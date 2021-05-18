Всё о Порт-Харкорте

Полезная информация о Порт-Харкорте

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Местное время в Порт-Харкорте
21:5749
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇬 Нигерия
Название городаПорт-Харкорт
По-английскиPort Harcourt
Столица регионаПорт-Харкорт является столицей региона
Население города1 148 665 чел.
АэропортыPort Harcourt City PHG, Порт-Харкорт PHC
Часовой поясAfrica/Lagos
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Порт-Харкорт на карте

Порт-Харкорт фото города
Порт-Харкорт

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