ежедневно в 15:00

Пеший тур — это лучший вариант для знакомства с небольшим Амстердамом. Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Для того, чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных достопримечательностей города:

Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.

— проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам. Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на Музейной площади — самой красивой в городе.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, где знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей и нравами. Но наши туры это не урок истории, мы не «грузим» обилием дат и фамилий. Безусловно, ключевые данные не ускользнут от нашего внимания, без них сложно понять историю Амстердама. Но наша основная задача состоит в том чтобы познакомить вас с этим прекрасным городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать свое времяпребывание. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях!

У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не узнать о городе, потому что два наших маршрута покрывают все аспекты прошлого и настоящего. Наша экскурсия – это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Как не заблудиться среди тысячи прекрасных каналов, где лучше закупиться сувенирами или поесть, узнаем много необычного, парадоксального и интересного. Мы будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой, разберемся в местных законах.

Дождь, снег, ветер, туман или солнце — для нас не помеха в проведении экскурсии. Главное — ваше желание познакомиться с Амстердамом.

У вас большая группа или необходима прогулка в индивидуальном формате? Пишите и мы все организуем.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города.

Организационные детали