Полезная информация о Кристиансанн
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Местное время в Кристиансанн
22:5825
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Кристиансанн
|По-английски
|Kristiansand
|Столица региона
|Кристиансанн является столицей региона
|Население города
|63 814 чел.
|Аэропорты
|Кристиансанн KRS, Кристиансунн KSU
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Кристиансанн на карте
Кристиансанн