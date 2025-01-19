Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
31 дек в 12:00
€1590 за человека
Лофотенские острова: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда
Начало: Нарвик, 15:00
6 июл в 15:00
17 авг в 15:00
€1990 за человека
Суровая красота заполярной Норвегии: активный отпуск на Лофотенских островах
Покататься на каяке и лошади, отправиться на морскую прогулку с рыбалкой и расслабиться в сауне
Начало: Нарвик, точное место - по договорённости, 6:00
12 июн в 06:00
€2800 за человека
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- ДДарья19 января 2025Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите
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