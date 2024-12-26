Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки

Покорить живописные фьорды, пройтись по леднику Нигардсбреен и постоять на «Языке Тролля»
Фьорды и водопады, озёра и разноцветные домики деревушек и городков, горы и реки — едем любоваться невероятной северной природой! Возьмите с собой любовь к приключениям и треккинговые ботинки — и
читать дальше

вперёд, покорять норвежские красоты и пленяться головокружительными видами! В туре будет время и на отдых — большая часть дней в программе отведена несложным прогулкам — и более энергозатратные походы: например, на легендарный скальный выступ «Язык Тролля». Также будем наслаждаться видами во время автопереездов и паромных переправ.

5
1 отзыв
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Норвегия от Бергена до Олесунна: треккинги и лёгкие прогулки
Ближайшие даты:
22
июн20
июл24
авг
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

БИЛЕТЫ
Прибытие в Берген: День 1, в любое время; лучше днём, чтобы успеть собраться, познакомиться.
Отъезд из Олесунна: День завершающий, в любое время (в этот день свободное время в Олесунне).

Рекомендации по билетам в Bergen:
Добраться в Берген можно:
• на самолёте, из Норвегии (как правило, из Осло) или других стран.
или
• на поезде из Осло.
Есть несколько рейсов Oslo-Bergen в день, 06:25, 08:25, 12:03, 16:25, 23:03, время в пути около 7 часов (по очень красивой дороге).

  • Информацию о расписании поездов необходимо проверять! Продажа открывается за 90 дней до поездки (иногда за 120 дней).

В заключительный день можно остаться в Олесунне и переночевать ещё. Если нужно, поможем с размещением (сообщите заранее).
Можно вылететь из Олесунна. Это самый простой вариант. Внутренний рейс в Осло обычно стоит 70-100€, перелёты по Норвегии удобны и популярны. Но, возможно, вы запланируете воспользоваться другим маршрутом.
Возможны варианты трансфера в Берген (нужно обсуждать в каждом туре индивидуально).

Проживание. Простое, но комфортное размещение в уютных коттеджах, отелях, гостевых домах, апартаментах. Бывают номера со своей ванной и завтраком, а бывают гостевые дома, где общий душ, кухня, и т. п. Как правило, по 2 человека в комнате, но иногда бывает по 3-4.

Питание. Не включено в стоимость. Поможем всё организовать. Очень удобно закупать продукты и готовить в местах проживания. Хотя завтраки бывают и включены (по возможности, стараемся). Также будем заезжать в кафе и рестораны.

Транспорт. Комфортный минивэн.

Уровень сложности Тур для любителей активного отдыха, требуется физическая подготовка. Треккинговые ботинки обязательны! В программе чередуются дни отдыха и дни с нагрузкой. Есть один довольно сложный треккинг на целый день — 22 км. В описании дней указан километраж треккингов.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза. Гражданам РФ нужна шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Берген, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы прибываете в Берген в любое удобное время и размещаетесь в гостевом доме или отеле. На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы успели добраться и отдохнуть после дороги.

Прибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдыхПрибытие в Берген, размещение в отеле, отдых
2 день

Переезд в город Одда

Утром из Бергена по живописной дороге поедем в сторону городка Одда (около 150 км), где проведем 2 ночи. Сделаем остановки около красивых водопадов, затем совершим паромную переправу. После сможем прогуляться по берегу озера.

По приезде вы можете самостоятельно совершить лёгкий треккинг, прогуляться по окрестностям и насладиться красотой фьорда.

Переезд в город ОддаПереезд в город ОддаПереезд в город ОддаПереезд в город Одда
3 день

Треккинг к «Языку Тролля»

Сегодня у нас незабываемый и важный день! Мы совершим треккинг к легендарному «Языку Тролля» — скалистому горизонтальному выступу, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров.

Нам понадобится выносливость — маршрут довольно сложный: несколько часов мы будем идти по холмам, скалам, камням. Но обещаем — будет очень красиво! Те, кто не уверен в своих силах для такого треккинга, могут совершить лёгкие прогулки около городка: например, сходить на язык ледника Буарбрин, посетить кафе и попробовать местное пиво.

Всего за день проедем около 55 км (3 часа), пройдём пешком 22 км с набором высоты около 700 м.

Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»Треккинг к «Языку Тролля»
4 день

Водопады, смотровые площадки, переезд во Флом

Отдохнув после напряжённого дня, посетим водопады и смотровые площадки. По желанию можем заглянуть в деревню викингов в Гудвангене (входной билет оплачивается дополнительно).

