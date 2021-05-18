Полезная информация об Абудже
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Местное время в Абудже
19:2612
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Абуджа
|По-английски
|Abuja
|Это столица
|Абуджа является столицей Нигерии
|Население города
|590 400 чел.
|Аэропорт
|Абуджа ABV
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|476 м. от уровня моря
Где находится Абуджа на карте
Абуджа