Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Если вы хотите увидеть настоящую рыбацкую деревушку, почти неизменившуюся за последние 200 лет, то вам дорога на остров 🏝️ Маркен. Местные жители — набожные протестанты, живут в деревянных домах на сваях и промышляют рыбным промыслом, как и их предки. Старики здесь носят традиционные костюмы и говорят на местном диалекте.

На катере мы проплывем от Маркена до Волендама — это маленький фолклорный городок. Прогуляемся по дамбе, пройдем по запутанным улочкам и купим сувениров и отведаем знаменитой селедки и копченого угря. А если хотите, то по дороге назад заедем на сырную ферму.

Экскурсия может быть совмещена с поездкой в Заансе Сханс (мельницы и деревянные домики) и/или на Заградительную Дамбу.