Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Если вы мечтаете увидеть фольклорную голландскую деревушку, то вам непременно нужно съездить в Заансе Сханс. Здесь вы увидите и снаружи и изнутри сказочные деревянные домики и ветряные мельницы. Местные мастера расскажут и покажут вам, как делаются кломпены (национальные деревянные башмаки), вы сможете попробовать и купить все виды знаменитых голландских сыров и сувениры 🎁 из голубого дельфтского фарфора.

Экскурсию в Заансе Сханс можно совместить с посещением «домика Петра», того самого, где останавливался Петр Великий в 1697 г. во время своего путешествия по Европе, известного как «великое посольство», а также с поездкой в рыбацкий городок Волендам.

Варианты поездки в Заансе Сханс: на поезде 🚂 или на комфортабельном микроавтобусе.