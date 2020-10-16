Как добраться до Абуджи на самолёте
В Абудже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nnamdi Azikiwe International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абуджи
- Абуджа ABVNnamdi Azikiwe International Airport
Самые дешёвые билеты в Абуджу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|5 607
|1ч 15м
|06.11.2020
|из 🇳🇬Энугу
|6 170
|50м
|29.11.2020
|из 🇳🇬Порта-Харкорта
|6 631
|1ч
|27.10.2020
|из 🇳🇬Асабы
|6 631
|1ч
|20.10.2020
|из 🇳🇬Оверри
|6 669
|1ч
|19.10.2020
|из 🇳🇬Бенин-Сити
|7 964
|1ч
|11.02.2021
|из 🇬🇭Аккры
|13 280
|1ч 45м
|28.12.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|21 938
|10ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|23 239
|11ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|23 631
|20ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|25 052
|14ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|25 787
|18ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|27 022
|27ч 10м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇰🇪Найроби
|27 135
|32ч (⇵1)
|23.09.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 334
|23ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|32 147
|26ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|32 253
|12ч 5м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|33 469
|26ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇨🇭Женевы
|34 621
|27ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇸🇦Эль-Джауфа
|36 547
|16ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|37 959
|9ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Табука
|39 637
|50ч 20м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|41 658
|32ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|42 378
|14ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|42 542
|57ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|42 691
|39ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|43 221
|27ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|45 907
|36ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|46 657
|29ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из Уагадугу
|46 903
|34ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|47 251
|24ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|47 882
|21ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|50 573
|58ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|51 072
|50ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|52 168
|25ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|55 184
|20ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|55 988
|17ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|57 480
|26ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|58 679
|35ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|63 514
|53ч 5м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|66 800
|28ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Кожикоде
|83 187
|37ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|88 476
|34ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|98 658
|47ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|104 433
|40ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|153 849
|26ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|193 675
|35ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абуджи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абуджи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Абу-Даби, Дубай, Никосия, Энугу и Стамбул
- 07.11.202029.04.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону