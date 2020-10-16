Летим в Абуджу

Как добраться до Абуджи на самолёте

В Абудже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nnamdi Azikiwe International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Абуджи

  1. Абуджа ABV
    Nnamdi Azikiwe International Airport

Самые дешёвые билеты в Абуджу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇳🇬Лагоса5 6071ч 15м
06.11.2020из 🇳🇬Энугу6 17050м
29.11.2020из 🇳🇬Порта-Харкорта6 631
27.10.2020из 🇳🇬Асабы6 631
20.10.2020из 🇳🇬Оверри6 669
19.10.2020из 🇳🇬Бенин-Сити7 964
11.02.2021из 🇬🇭Аккры13 2801ч 45м
28.12.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга21 93810ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇪Дубая23 23911ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇹Милана23 63120ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Шарджи25 05214ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда25 78718ч 20м (⇵1)
24.10.2020из 🇹🇷Стамбула27 02227ч 10м (⇵2)
25.11.2020из 🇰🇪Найроби27 13532ч (⇵1)
23.09.2021из 🇷🇺Москвы28 33423ч 5м (⇵1)
20.11.2020из 🇩🇪Мюнхена32 14726ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇴🇲Маската32 25312ч 5м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга33 46926ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇨🇭Женевы34 62127ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇸🇦Эль-Джауфа36 54716ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇸🇦Джидды37 9599ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇸🇦Табука39 63750ч 20м (⇵2)
21.01.2021из 🇰🇿Алматы41 65832ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне42 37814ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Казани42 54257ч (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама42 69139ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇬🇧Ньюкасла43 22127ч (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇬Энтеббе45 90736ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇧🇾Минска46 65729ч 15м (⇵2)
18.10.2020из Уагадугу46 90334ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇧Лондона47 25124ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇧🇯Котону47 88221ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Ульяновска50 57358ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇭Манилы51 07250ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇮🇳Кочина52 16825ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа55 18420ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы55 98817ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇺🇸Сиэтла57 48026ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Кёльна58 67935ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇩Джакарты63 51453ч 5м (⇵2)
22.12.2020из 🇺🇸Миннеаполиса66 80028ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇳Кожикоде83 18737ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Пекина88 47634ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇪Тбилиси98 65847ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇳Дели104 43340ч (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу153 84926ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇺Маврикия193 67535ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абуджи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абу-Даби, Дубай, Никосия, Энугу и Стамбул

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Абуджи