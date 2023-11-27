Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам

Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Едем в страну живописных фьордов и невероятной северной природы и попробуем не сойти с ума от немыслимых красот. Будем передвигаться на комфортном авто и делать остановки там, где захочется. Прокатимся
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по головокружительным серпантинам и покорим горы.

Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочете нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.

А ещё исследуем культурную и нефтяную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами. Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни!

5
1 отзыв
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.
Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.

Проживание. В комфортных апартаментах, гостевых домах, гостиницах и коттеджах. Размещение 2-3-местное.

Питание. Не входит в стоимость.

Уровень сложности. Средний. Будет несколько треккингов (самый сложный из них — это поход на «Язык Тролля»). При желании можно провести это время в прогулке по окрестностям без восхождения. В целом всё будет достаточно комфортно и без экстрима.

Виза. Шенген.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Осло, достопримечательности по пути, купание, размещение в гостевом доме

Из столицы Норвегии мы отправимся в городок Хеддаль, куда прибудем через 2 часа. Страна, помимо фантастических пейзажей, славится средневековыми деревянными церквями — ставкирками, которые строили в 10-13 веках. Мы посмотрим на самую большую из сохранившихся каркасных церквей, до сих пор действующую. Внутри увидим фрагменты настенных росписей и старинный алтарь.

Побываем в месте, где образовались естественные каменные бассейны-гроты с водой горной реки. Желающие смогут искупаться и попрыгать в воду с каменных «берегов». После по дороге в горах доедем до места нашей ночёвки недалеко от знаменитой природной достопримечательности Кьёрагболтен — огромного камня, застрявшего между скал, который прозвали «Горошиной».

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2 день

Восхождение к Кьёрагболтену

Позавтракав, идём покорять «Горошину». Будем подниматься по горам и утёсам Люсефьорда, одного из красивейших фьордов Норвегии. По дороге полюбуемся невероятными пейзажами: отвесными скалами, то тут, то там вырастающими из морской синевы и кое-где покрытыми зеленью. Путь не слишком сложный, но на подъём потребуется 2-3 часа. По прибытии самые смелые могут забраться на булыжник, чтобы пощекотать себе нервы и сделать впечатляющее фото — пропасть под камнем достигает почти километровой глубины. После восхождения спустимся по крутому серпантину в городок Люсеботн и уже снизу посмотрим на покорённые вершины.

Восхождение к КьёрагболтенуВосхождение к КьёрагболтенуВосхождение к Кьёрагболтену
3 день

Город Ставангер

Сегодня у нас будет спокойный день. Погуляем по нефтяной столице Норвегии, где зарождалась совместная история страны и нефти. Я расскажу, какие важные решения здесь были приняты, и мы заглянем в Музей нефти. Вы не только познакомитесь с историей становления Норвегии как нефтяной империи, но и посмотрите на яркие интерактивы.

Город СтавангерГород СтавангерГород Ставангер
4 день

Треккинг к «Кафедре проповедника»

Сегодня отправимся к ещё одной знаменитой природной достопримечательности — утёсу «Кафедра проповедника». Такое название он получил за внешнее сходство: это выдающийся вперёд почти ровный квадрат примерно 25 на 25 метров. Путь будет легче, чем вчера, но головокружительных пейзажей не будет меньше. Треккинг займёт 3-4 часа в оба конца, а наградой станет восхитительный вид на уже знакомый нам Люсефьорд с другой его стороны. На огромной каменной площадке над обрывом тоже получаются впечатляющие снимки! После прогулки вернёмся в гостевой дом, отдохнём и подготовимся к следующему дню.

Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»Треккинг к «Кафедре проповедника»
5 день

Водопад Лотефоссен, село Тюсседаль

В этот день запланирован переезд в село Тюсседаль. По пути вы посмотрите на огромный двойной водопад Лотефоссен и полюбуетесь пейзажами. По приезде разместимся в гостевом доме, прогуляемся по деревушке и насладимся местной кухней, основа которой — рыба и блюда из морепродуктов.

Водопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село ТюсседальВодопад Лотефоссен, село Тюсседаль
6 день

Восхождение на «Язык Тролля»

Сегодняшний день вы точно запомните надолго! Встанем пораньше и после завтрака отправимся покорять легендарный «Язык Тролля» — скалистый горизонтальный выступ на скале Скьеггедаль, который возвышается над сине-бирюзовым озером на высоте 700 метров и по форме напоминает язык, за что и получил такое название. Доедем до начала трека и начнём 11-километровое восхождение, после которого вы сделаете своё самое эффектное фото и ощутите прилив адреналина, стоя над пропастью. Затем вернёмся в гостевой дом.

Восхождение на «Язык Тролля»Восхождение на «Язык Тролля»Восхождение на «Язык Тролля»
7 день

Водопад Стейндальсфоссен

Позавтракав, едем в Берген, дорога к которому сама по себе достойна внимания. Остановимся у водопада Стейндальсфоссен, примечательного тем, что между ним и скалой проходит тропа — можно побывать по другую сторону летящих струй. А вода в нём самая дорогая в мире: норвежцы просят за пол-литра более 30 долларов. Панорамы, водопады, туннели — всё это ждёт нас в пути. А вечер мы проведём на живописной вилле, где сможем отдохнуть, порыбачить и поплавать на сапе.

Водопад СтейндальсфоссенВодопад СтейндальсфоссенВодопад Стейндальсфоссен
8 день

Прогулка по Бергену

Сегодня мы поедем в неофициально культурную столицу Норвегии – город Берген. Мы прогуляемся по его знаменитой площади и набережной, посетим рыбный рынок, зайдём в местный ресторан и сможем оценить правомерно ли Берген именуют культурной столицей Норвегии.

Прогулка по БергенуПрогулка по БергенуПрогулка по Бергену
9 день

Водопад Твиндефоссен

В этот день побываем у каскадного водопада Твиндефоссен, самого высокого в стране. Полюбуемся видами с панорамной площадки в деревне Сталхейм. Затем пустимся по головокружительному серпантину к началу живописного Нерёй-фьорда и посмотрим на его скалистые берега. По прибытии в город Флом ещё раз насладимся видом фьорда, но уже с верхней обзорной площадки, и отправимся отдыхать.

Водопад ТвиндефоссенВодопад ТвиндефоссенВодопад Твиндефоссен
10 день

Обратный путь в Осло

После завтрака в спокойном темпе едем обратно в Осло. Вылет можно планировать на вечер.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевых домах, коттеджах и гостиничных номерах
  • Сопровождение на протяжении всей поездки
  • Опытный водитель, имеющий опыт вождения в Норвегии
  • Билеты на все экскурсии, локации и транспорт
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Питание
  • Виза (шенген или норвежская, поможем получить, если у вас её нет)
  • Одноместное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённости)
Завершение: Осло, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
27 ноя 2023
Спасибо большое, Александр, за путешествие!
Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта!
Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам, сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд),
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половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней.
Это было настоящие приключение!
Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра.
P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!

Тур входит в следующие категории Осло

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