Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €214 за человека

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Маркен и Волендам — остров и рыбацкая деревушка
Если вы хотите увидеть настоящую рыбацкую деревушку, почти неизменившуюся за последние 200 лет, то вам дорога на остров 🏝️ Маркен. Местные жители — набожные протестанты, живут в деревянных домах на сваях и промышляют рыбным промыслом, как и их предки. Старики здесь носят традиционные костюмы и говорят на местном диалекте.
На катере мы проплывем от Маркена до Волендама — это маленький фолклорный городок. Прогуляемся по дамбе, пройдем по запутанным улочкам и купим сувениров и отведаем знаменитой селедки и копченого угря. А если хотите, то по дороге назад заедем на сырную ферму.
Экскурсия может быть совмещена с поездкой в Заансе Сханс (мельницы и деревянные домики) и/или на Заградительную Дамбу.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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