ежедневно в 15:00

Ежедневная экскурсия по Амстердаму

Настоящий дух города, знаковые места и увлекательная современная жизнь

4.7
322 отзыва
Пеший тур — это лучший вариант для знакомства с небольшим Амстердамом.

Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
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Описание

Что вас ожидает

Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города:

  • Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.
  • Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на Музейной площади — самой красивой в городе.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, где знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей и нравами. Но наши туры это не урок истории, мы не «грузим» обилием дат и фамилий. Безусловно, ключевые данные не ускользнут от нашего внимания, без них сложно понять историю Амстердама. Но наша основная задача состоит в том чтобы познакомить вас с этим прекрасным городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать свое времяпребывание. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях!

У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не узнать о городе, потому что два наших маршрута покрывают все аспекты прошлого и настоящего. Наша экскурсия – это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Как не заблудиться среди тысячи прекрасных каналов, где лучше закупиться сувенирами или поесть, узнаем много необычного, парадоксального и интересного. Мы будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой, разберемся в местных законах.

Дождь, снег, ветер, туман или солнце — для нас не помеха в проведении экскурсии. Главное — ваше желание познакомиться с Амстердамом.

У вас большая группа или необходима прогулка в индивидуальном формате? Пишите и мы все организуем.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Амстердаме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Центрального Вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 322 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
257
4
40
3
17
2
3
1
3
Н
20 мар 2020
9 марта провели в приятной компании иследуя новый для нас город. Экскурсия была проведена на отлично. Вечером взяли еще одну. Спасибо за отличную организацию и отлично проведенное время. Рекомендую всем брать без раздумий.
Алексей
8 мар 2020
Экскурсовод амбициозный, но как мне кажется слишком молод. За 3.5 года сможет было и получше узнать город и подготовиться к экскурсии. Не понравилось, что нам заменили экскурсовода, зачем мне эта девочка, когда я заказывал мужчину, как мне показалось профессионала. Не понравилось, что было очень много туристов 16 человек, некомфортно общаться, слушать, было тихо. Ну и самое неприятное, что Экскурсовод Ольга плохо владеет материалом, такие поверхностные знания экскурсии. На все вопросы были даны либо поверхностные ответы, либо отшучивалась. Ну и понравилось, что легко и интересно рассказывала. Если не заморачиваться, а просто так послушать - самое то. Спасибо
Tripster
Tripster
Ответ организатора:
Алексей, благодарим за ваш отзыв.

Рады, что вам понравилась легкость рассказа и экскурсия была интересная!
В описании предложения указано, что экскурсию проводит команда профессиональных гидов, а Артем руководитель компании. Досадно, что вы не обратили на это внимание и снизили оценку.
В в группе было 14 взрослых и 2 ребенка, дети участвуют в экскурсии бесплатно. Гид отвечала на все вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии. Полноценный диалог с гостями, к сожалению, не предусмотрен в групповом формате.

Желаем вам приятных путешествий!
Е
28 фев 2020
Экскурсию вела Екатерина. Очень позитивный человек, маршрут понравился. В связи с дождливой погодой группа была малочисленной, но для участников это был только плюс. Рекомендую.
О
21 фев 2020
Шикарное знакомство с городом. Спасибо Оля за интересную и содержательную Экскурсияю
В
18 фев 2020
Всем привет! Экскурсия отличная! Девочка хорошая! Много знает! Говорит правильно, речь поставлена грамотно, рассказывает интересно.
В
17 фев 2020
Я б добавила більше актуальних зупинок, які відомі всім. А в загальному дуже наповнена екскурсія.
с
16 янв 2020
Трипстер отличный помощник в путешествиях… я очень довольна что обратилась к ним за экскурсиями… буду с ними и в других поездках… рекомендую всем!!!
N
11 янв 2020
Экскурсия была просто замечательная, несмотря на дождь. Гид Екатерина любезно нам предоставила дождевики, поделилась своими знаниями о городе. Экскурсия была впечатлительная, интересная, незабываемая. Сама Катя очень обаятельная, умная, энергичная девушка. Я не первый раз в Амстердаме, но как раз эта экскурсия меня познакомила с жизнью города внутри, я видела нетуристический Амстердам. Спасибо огромное!
Н
9 янв 2020
8 января у нас была замечательная экскурсия по Амстердаму, несмотря на то, что я живу в Нидерландах и заказала эту экскурсию для своей подруги приехавший из Москвы, я получила много новой и интересной информации. Наш гид Павел показал нам Амстердам со всех сторон, включая потайные дворики. Грамотный русский язык, интересный рассказ и энтузиазм, с которым Павел рассказывал нам о городе сделали своё дело! Мы остались очень довольны! Рекомендуем всем, кто хочет влюбиться в Амстердам. Спасибо Павел, спасибо замечательному проекту!
Саша
4 янв 2020
Хорошая экскурсия. Прогулялись, посмотрели город, но, как мне кажется, маршрут сыроват и не отработан
H
3 янв 2020
Всё было супер. Насыщенно и познавательно. Спасибо большое!
В
21 дек 2019
Гид Ольга- замечательная! Очень интересно и насыщено. Думала, что маршрут будет коротким, но остановок было много, узнала кучу про Амстердам и Голландию в целом, получила ответы на все свои вопросы. Спасиьо большое!
У
19 дек 2019
Экскурсию проводил Павел. Очень благодарны ему за позитивный настрой не смотря на сильный дождь и за интересную экскурсию. Рекомендую всем людям не старше 60 лет,т. к. прогулка по городу идет в быстром темпе. Все понравилось. Обязательно обращусь еще раз к компании Артема, т. к планируем вернуться в Амстердам. Спасибо!
Е
17 дек 2019
Интересный город, интересна экскурсия. Легко, познавательно, непринужденно. Рекомендую!
А
16 дек 2019
Грамотно, интересно, с глубоким знанием темы… Не пожалеете:-)
Ещё 307 отзывов

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