Возможно участие с детьми с 12 лет.

Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.

Проживание. В комфортных апартаментах, гостевых домах, гостиницах и коттеджах. Размещение 2-3-местное.

Питание. Не входит в стоимость.

Уровень сложности. Средний. Будет несколько треккингов (самый сложный из них — это поход на «Язык Тролля»). При желании можно провести это время в прогулке по окрестностям без восхождения. В целом всё будет достаточно комфортно и без экстрима.

Виза. Шенген.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.