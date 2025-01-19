читать дальше Светлане! Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид! Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели Невероятная Норвегия!

Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите