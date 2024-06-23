Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по билетам, прямые внутренние рейсы в аэропорт Harstad-Narvik (EVE).
День 1. Туда:
Прибытие в Narvik (EVE) днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).
Oslo Gardermoen (OSL) — Harstad-Narvik (EVE)
13:25 — 15:05 (1 час 40 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 362
День 8 (завершающий). Обратно:
Вылет из Narvik (EVE) утром-днём, будет один общий трансфер (в дороге около 2,5 часов).
Harstad-Narvik (EVE) — Oslo Gardermoen (OSL)
11:05 — 12:50 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 365 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 7:00-07:30 утра)
или 15:40 — 17:25 (1 час 45 минут в дороге), рейс Norwegian Air Shuttle 363 (тогда выезжать в аэропорт нужно около 11:30-12:00 дня).
Уточните у нас, какие рейсы у других участников.
Напоминаем, у нас будет общий трансфер: встретим группу один раз после прибытия всех и отвезём в аэропорт к первому рейсу.
Проживание. Возможно два варианта: территория с домами на Мор-фьорде, с сауной прямо на берегу фьорда и потрясающим видом; уютный дом в городе Рейне. Простое комфортное размещение, без роскоши: общие душ, кухня, и т. п. Как правило, по 2 человека в комнате.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать — в таком случае необходима доплата.
Питание. Не включено в стоимость. Поможем всё организовать. Очень удобно закупать продукты и готовить в доме. Также в дни, когда мы в городе, будем останавливаться в кафе и ресторанах, но это редко.
Уровень сложности. Довольно активный тур, требуется средняя физическая подготовка.
В туре мы чаще созерцаем и наслаждаемая красивыми дорогами и треккингами, чем, преодолевая трудности, идём к цели. Но один сложный треккинг всё же есть. В среднем треккинги по 5-10 километров, подъёмы обычно до 500 метров.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Встреча, путь до острова, отдых в гостевом доме
Встречаемся в аэропорту и едем на острова. (Рекомендуем прилететь из Осло в дневное время, мы будем встречать вас в середине дня.) Дорога займёт около 2 часов. По прибытии на остров Ауствогёя разместимся в уютном доме, откуда открываются головокружительные виды. А ещё в нашем распоряжении будет баня.
Морская прогулка в поисках китов или рыбалка
Сегодня возможны два варианта программы: морская прогулка в поисках китов или рыбалка. Выберем подходящий, исходя из погодных условий и ваших пожеланий. А может, успеем и то, и другое (в этом случае второе развлечение — за доплату).
Знакомство со столицей Лофотенских островов
В этот день отправимся в столицу Лофотенских островов — город Свольвер. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы с высоты полюбоваться панорамой с разноцветными домиками, живописным фьордом, чёрными скалами и зелёными холмами.
После будет возможность (по вашему желанию, за доплату 500 евро на группу) пройти на корабле по Тролль-фьорду. Круиз займёт 5-6 часов. Второй вариант — прогуляться по городу.
Рейне: отдых на пляже, треккинг на гору Гельветестинден
Позавтракав, поедем в направлении Рейне и переправимся на другую сторону Кирке-фьорда на дикий пляж. Добраться сюда можно только по воде. Прогуляемся, вдыхая запах океана и любуясь видом сине-зелёной водной глади и потрясающих скал. Самые смелые смогут искупаться (захватите с собой купальники).
При вашем желании можем добавить активности, совершив небольшой треккинг на гору Гельветестинден. Насладившись простором и пейзажами, вернёмся тем же путём — на корабле по фьорду. Если останется время, поднимемся на смотровую площадку на горе Рейнебринген, чтобы увидеть Рейне с высоты.
Треккинг по горам Гайтгаллиен
Сегодня совершим поход по живописным горам Гайтгаллиен в центральной части Лофотенских островов. Это довольно сложный треккинг на целый день. Хотя дистанция — всего 3 км в одну сторону, подъём крутой — около 1200 метров. Но это того стоит — виды вы запомните на всю жизнь!
Треккинг на гору Рутен, пляж Квалвика
В этот день совершим ещё один треккинг на гору Рутен. Снова будем любоваться невероятными видами, Атлантическим океаном и местным «Языком Тролля» — далеко и высоко выдающейся скалой. Побываем и на одном из самых красивых пляжей Лофотенов — пляже Квалвика, желающие смогут поплавать.
Остров Аннёйа, треккинг на видовую вершину Матинден
Сегодня отправимся на север островов и снова совершим треккинг, наслаждаясь завораживающими видами. Поднимемся на невысокую гору Матинден, с которой нам откроется потрясающая панорама.
Отъезд
Утром мы покидаем наш уютный дом и едем в аэропорт. Если захотите продлить отдых и остаться в Норвегии ещё на несколько дней, будем рады помочь в планировании.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 490
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт (один на группу)
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе, включая паромную переправу
- Услуги русскоязычного гида, проживающего в Норвегии
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Оформление шенгенской визы и страховки
- Питание
- Доплата за одноместное размещение - около 250 €