Как добраться до Будё на самолёте
В Будё 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bodo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Будё
- Будё BOOBodo Airport
Самые дешёвые билеты в Будё из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇳🇴Свольвера
|3 313
|25м
|26.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 821
|20ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇳🇴Лекнеса
|3 933
|25м
|10.11.2020
|из 🇳🇴Роста
|5 430
|14ч 10м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|6 495
|44ч 10м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|6 533
|19ч 10м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 667
|31ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|11 214
|28ч 45м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|11 877
|40ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|13 142
|27ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|19 952
|9ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Будё
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Будё, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кочин
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