ежедневно в 15:00

Пешая экскурсия — это лучший вариант для знакомства с небольшим Амстердамом.
Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.
Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.
Описание экскурсии
Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города.
- Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.
- Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на одной из центральных площадей города — Спау.
Расписание маршрутов — в галерее
Самое-самое об Амстердаме
Наша основная задача — познакомить вас с городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать своё путешествие. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой и разберёмся в местных законах.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Амстердаме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Кроме того, мы организуем утренние экскурсии по городу
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Центрального Вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 541 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за чудесные экскурсии. Ходили по двум маршрутам: красному и синему. Очень приятные девушки экскурсоводы Екатерина и Марина. Могут ответить на все ваши вопросы по Амстердаму. Чтобы увидеть Амстердам с разных сторон, идеально брать два дня и два маршрута. Они совсем разные. Оба достойны внимания.
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E
Мой муж и я взяли оба тура 03:15 в Амстердам. На обеих турах гиды были великолепные: синий маршруты вела Ольга и красный Марина. Мы получили полное представление об Амстердаме с
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N
Была на экскурсии по Амстердаму с гидом Мариной, на двух маршрутах. Маршруты очень разные- синий больше про исторические события, соответственно, проходит по более исторической части города. Красный - более современный,
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Т
Была на обзорной экскурсии 6 июля, Екатерина отличный гид, умеет увлекать рассказами, отлично знает историю. С удовольствием послушала ее рассказ об этом удивительном городе. Потом я попросила рекомендации, где поужинать, она подсказала🔥
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E
Замечательный тур. Наш гид очень подробно рассказала про Амстердам и показала город.
Прекрасно продуманный маршрут в доступном темпе для людей любого возраста.
Большое спасибо.
Прекрасно продуманный маршрут в доступном темпе для людей любого возраста.
Большое спасибо.
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Второй раз ходила с данной компанией, теперь всегда буду обращаться только к ним. Пошла сегодня по второму маршрута и сегодня у меня был шикарный гид Катерина, пролетели мгновенно 2,5 часа,
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