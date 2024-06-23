Без лабутенов на Лофотены: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах

Насладиться невероятными пейзажами, погулять по Рейне и пожить в доме на берегу фьорда
Берите с собой удобную обувь и вперёд — на самые живописные острова Норвегии! Мы будем созерцать потрясающие виды, гуляя по горам и поднимаясь на смотровые площадки. Выйдем на корабле в
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океан в надежде встретить китов или поймать большую рыбу.

Побываем в известной красными домиками на фоне грандиозных скал деревушке Рейне и в столице Лофотенских островов — городе Свольвер. Отдохнём на красивых диких пляжах, желающие даже смогут искупаться. Обещаем: увиденные пейзажи вы ещё долго, если не всю жизнь, будете вспоминать с трепетом в сердце!

Без лабутенов на Лофотены: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Без лабутенов на Лофотены: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Без лабутенов на Лофотены: треккинги по горам, морские экскурсии и отдых на пляжах
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad-Narvik (EVE).

День 1. Туда:
Прибытие в Narvik (EVE) днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).
Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad-Narvik (EVE)
13:25 — 15:05 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 362

День 8 (завершающий). Обратно:
Вылет из Narvik (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).
Harstad-Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)
11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)
или 15:40 — 17:25 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 363 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 11:30-12:00 дня).

Уточните у нас, какие рейсы у других участников.
Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу.

Проживание. Возможно два варианта: территория с домами на Мор-фьорде, с сауной прямо на берегу фьорда и потрясающим видом; уютный дом в городе Рейне. Простое комфортное размещение, без роскоши: общие душ, кухня, и т. п. Как правило, по 2 человека в комнате.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать — в таком случае необходима доплата.

Питание. Не включено в стоимость. Поможем всё организовать. Очень удобно закупать продукты и готовить в доме. Также в дни, когда мы в городе, будем останавливаться в кафе и ресторанах, но это редко.

Уровень сложности. Довольно активный тур, требуется средняя физическая подготовка.
В туре мы чаще созерцаем и наслаждаемая красивыми дорогами и треккингами, чем, преодолевая трудности, идём к цели. Но один сложный треккинг всё же есть. В среднем треккинги по 5-10 километров, подъёмы обычно до 500 метров.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, путь до острова, отдых в гостевом доме

Встречаемся в аэропорту и едем на острова. (Рекомендуем прилететь из Осло в дневное время, мы будем встречать вас в середине дня.) Дорога займёт около 2 часов. По прибытии на остров Ауствогёя разместимся в уютном доме, откуда открываются головокружительные виды. А ещё в нашем распоряжении будет баня.

Встреча, путь до острова, отдых в гостевом домеВстреча, путь до острова, отдых в гостевом домеВстреча, путь до острова, отдых в гостевом домеВстреча, путь до острова, отдых в гостевом домеВстреча, путь до острова, отдых в гостевом доме
2 день

Морская прогулка в поисках китов или рыбалка

Сегодня возможны два варианта программы: морская прогулка в поисках китов или рыбалка. Выберем подходящий, исходя из погодных условий и ваших пожеланий. А может, успеем и то, и другое (в этом случае второе развлечение — за доплату).

Морская прогулка в поисках китов или рыбалкаМорская прогулка в поисках китов или рыбалкаМорская прогулка в поисках китов или рыбалка
3 день

Знакомство со столицей Лофотенских островов

В этот день отправимся в столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы с высоты полюбоваться панорамой с разноцветными домиками, живописным фьордом, чёрными скалами и зелёными холмами.

После будет возможность (по вашему желанию, за доплату 500 евро на группу) пройти на корабле по Тролль-фьорду. Круиз займёт 5-6 часов. Второй вариант — прогуляться по городу.

Знакомство со столицей Лофотенских острововЗнакомство со столицей Лофотенских острововЗнакомство со столицей Лофотенских островов
4 день

Рейне: отдых на пляже, треккинг на гору Гельветестинден

Позавтракав, поедем в направлении Рейне и переправимся на другую сторону Кирке-фьорда на дикий пляж. Добраться сюда можно только по воде. Прогуляемся, вдыхая запах океана и любуясь видом сине-зелёной водной глади и потрясающих скал. Самые смелые смогут искупаться (захватите с собой купальники).

При вашем желании можем добавить активности, совершив небольшой треккинг на гору Гельветестинден. Насладившись простором и пейзажами, вернёмся тем же путём — на корабле по фьорду. Если останется время, поднимемся на смотровую площадку на горе Рейнебринген, чтобы увидеть Рейне с высоты.

Рейне: отдых на пляже, треккинг на гору ГельветестинденРейне: отдых на пляже, треккинг на гору ГельветестинденРейне: отдых на пляже, треккинг на гору Гельветестинден
5 день

Треккинг по горам Гайтгаллиен

Сегодня совершим поход по живописным горам Гайтгаллиен в центральной части Лофотенских островов. Это довольно сложный треккинг на целый день. Хотя дистанция — всего 3 км в одну сторону, подъём крутой — около 1200 метров. Но это того стоит — виды вы запомните на всю жизнь!

Треккинг по горам ГайтгаллиенТреккинг по горам ГайтгаллиенТреккинг по горам Гайтгаллиен
6 день

Треккинг на гору Рутен, пляж Квалвика

В этот день совершим ещё один треккинг на гору Рутен. Снова будем любоваться невероятными видами, Атлантическим океаном и местным «Языком Тролля» — далеко и высоко выдающейся скалой. Побываем и на одном из самых красивых пляжей Лофотенов — пляже Квалвика, желающие смогут поплавать.

Треккинг на гору Рутен, пляж КвалвикаТреккинг на гору Рутен, пляж КвалвикаТреккинг на гору Рутен, пляж Квалвика
7 день

Остров Аннёйа, треккинг на видовую вершину Матинден

Сегодня отправимся на север островов и снова совершим треккинг, наслаждаясь завораживающими видами. Поднимемся на невысокую гору Матинден, с которой нам откроется потрясающая панорама.

Остров Аннёйа, треккинг на видовую вершину МатинденОстров Аннёйа, треккинг на видовую вершину МатинденОстров Аннёйа, треккинг на видовую вершину Матинден
8 день

Отъезд

Утром мы покидаем наш уютный дом и едем в аэропорт. Если захотите продлить отдых и остаться в Норвегии ещё на несколько дней, будем рады помочь в планировании.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт (один на группу)
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе, включая паромную переправу
  • Услуги русскоязычного гида, проживающего в Норвегии
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Оформление шенгенской визы и страховки
  • Питание
  • Доплата за одноместное размещение - около 250 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарвик, 15:00
Завершение: Нарвик, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Осло

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