1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
7 часов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €460 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от €520 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хорн: путешествие по следам моряков и купцов из Амстердама
Загадочный Хорн ждет вас: узнайте, как местные жители изменили ход истории и что скрывают старинные улицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Делфт и девушка с жемчужной сережкой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Вермеера и его знаменитой картины в Делфте. Прогулка по городу, фарфор, королевская династия и многое другое ждут вас
14 июня в 11:00
17 июня в 11:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€1 350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за человека
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€1 350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заансе Сханс: путешествие в сердце голландской провинции
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии с экскурсией в Заансе Сханс. Откройте для себя мир мельниц и традиционных ремесел
Начало: на Центральном вокзале Амстердама
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- BBaryshnikova1 апреля 2024Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
- ААлександр29 марта 2024Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
- ААлексей14 января 2024Большое спасибо за отлично проведенный день! Нас (3 человека) забрали на машине от центрального вокзала в Амстердаме и привезли обратно. Дорога
- ААлександр7 января 2024Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
- ЮЮлия16 ноября 2023Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Выездные»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Выездные" можно забронировать 21 экскурсию от 67 до 1 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Амстердама и местам Нидерланд в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд