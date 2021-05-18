Полезная информация о Бодо

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Местное время в Бодо
20:2751
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаБодо
По-английскиBodo
Столица регионаБодо является столицей региона
Население города34 073 чел.
АэропортБудё BOO
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота22 м. от уровня моря

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