Полезная информация о Кано

Что нужно знать о Кано: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Амину, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кано
20:4738
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаКано
По-английскиKano
Столица регионаКано является столицей региона
Население города3 626 068 чел.
АэропортАмину KAN
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота484 м. от уровня моря

Где находится Кано на карте

Кано фото города
Кано

Когда лучше лететь в Кано

Расписание авиа-рейсов