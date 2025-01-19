Групповые туры Нарвика

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Нарвике на русском языке, цены от €1590. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
6 дней
2 отзыва
Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
Прогуляться по рыбацким деревушкам, совершить мини-круиз по фьорду и покараулить северное сияние
Начало: Нарвик, аэропорт, в дневное время
31 дек в 12:00
€1590 за человека
Лофотенские острова: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
8 дней
Лофотенские острова: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда
Начало: Нарвик, 15:00
6 июл в 15:00
17 авг в 15:00
€1990 за человека
Суровая красота заполярной Норвегии: активный отпуск на Лофотенских островах
На машине
Конные прогулки
Прогулки на каяках
6 дней
Суровая красота заполярной Норвегии: активный отпуск на Лофотенских островах
Покататься на каяке и лошади, отправиться на морскую прогулку с рыбалкой и расслабиться в сауне
Начало: Нарвик, точное место - по договорённости, 6:00
12 июн в 06:00
€2800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    19 января 2025
    Зимняя эстетика Лофотенских островов: треккинги по горам
    Норвегия украла мое сердце… Невероятная красота Если вдруг нужна будет помощь в организации экскурсий или туров по Норвегии, то смело пишите
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    Светлане! Большое спасибо за экскурсию! Замечательный гид! Светлана, захотелось вам сказать спасибо, что выручили и подсказали! Столько красоты мои глаза никогда не видели Невероятная Норвегия!

Ответы на вопросы от путешественников по Нарвику в категории «Групповые»

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  3. Суровая красота заполярной Норвегии: активный отпуск на Лофотенских островах
Сколько стоит тур в Нарвике в марте 2025
Сейчас в Нарвике в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 1590 до 2800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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