Выездные экскурсии из Амстердама

Найдено 21 экскурсия в категории «Выездные» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 10 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250225 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 460 за всё до 8 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления
Начало: Amsterdam Central
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от 520 за всё до 12 чел.
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Хорн: путешествие по следам моряков и купцов из Амстердама
Загадочный Хорн ждет вас: узнайте, как местные жители изменили ход истории и что скрывают старинные улицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Делфт и девушка с жемчужной сережкой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Вермеера и его знаменитой картины в Делфте. Прогулка по городу, фарфор, королевская династия и многое другое ждут вас
14 июня в 11:00
17 июня в 11:00
250 за всё до 10 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
290 за всё до 6 чел.
Эдам и Волендам: прелести сельской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Путешествие в сельскую Голландию: Эдам и Волендам в одной экскурсии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эдаму и Волендаму, где вас ждут старинные городки, дегустации сыра и уникальные пейзажи
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 340 за всё до 8 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за человека
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 350 за всё до 6 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за человека
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 6 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 350 за всё до 6 чел.
Заансе Сханс - уют голландской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Заансе Сханс: путешествие в сердце голландской провинции
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии с экскурсией в Заансе Сханс. Откройте для себя мир мельниц и традиционных ремесел
Начало: на Центральном вокзале Амстердама
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
290 за всё до 6 чел.
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
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    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • B
    Baryshnikova
    1 апреля 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
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    Спасибо большое Евгению за чудесное сопровождение и интересные рассказы! По нашей просьбе, Евгений адаптировал экскурсию под возраст наших детей. Он не просто рассказывал интересные факты, но и сделал историю интерактивной задавая детям много вопросов, учитывая их интересы и хобби. Экскурсия получилась увлекательной и незабываемой. Я очень рекомендую Евгения!

    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослыхЭкскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых
  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
  • А
    Алексей
    14 января 2024
    Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
    Большое спасибо за отлично проведенный день! Нас (3 человека) забрали на машине от центрального вокзала в Амстердаме и привезли обратно. Дорога
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    до Хорна идет через поля, есть на что посмотреть. Юлия вела экскурсию так, будто рассказывала истории своим друзьям. Видно, что город ей нравится и она много знает. Очень понравился порт и пришвартованные парусники "под старину". Погода была не супер и мы пару раз заходили в кафе, погреться и выпить кофе из-за чего выбились из графика. В итоге вся поездка заняла чуть более 5 часов. Мы провели отличный день в новом для нас городе (хорошее завершение новогодних праздников).

  • А
    Александр
    7 января 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2023
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
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    и хотелось бы еще раз сказать спасибо за такое внимательное отношение к нам, так как поездка на мельницы не входила в данную экскурсию, но Олег отвез нас по нашей просьбе и они произвели на нас неизгладимое впечатление! я бы хотела повторить эту поездку, потрясающее место! я не могла и подумать что работа и устройство мельниц настолько нас с мужем впечатлит! Я очень довольна своим выбором экскурсии!

  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Выездные»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Выездные" можно забронировать 21 экскурсию от 67 до 1 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Амстердама и местам Нидерланд в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд
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