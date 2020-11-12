Летим в Будё

Как добраться до Будё на самолёте

В Будё 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bodo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Будё

  1. Будё BOO
    Bodo Airport

Самые дешёвые билеты в Будё из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇳🇴Свольвера3 31325м
26.12.2020из 🇺🇦Одессы3 82120ч (⇵1)
08.11.2020из 🇳🇴Лекнеса3 93325м
10.11.2020из 🇳🇴Роста5 43014ч 10м (⇵1)
11.01.2021из 🇺🇦Киева6 49544ч 10м (⇵2)
02.12.2020из 🇳🇴Осло6 53319ч 10м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 66731ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇹🇷Стамбула11 21428ч 45м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Москвы11 87740ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇾Минска13 14227ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇸🇪Гётеборга19 9529ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Будё, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кочин

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Будё