Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики

Гид S.
Гид S. – Гид из Заансе Сханса
Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Заансе Сханс — ветряные мельницы и деревянные домики
Если вы мечтаете увидеть фольклорную голландскую деревушку, то вам непременно нужно съездить в Заансе Сханс. Здесь вы увидите и снаружи и изнутри сказочные деревянные домики и ветряные мельницы. Местные мастера расскажут и покажут вам, как делаются кломпены (национальные деревянные башмаки), вы сможете попробовать и купить все виды знаменитых голландских сыров и сувениры 🎁 из голубого дельфтского фарфора.
Экскурсию в Заансе Сханс можно совместить с посещением «домика Петра», того самого, где останавливался Петр Великий в 1697 г. во время своего путешествия по Европе, известного как «великое посольство», а также с поездкой в рыбацкий городок Волендам.
Варианты поездки в Заансе Сханс: на поезде 🚂 или на комфортабельном микроавтобусе.
Начало и место завершения
🚩 Zaanse Schans Windmills

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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