Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Сказочный Делфт — очарование старой Голландии

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €200 за человека

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Сказочный Делфт — очарование старой Голландии
Делфт — город 🏙️ полный легенд и загадок. Здесь вы увидите Старую церковь ⛪, угол наклона которой больше, чем у Пизанской башни, в ней похоронены самый знаменитый голландский пират, а также великий художник Ян Вермеер. Вы услышите рассказ о предательском убийстве основоположника королевской династии Оранских и посетите церковь-усыпальницу монархов, где покоится королева Нидерландов Анна Павловна Романова. Мы зайдем в городскую ратушу, где до сих пор стоят судейские скамьи XVII века и находится модель линзы, купленной Петром Великим у изобретателя микроскопа, делфтского ученого, А. Левенгука. Во время прогулки по улочкам средневекового города мы заглянем во дворики, где укрылись основанные еще в XVI в. богадельни и старинные здания Ост-Индийской Компании, в которых теперь располагаются студенческие общежития.
Из Амстердама до Делфта мы можем доехать на поезде 🚂 или на комфортабельном микроавтобусе.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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