Далее отправимся в живописный городок Флом, расположенный на фьорде, куда, не смотря на небольшие размеры, приходят и корабли, и поезда. Будет возможность отправиться туда на корабле: водная прогулка займёт 2 часа с посещением фьорда (оплачивается дополнительно). По прибытии будет время совершить несложные прогулки и полюбоваться местными фьордами, горами и водопадами.

Всего за день проедем около 150 км, включая паром (3 часа).

Водопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во ФломВодопады, смотровые площадки, переезд во Флом
5 день

Ледник Нигардсбреен, переезд в Гаупне

Утром посетим смотровую площадку в 15 км от Флома, проедем по живописной дороге через перевал. Во второй половине дня переедем к леднику Нигардсбреен и прогуляемся по нему 3-4 км. Если будет возможность преодолеть часть этого пути к леднику на лодке, рекомендуем, это очень красиво (оплачивается дополнительно около €6-7 в одну строну). Назад можно вернуться пешком или тоже на лодке.

После небольшой красивой прогулки около ледника отправимся на ночлег в этом районе.

На ночь остановимся в районе деревушке Гаупне. Всего за день проедем около 170 км, включая паром (3,5-4 часа), пройдём пешком 8 км.

Ледник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в ГаупнеЛедник Нигардсбреен, переезд в Гаупне
6 день

Фьорд Гейрангер

Сегодня доедем до Гейрангер-фьорда (в пути около 3-4 часов). По приезде насладимся видом на фьорд с разных смотровых точек. Желающие могут прокатиться по фьорду на большом туристическом корабле или на небольшой лодке и посмотреть на живописные водопады (за доплату).

Фьорд ГейрангерФьорд ГейрангерФьорд ГейрангерФьорд Гейрангер
7 день

Переезд в Олесунн

В этот день отправимся в город Олесунн. Если будет открыто, проедем по красивейшей «Дороге троллей» или «Лестнице троллей». Если этот путь будет закрыт, сможем полюбоваться ею со смотровой площадки.

Во второй половине дня приедем в город. Всего за день проедем около 200 км, включая паром (около 4 часов).

Переезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в ОлесуннПереезд в Олесунн
8 день

Отъезд

В этот день наш тур завершается. Вы можете задержаться в живописном Олесунне, построенном на островах между двумя фьордами в стиле ар-нуво и внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2290
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Паромные переправы
  • Услуги местного русскоязычного гида
Что не входит в цену
  • Дорога до Бергена и обратно из Олесунна
  • Питание
  • Оформление шенгенской визы и страховки
  • Посещение деревни викингов - около €20-25
  • 1-местное размещение - около €500-600 с человека за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Берген, в любое время, лучше днём. Трансфер от аэропорта обсуждается и оплачивается отдельно
Завершение: Олесунн, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
26 дек 2024
Я присоединилась к поездке в Норвегию. Моей главной целью было увидеть северное сияние и необычную природу Норвегии. Поездка превзошла все мои ожидания! Великолепные пейзажи, красоты фьордов и Лофотенских островов подарили
читать дальше

мне море эмоций. Нашей группе повезло и в первый же вечер мы увидели северное сияние. Это было незабываемое зрелище. Также мне понравились хайкинги - преодоление себя при подьеме на гору чтобы полюбоваться красивыми видами форвардов. И конечно же норвежская баня по вечерам. Необычна она была тем что там было окно с видом на залив. Группа наша была дружная, мы обменивались впечатлениями за вкусными ужинами. Интересно было останавливаться в норвежских домах и видеть быт местных норвежцев. Наш гид Дима был очень ответственный и интересно все рассказывал. Спасибо Светлане за организацию. Очень рекомендую путешествие со Светланой!
Добавление: Мы посетили музей викингов, деревушку, где увидели дома и быт рыбаков в прошлом, также посмотрели заготовку и сушку рыб на причале. Поездка на пароме в ближайший супермаркет также позволила насладиться видами Лофотенов. В нашей группе собрались люди из разных стран - Германии, Польши, Бельгии и Америки. Вечером вместе мы готовили блюда из местных морепродуктов.

Похожие туры из Осло

Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
На машине
1 отзыв
10 дней
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённос...
15 июн в 08:00
7 июл в 08:00
2900 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
На машине
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро
13 июл в 14:00
24 июл в 14:00
$2650 за человека
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
На машине
1 день
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
396 за человека