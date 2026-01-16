ежедневно в 15:00

Пешая экскурсия — это лучший вариант для знакомства с небольшим Амстердамом. Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.

Описание экскурсии

Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города.

Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.

— проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам. Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на одной из центральных площадей города — Спау.

Расписание маршрутов — в галерее

Самое-самое об Амстердаме

Наша основная задача — познакомить вас с городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать своё путешествие. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой и разберёмся в местных законах.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города.

Организационные детали