Полезная информация о Кадуне
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Местное время в Кадуне
19:2652
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Кадуна
|По-английски
|Kaduna
|Столица региона
|Кадуна является столицей региона
|Население города
|1 582 102 чел.
|Аэропорт
|Кадуна KAD
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|626 м. от уровня моря
Где находится Кадуна на карте
Кадуна