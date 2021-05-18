Полезная информация о Порт-Харкорте
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Местное время в Порт-Харкорте
21:5749
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇬 Нигерия
|Название города
|Порт-Харкорт
|По-английски
|Port Harcourt
|Столица региона
|Порт-Харкорт является столицей региона
|Население города
|1 148 665 чел.
|Аэропорты
|Port Harcourt City PHG, Порт-Харкорт PHC
|Часовой пояс
|Africa/Lagos
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Порт-Харкорт на карте
Порт-Харкорт