Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Эдам — это маленький город 🏙️ с богатейшей историей 📖. В XVI веке своим величием он не уступал Амстердаму: тогда здесь еще не варили сыры, а строили корабли. Мы увидим старую дамбу, самый маленький шлюз и настоящую судоверфь. Зайдем в единственный в стране дом с плавающим подвалом, заглянем в здание старинной мэрии, где висит портрет местной жительницы — самой высокой девушки в мире. Вы услышите легенду про русалку, пойманную Эдамцами, увидите падающую колокольню в окружении красивейших домиков старой Голландии. Ну и конечно же, отведаете настоящий эдамский сыр, который и сегодня продается в здании старой Весосвой Палаты.

Несмотря на большое количество достопримечательностей 🏛️, Эдам — это вовсе не туристический город. Это самый настоящий голландский провинциальный городок, живущий своей особой жизнью.

До Эдама от Амстердама мы доедем на рейсовом автобусе 🚌 или комфортабельном автомобиле 🚘. Эту экскурсию ⛳ можно продолжить поездкой в Волендам — рыбацкую деревушку.