэндвич с селёдкой Матиас 3,80 €
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Отзывы и рейтинг
Мы были с достаточно большой группой старшеклассников на выезде в Нидерландах и в последний момент у нас заболел гид от местного