Полезная информация о Кано
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Местное время в Кано
20:4738
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Кано
|По-английски
|Kano
|Столица региона
|Кано является столицей региона
|Население города
|3 626 068 чел.
|Аэропорт
|Амину KAN
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|484 м. от уровня моря
Где находится Кано на карте
Кано