Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в сырный Эдам

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Экскурсия в сырный Эдам
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Экскурсия в сырный Эдам
Эдам — это маленький город 🏙️ с богатейшей историей 📖. В XVI веке своим величием он не уступал Амстердаму: тогда здесь еще не варили сыры, а строили корабли. Мы увидим старую дамбу, самый маленький шлюз и настоящую судоверфь. Зайдем в единственный в стране дом с плавающим подвалом, заглянем в здание старинной мэрии, где висит портрет местной жительницы — самой высокой девушки в мире. Вы услышите легенду про русалку, пойманную Эдамцами, увидите падающую колокольню в окружении красивейших домиков старой Голландии. Ну и конечно же, отведаете настоящий эдамский сыр, который и сегодня продается в здании старой Весосвой Палаты.
Несмотря на большое количество достопримечательностей 🏛️, Эдам — это вовсе не туристический город. Это самый настоящий голландский провинциальный городок, живущий своей особой жизнью.
До Эдама от Амстердама мы доедем на рейсовом автобусе 🚌 или комфортабельном автомобиле 🚘. Эту экскурсию ⛳ можно продолжить поездкой в Волендам — рыбацкую деревушку.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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