Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Делфт — город 🏙️ полный легенд и загадок. Здесь вы увидите Старую церковь ⛪, угол наклона которой больше, чем у Пизанской башни, в ней похоронены самый знаменитый голландский пират, а также великий художник Ян Вермеер. Вы услышите рассказ о предательском убийстве основоположника королевской династии Оранских и посетите церковь-усыпальницу монархов, где покоится королева Нидерландов Анна Павловна Романова. Мы зайдем в городскую ратушу, где до сих пор стоят судейские скамьи XVII века и находится модель линзы, купленной Петром Великим у изобретателя микроскопа, делфтского ученого, А. Левенгука. Во время прогулки по улочкам средневекового города мы заглянем во дворики, где укрылись основанные еще в XVI в. богадельни и старинные здания Ост-Индийской Компании, в которых теперь располагаются студенческие общежития.

Из Амстердама до Делфта мы можем доехать на поезде 🚂 или на комфортабельном микроавтобусе.