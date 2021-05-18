Полезная информация о Кадуне

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Местное время в Кадуне
19:2652
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаКадуна
По-английскиKaduna
Столица регионаКадуна является столицей региона
Население города1 582 102 чел.
АэропортКадуна KAD
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота626 м. от уровня моря

Где находится Кадуна на карте

Кадуна фото города
Кадуна

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