Полезная информация о Бодо
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Местное время в Бодо
20:2751
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Бодо
|По-английски
|Bodo
|Столица региона
|Бодо является столицей региона
|Население города
|34 073 чел.
|Аэропорт
|Будё BOO
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Бодо на карте
Бодо