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Полезная информация о Кристиансанн

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Местное время в Кристиансанн
22:5825
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаКристиансанн
По-английскиKristiansand
Столица регионаКристиансанн является столицей региона
Население города63 814 чел.
АэропортыКристиансанн KRS, Кристиансунн KSU
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Кристиансанн на карте

Кристиансанн фото города
Кристиансанн

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