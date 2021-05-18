Всё об Абудже

Полезная информация об Абудже

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Местное время в Абудже
19:2612
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаАбуджа
По-английскиAbuja
Это столицаАбуджа является столицей Нигерии
Население города590 400 чел.
АэропортАбуджа ABV
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота476 м. от уровня моря

Где находится Абуджа на карте

Абуджа фото города
Абуджа

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